La confesión de Pablo Giralt sobre el relato del gol que clasificó a Argentina a la final del Mundial: “Casi cometo un error”

El relator dijo que gritó antes el tanto que el delantero de la Selección le convirtió a Inglaterra para pasar a la final del Mundial

La selección argentina consiguió otro triunfo para el infarto ante Inglaterra que le valió el pase a la final del Mundial 2026. En una ráfaga, los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta el marcador para ganar 2-1 con un gol de cabeza de Lautaro Martínez tras un centro de Messi a los 92 minutos. El tanto generó una emoción inmensa en el estadio de Atlanta, donde el relator Pablo Giralt se encontraba transmitiendo el partido.

El periodista argentino, quien relató el partido para el canal Telefé, revivió aquel inolvidable momento y confesó que gritó el gol del delantero del Inter antes de que la pelota ingresara en el arco defendido por Jordan Pickford. “Ayer casi cometo un error, que me termina saliendo bien, pero lo digo ahora porque ya está el resultado puesto”, comenzó Giralt en una entrevista. “Yo grito el gol antes del cabezazo de Lautaro porque yo veo que la pelota le va a caer a Lautaro en la cabeza y digo: ‘Gol, gol”, continuó.

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“Empecé a gritar gol antes de que la pelota le caiga a Lautaro porque yo veo que el centro de Leo (Messi) va tan directo, yo veo que salta Lautaro y hace el movimiento. Digo: ‘Esto es gol, esto es gol’”, recordó acerca de la jugada decisiva. Luego, el periodista concluyó cuando le preguntaron qué hubiese pasado si Martínez fallaba el cabezazo: “Todavía me están puteando”.

😳🤷🏻‍♂️ ¿LO SABÍA?



El relator @giraltpablo gritó ANTES el histórico gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra que desató la locura de millones de argentinos pic.twitter.com/3zYxfVfdEt — PaseClave (@paseclave__) July 15, 2026

El encuentro disputado el miércoles 15 de julio en Atlanta fue una verdadera batalla futbolística. Tras un primer tiempo parejo, disputado y con pocas situaciones de gol, los equipos se fueron al descanso empatando sin goles. A los 55 minutos, Inglaterra abrió el marcador luego de un anticipo en el área de Anthony Gordon, quien recibió un centro desde la derecha de Morgan Rogers y se impuso ante la marca de Nahuel Molina para sentenciar al Dibu Martínez.

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Sin embargo, Argentina reaccionó con una ráfaga de fútbol y goles. Primero, la Scaloneta generó no menos de cinco situaciones claras para marcar el empate, pero Jordan Pickford y los palos intervinieron para ahogar los festejos de Alexis Mac Allister, Nico González y Enzo Fernández. Este último consiguió empatar con un gran disparo desde afuera del área a los 85 minutos tras un pase de Messi. A los 92, tras un remate de Mac Allister que dio en el poste, el capitán logró enviar un centro al área, donde aguardaba Lautaro Martínez para poner el 2-1 decisivo.

Argentina avanzó a la final del Mundial por segunda edición consecutiva y se enfrentará a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal. El partido se jugará el domingo 19 de julio a las 16.00 en Nueva Jersey.

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