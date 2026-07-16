Política

El Senado pospuso la ley de propiedad privada: habrá cuarto intermedio hasta el 6 de agosto

La Libertad Avanza no logró blindar el borrador número 16 -post dictamen-, algo que se preveía por la mala praxis legislativa de las últimas semanas. Derrota oficialista y festejo opositor

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien -de nuevo- no pudo destrabar la ley de propiedad privada (NA)

En un final que se sospechaba desde hace más de una semana, la ley de propiedad privada volvió a demorarse en el Senado: la jefa libertaria, Patricia Bullrich, pidió que la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y derivó en una nueva derrota para el Gobierno, en un tema ya muy manoseado y con una marcada mala praxis del oficialismo en la Cámara alta. La propuesta de la porteña recibió 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención.

La fecha del 6 de agosto no es menor. La semana pasada, cuando se dejó fijado el encuentro de hoy -en Labor Parlamentaria-, la propia Bullrich informó que para el mes próximo quedaba un encuentro pactado. Infobae contó ese día que, en realidad, era una especie de blindaje para dar indicios de “trabajo” y no anticipar el receso invernal que habrá por 15 días, pese a que se presuponía que la iniciativa seguía sin los votos suficientes para avanzar. Quedó como un flojo premio consuelo.

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El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado. Además, la situación con este proyecto es tan tóxica que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.

Quien volvió a trastabillar fue Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El articulado en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -se habría mostrado en desacuerdo con el borrador final-, modifica ítems centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
El pleno de la Cámara alta durante la sesión de este jueves, donde se votó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto (Prensa Senado)

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador planteaba: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Mismo caso serviría para zonas de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminó lo enunciado sobre el “silencio administrativo”, otro inconveniente comentado por este medio. A pesar de buscar adhesiones -a los ponchazos-, La Libertad Avanza (LLA) no cerró las voluntades necesarias y frenó tarde, aunque evitó un mega papelón.

Lo único que consiguió el mileísmo este jueves fue aprobar 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. En el primer caso, se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino -si cumplía los 75 se tenía que jubilar-, quien dio un guiño a la reforma laboral libertaria. En tanto, en el segundo, significó destrabar subas en el servicio exterior que trababan la Cancillería, manejada por Pablo Quirno.

Para el 6 de agosto, el interbloque de LLA había deslizado la intención de aprobar la denominada ley “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas y ya obtuvo la luz verde de Diputados, por lo que se encuentra a tiro de ser sancionada. Ahora, se le agregará propiedad privada, si es que el oficialismo resuelve un embrollo activado cuando Bullrich apuró -sin necesidad- un dictamen, a fines de mayo pasado. Desde esa fecha, se convirtió en una pesada mochila.

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