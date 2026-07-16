“A mí no me vengas a amenazar”: un intendente grabó los pedidos extorsivos de un grupo de piqueteros

Franco Hernández Berni, jefe comunal de Tartagal, Salta, se reunió con los cooperativistas que cortaron la Ruta Nacional 34 y amenazan con tomar la municipalidad en reclamo por el pago de una obra que no finalizaron a tiempo

La alegría por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial de fútbol contrasta con el tenso clima social que se vive en Tartagal, Salta, donde grupos piqueteros llevan adelante cortes de ruta y acampes en reclamo por el pago de una obra que, según afirma el intendente Franco Hernández Berni, no finalizaron en tiempo y forma. El mismo jefe comunal publicó este jueves un video de la reunión que mantuvo con los cooperativistas para hacer públicas las actitudes extorsivas de sus líderes.

“Piqueteros nos vinieron a extorsionar que si no les dábamos obras, cortaban la ruta y tomaban el municipio”, publicó el intendente en sus redes sociales, junto a dos videos de la reunión.

PUBLICIDAD

Junto al orgullo de haberse plantado firme ante ellos, agregó: “Se acabaron las viejas mañas y vivir del Estado”.

“No vamos a ceder ante presiones ni amenazas. Nadie puede condicionar mediante cortes de ruta, tomas de la municipalidad o cualquier medida que perjudique a los vecinos. Mi responsabilidad es defender el derecho de los tartagalenses a vivir, trabajar y circular en paz. No permitiré que la extorsión sea una práctica para intentar imponer intereses personales”, concluyó sus mensajes.

PUBLICIDAD

En los videos, se lo ve a Hernández Berni sentado a la cabecera de una mesa junto a cuatro representantes piqueteros y el comisario Jorge Ruiz, jefe de la Comisaría 3 de Tartagal.

"Se terminó el tiempo de los aprietes", afirmó Hernández Berni

“El municipio no les falló nunca. La ciudad tiene que aguantar que ustedes tomen el municipio”, manifiesta en las imágenes el intendente.

Y le recuerda a uno de ellos: “Vos terminaste la obra hace tres semanas. No está certificada la obra, porque cuando vinieron a verla no estaba terminada”.

PUBLICIDAD

Los encargados de los trabajos habían pedido un pago a cuenta, el cual solo podía realizarse tras una certificación por parte del gobierno provincial. Al no haber podido cumplirse ese requisito, el dinero no estuvo disponible.

Ante la insistencia, Hernández Berni le pregunta a uno de sus interlocutores: “Si no te doy una obra, ¿van a seguir haciendo acampes?”. Como la respuesta fue afirmativa, lanzó una contrapropuesta llena de ironía: “Hacé obras privadas, entonces”.

PUBLICIDAD

Los cooperativistas, la semana pasada, luego de haberse encadenado a la sede de Rentas de Tartagal, comenzaron el corte de la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Cuña Muerta. Se trata de una arteria clave tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga, por ser una vía de comunicación con Bolivia.

Los piqueteros amenazaron con cortes de ruta y hasta la toma de la municipalidad

Todo el tránsito fue desviado hacia caminos alternativos. Muchos, incluso, denunciaron que se les cobró un peaje para seguir sus caminos.

“Les dimos una obra de 196 millones de pesos el año pasado, y otra obra de 121 millones de pesos, que es la actual, que la terminaron hace cuatro semanas. ¿Y me decís que no tienen trabajo?“, espetó en la reunión el intendente.

PUBLICIDAD

Hernández Berni resaltó que “los recursos de Nación se cortaron y el gobernador hace un esfuerzo enorme”.

Al no obtener la respuesta que fueron a buscar, los piqueteros se levantaron de la mesa con la promesa de continuar con las medidas de fuerza.

PUBLICIDAD

“A mí no me vengas a amenazar. Mandate a mudar”, los despidió el intendente de Tartagal.

Según expuso el propio jefe comunal, lo amenazaron con avanzar con la toma del edificio municipal, cortes de ruta y manifestaciones en la Casa de Gobierno de Salta como forma de presión para obtener beneficios.

PUBLICIDAD

“Se terminó el tiempo de los aprietes. En Tartagal se gobierna con firmeza y pensando en todos los vecinos”, afirmó Hernández Berni, quien además remarcó que la prioridad de su administración es preservar la paz social, garantizar el cumplimiento de las normas y administrar los recursos públicos con transparencia y equidad.

Por otro lado, reafirmó que las obras públicas y la asistencia municipal se asignan de acuerdo con criterios objetivos y procedimientos administrativos, y no como consecuencia de presiones o medidas de fuerza.

PUBLICIDAD