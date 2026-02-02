Alexa+ de Amazon: lista de dispositivos Echo compatibles con la IA de Jeff Bezzos

Tecno

Amazon está expandiendo su asistente
Amazon está expandiendo su asistente con IA a diversos mercados de forma gradual. (Foto: Europa Press)

Amazon lanzó oficialmente Alexa+, la versión renovada de su asistente de voz impulsada por inteligencia artificial generativa, en países como México. Esta actualización representa un avance respecto a la edición estándar y ya se encuentra disponible para un grupo de usuarios en fase de acceso anticipado.

Al integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial, Amazon busca ofrecer una interacción más fluida, natural y contextualizada en el uso cotidiano.

La versión potenciada con inteligencia artificial de Alexa puede realizar reservas en restaurantes, recordar la hora del baño de los niños, brindar recetas adaptadas a restricciones alimentarias, brindar juegos y actividades para el hogar, e incluso ayudar a organizar vacaciones o descansos familiares.

Qué modelos Echo son compatibles con Alexa+

La actualización llega primero a
La actualización llega primero a modelos seleccionados de altavoces y pantallas inteligentes, con planes de ampliar la lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad de Alexa+ está limitada por el momento a una serie de dispositivos Echo seleccionados. La lista de modelos que ya pueden acceder a esta actualización incluye tanto pantallas inteligentes como altavoces de la familia Echo.

En la categoría de pantallas inteligentes, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Show 15 y Echo Show 21 han sido incorporados a la fase de acceso anticipado. Entre los altavoces inteligentes se encuentran Echo Dot, Echo Dot Max, Echo Studio y Echo Pop.

Estos dispositivos permiten ejecutar la nueva versión del asistente tras una actualización a través de la aplicación Alexa o desde la tienda de Amazon. Amazon planea extender la compatibilidad a otros dispositivos, como Fire TV y los audífonos Echo Buds, en el transcurso del año, pero todavía no hay fechas confirmadas.

Los modelos modernos Echo son
Los modelos modernos Echo son compatibles con esta opción desde su primera actualización. (Foto: Europa Press)

Los usuarios que adquieran modelos recién lanzados, como Echo Dot Max, Echo Studio o las ediciones más recientes de Echo Show, recibirán Alexa+ preinstalado y listo para usarse desde el primer encendido.

Cómo funciona Alexa+ y cuáles son sus diferencias respecto a la versión anterior

Alexa+ representa una evolución del asistente de voz tradicional de Amazon, con el objetivo de ofrecer una experiencia más sofisticada y adaptada a las expectativas actuales en materia de inteligencia artificial.

El servicio está diseñado para comprender de forma más precisa el lenguaje de los usuarios, anticipar necesidades y ejecutar tareas complejas sin depender exclusivamente de comandos específicos.

La nueva plataforma transforma la
La nueva plataforma transforma la interacción con el usuario, facilitando tareas complejas y conversaciones más naturales. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Ahora es posible realizar reservas en restaurantes, almacenar recetas personalizadas según restricciones alimentarias, recordar la hora del baño para niños, sugerir actividades lúdicas e incluso colaborar en la organización de viajes familiares.

Cómo acceder a Alexa, la nueva versión con IA del asistente de Amazon

Para acceder a esta tecnología, los usuarios que ya cuenten con un dispositivo Echo compatible pueden solicitar el acceso anticipado desde la aplicación Alexa o desde la web de Amazon. Una vez aprobada la solicitud, recibirán una invitación para activar la nueva versión del asistente.

Para quienes opten por adquirir un dispositivo recién lanzado, el sistema se encuentra disponible desde el primer uso, sin necesidad de configuraciones adicionales.

Qué sucede con la Alexa estándar y su funcionalidad en modelos anteriores

La versión tradicional sigue disponible
La versión tradicional sigue disponible para quienes prefieren funciones básicas o cuentan con dispositivos más antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del lanzamiento de Alexa+, la versión estándar del asistente de voz continúa disponible para todos los usuarios. Esta versión básica permite reproducir música, consultar el clima, controlar dispositivos del hogar inteligente, recibir noticias y resolver consultas generales, sin requerir suscripción adicional.

La opción tradicional sigue funcionando en diversos dispositivos, incluidos smartphones y generaciones anteriores de Echo, proporcionando una experiencia accesible para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

Cuáles son los comandos para sacar provecho a Alexa+

El catálogo de comandos disponibles en Alexa+ se ha expandido. Entre los más destacados se encuentran: “Alexa, enciende la luz del salón”, “Alexa, pon mi playlist favorita en Spotify” o “Alexa, ¿qué clima hará hoy?”.

Asimismo, la integración de rutinas personalizadas permite combinar varias acciones en una sola instrucción, como “Alexa, buenos días”, que puede encender luces, leer el pronóstico del tiempo y reproducir música de manera simultánea.

