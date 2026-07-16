Honduras: Inundaciones dejan comunidades incomunicadas y cuantiosas pérdidas en Patuca y Wampusirpi

Las fuertes lluvias mantienen incomunicado al 80 % de las comunidades del municipio de Patuca, Olancho, afectando a unas 30,000 personas. (Foto: COPECO)

Las torrenciales precipitaciones que continúan azotando el departamento de Olancho han desencadenado una emergencia en el municipio de Patuca, donde alrededor del 80 % de las comunidades permanecen incomunicadas, afectando directamente a unas 30,000 personas, según informaron las autoridades locales.

Ante la magnitud de los daños, la Corporación Municipal de Patuca declaró estado de emergencia debido a las pérdidas registradas en los sectores agrícola y ganadero, así como por los severos daños ocasionados a la infraestructura vial del municipio.

El alcalde Juan Colindres informó que las carreteras internas se encuentran prácticamente intransitables, situación que ha paralizado la movilización de personas y el transporte de productos básicos que abastecen a las comunidades.

PUBLICIDAD

"Las carreteras al interior del municipio están intransitables“, manifestó el edil, al explicar que esta situación impide el traslado de habitantes y dificulta el ingreso de alimentos, combustible y mercancías que sostienen la economía local.

Las inundaciones provocaron severas pérdidas en cultivos, ganadería e infraestructura vial en varios municipios del oriente de Honduras. (Foto: COPECO)

Como ejemplo de la gravedad del aislamiento, Colindres indicó que actualmente no existe comunicación terrestre entre las comunidades de Terrero Blanco y Palestina, debido a que las vías fueron destruidas por las lluvias y el incremento del caudal de ríos y quebradas.

Las inundaciones también han dejado pérdidas considerables para productores agrícolas y ganaderos, quienes han visto afectadas sus cosechas y hatos por el desbordamiento del río Patuca y otros afluentes.

PUBLICIDAD

El alcalde lamentó que cientos de familias dependientes de estas actividades enfrenten ahora un panorama incierto debido a los daños ocasionados por las lluvias.

Asimismo, señaló que muchas de las carreteras dañadas llevan más de dos décadas sin recibir mantenimiento, asegurando que gran parte de esa infraestructura corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y no a la administración municipal.

Equipos de rescate continúan la búsqueda de dos jóvenes desaparecidos tras ser arrastrados por la corriente del río Patuca. (Foto: COPECO)

Continúa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos

La emergencia también ha dejado dos personas desaparecidas luego de que fueran arrastradas por la corriente del río Patuca.

Las víctimas son dos jóvenes originarios de La Mosquitia, quienes realizaban labores en hatos ganaderos de la zona cuando intentaron cruzar el afluente en el sector de Río Abajo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información disponible, ambos fueron sorprendidos por la fuerte corriente generada por la crecida del río, por lo que desde entonces se desconoce su paradero.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal de rescate y autoridades locales mantienen activo un operativo de búsqueda en diferentes sectores del río, aunque hasta el momento no se han reportado resultados positivos.

Las inundaciones también mantienen en crisis al municipio de Wampusirpi, en el departamento de Gracias a Dios, donde las pérdidas aún no han podido cuantificarse.

Varias carreteras y puentes resultaron dañados por el aumento del caudal de ríos y quebradas, dejando aisladas numerosas comunidades. (FOTO: COPECO Honduras)

La alcaldesa Gloria Chávez Bonilla explicó que el río Patuca descargó toda su fuerza sobre la zona, dejando bajo el agua extensas áreas de cultivo y paralizando la principal vía de transporte utilizada por los habitantes.

PUBLICIDAD

"Aquí, el río Patuca descargó toda su fuerza y ahogó cultivos que están bajo el agua y tiene varado el comercio marítimo que se desarrolla en la zona navegable comercial del corredor“, expresó la edil.

La jefa municipal indicó que numerosas familias tuvieron que abandonar sus viviendas y refugiarse temporalmente con familiares o amigos mientras disminuyen los niveles del agua.

Entre los cultivos más afectados figuran yuca, arroz, maíz y hortalizas, productos de los que depende gran parte de la economía de la zona.

Sin embargo, Chávez advirtió que la ayuda humanitaria no puede ingresar por vía terrestre debido al deterioro de las carreteras y al colapso de varios puentes.

PUBLICIDAD

En Wampusirpi, más de 60 familias fueron evacuadas debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Patuca. (Foto: Fuerzas Armadas)

La alcaldesa explicó que cerca del 95 % de la actividad comercial de Wampusirpi depende del río Patuca, por lo que la suspensión de la navegación mantiene prácticamente paralizado el abastecimiento del municipio.

Como consecuencia, las pulperías comienzan a quedarse sin alimentos, combustible y otros productos esenciales.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente al Gobierno para que envíe ayuda humanitaria mientras persisten las lluvias.

"Puede seguir lloviendo y ya no tendremos alimentos suficientes“, advirtió la funcionaria.

Además, informó que varias viviendas permanecen inundadas y que otras sufrieron daños luego de que los fuertes vientos desprendieran parte de sus techos.

Más de 60 familias evacuadas

Las autoridades municipales de Wampusirpi informaron que, de manera preliminar, más de 60 familias han sido evacuadas hacia zonas seguras.

Los cultivos de yuca, arroz, maíz y hortalizas permanecen bajo el agua tras varios días de intensas precipitaciones. (Foto: Fuerzas Armadas)

Paralelamente, la alcaldía inició las gestiones para declarar estado de emergencia municipal con el propósito de agilizar la llegada de asistencia humanitaria para las personas afectadas.

PUBLICIDAD

El incremento del caudal del río Patuca, el río Pataste y otros afluentes provocó el colapso de puentes y severos daños en carreteras, dejando incomunicadas numerosas comunidades.

Los municipios más afectados son Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, además del departamento de Gracias a Dios.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente debido al riesgo de que continúen las inundaciones en las zonas más vulnerables.