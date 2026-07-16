Economía sumó otros USD 150 millones de financiamiento con su nuevo Bonar y avanza en su programa financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 620 millones con el Bonar 2029.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 620 millones con el Bonar 2029 (AO29). Este jueves, en la segunda vuelta de la licitación, la Secretaría de Finanzas logró colocar USD 150 millones que se suman a los USD 470 millones que consiguió ayer a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,99%. Ahora solo le queda conseguir USD 1.380 millones para completar el cupo en el mercado local que se propuso en el programa financiero para 2026.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación del día adjudicó un total de USD 150 millones, habiendo recibido ofertas que alcanzaron los USD 276 millones. Esta última colocación se produjo tras el debut del AO29, en un contexto en el que el Gobierno busca captar la mayor cantidad posible de dólares, especialmente de los bonistas que recibieron el pago por el vencimiento de la semana pasada, que sumó USD 4.200 millones.

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El miércoles se realizó la primera licitación del AO29, donde Caputo consiguió USD 470 millones a una tasa del 7,99% TNA, sobre un límite máximo estipulado en USD 2.000 millones. Según el comunicado de Finanzas, en esa oportunidad, se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de USD 985 millones, y solo se adjudicó un total de valor efectivo de USD 470 millones. La decisión de Economía fue tomar menos dólares del mercado local, pero asegurando una tasa inferior al 8%, lo que reafirmó la estrategia oficial de buscar financiamiento más barato que el que exigiría una salida al mercado internacional.

Una diferencia central respecto de las emisiones anteriores, como el Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28), fue la eliminación del tope de colocación en la primera licitación del AO29. Mientras en las primeras vueltas de AO27 y AO28 el monto máximo adjudicado alcanzó los USD 150 millones, y en la segunda ronda los USD 100 millones, para el AO29 el Gobierno decidió no aplicar ese límite inicial. Así lo detalló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien explicó que la única diferencia con el AO27 y AO28, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, es que en la primera licitación no iba a tener monto máximo. “Eso para aprovechar el pago del vencimiento y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, sostuvo en la conferencia de prensa

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El programa financiero para 2026 contempla emisiones en el mercado local por USD 6.000 millones.

La estrategia oficial buscó absorber la liquidez generada tras el pago a los bonistas y canalizarla hacia instrumentos del Tesoro. Según el ministro Caputo, la eliminación del tope respondió al volumen de fondos distribuidos en concepto de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, sostuvo.

Al Tesoro

Los USD 620 millones que consiguió Caputo esta semana van a ir a la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el último informe diario, al 14 de julio, los depósitos en moneda extranjera sumaban USD 3.308 millones, cuando ingresen lo que se coloco por medio del AO29 subirán a USD 3.928 millones siempre y cuando no haya un pago pendiente.

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Con los dólares que se consiguieron por el Bonar 2029 los depósitos del Tesoro van a subir a USD 3.928 millones.

En la próxima licitación, que será dentro de 15 días, Finanzas tendrá la posibilidad de seguir juntando dólares aún le queda margen por USD 1.380 millones. Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía volverá el limite de USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda.

¿Test superado?

El debut del AO29 representó un test relevante para el programa de financiamiento del ministro de Economía, que para 2026 se plantea captar USD 6.000 millones en el mercado de capitales local. Hasta ahora, el equipo económico ya logró captar USD 4.000 millones entre el AO27 y el AO28, más lo recaudado en las dos primeras rondas del AO29.

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La visión oficial se centró en medir el apetito de los inversores domésticos ante el nuevo esquema. Analistas del mercado, como Nicolás Cappella, Sales Trader de Invertir en Bolsa (IEB), señalaron que el interés se concentró en dos variables: la tasa de corte y el volumen de ofertas recibidas. “Hay que ver más que todo a qué tasa corta (entre 8% y 8,5% debería estar aproximadamente la tasa), qué cantidad de ofertas recibe y cuánto termina emitiendo en esta primera emisión, para ver el apetito que hay en el mercado local, sobre todo porque las emisiones locales son una piedra angular en el programa financiero 2026 y 2027”, evaluó Cappella.

En Facimex Valores, el economista Adrián Yarde Buller destacó que con el AO28 y el AN29 el Gobierno probó su capacidad para captar financiamiento más allá del mandato presidencial actual. “Con el AO28 y AN29 ya vimos que el Gobierno pudo ir gradualmente consiguiendo financiamiento con vencimiento dentro del próximo mandato presidencial, con lo cual creo que lo más importante pasará por ver si se puede empezar a financiar a plazos más largos por debajo del 8%”, afirmó en conversaciones anteriores.

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