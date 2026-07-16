Honduras

Honduras: Inundaciones dejan comunidades incomunicadas y cuantiosas pérdidas en Patuca y Wampusirpi

Las intensas lluvias mantienen incomunicadas al 80 % de las comunidades de Patuca, Olancho, mientras las inundaciones dejan cuantiosas pérdidas, dos desaparecidos y más de 60 familias evacuadas en Wampusirpi.

Guardar
Google icon
El desbordamiento del río Patuca mantiene en emergencia a Ahuas, Wampusirpi y Brus Laguna por las inundaciones en La Mosquitia.
Las fuertes lluvias mantienen incomunicado al 80 % de las comunidades del municipio de Patuca, Olancho, afectando a unas 30,000 personas. (Foto: COPECO)

Las torrenciales precipitaciones que continúan azotando el departamento de Olancho han desencadenado una emergencia en el municipio de Patuca, donde alrededor del 80 % de las comunidades permanecen incomunicadas, afectando directamente a unas 30,000 personas, según informaron las autoridades locales.

Ante la magnitud de los daños, la Corporación Municipal de Patuca declaró estado de emergencia debido a las pérdidas registradas en los sectores agrícola y ganadero, así como por los severos daños ocasionados a la infraestructura vial del municipio.

El alcalde Juan Colindres informó que las carreteras internas se encuentran prácticamente intransitables, situación que ha paralizado la movilización de personas y el transporte de productos básicos que abastecen a las comunidades.

PUBLICIDAD

"Las carreteras al interior del municipio están intransitables“, manifestó el edil, al explicar que esta situación impide el traslado de habitantes y dificulta el ingreso de alimentos, combustible y mercancías que sostienen la economía local.

El desbordamiento del río Patuca mantiene en emergencia a Ahuas, Wampusirpi y Brus Laguna por las inundaciones en La Mosquitia.
Las inundaciones provocaron severas pérdidas en cultivos, ganadería e infraestructura vial en varios municipios del oriente de Honduras. (Foto: COPECO)

Como ejemplo de la gravedad del aislamiento, Colindres indicó que actualmente no existe comunicación terrestre entre las comunidades de Terrero Blanco y Palestina, debido a que las vías fueron destruidas por las lluvias y el incremento del caudal de ríos y quebradas.

Las inundaciones también han dejado pérdidas considerables para productores agrícolas y ganaderos, quienes han visto afectadas sus cosechas y hatos por el desbordamiento del río Patuca y otros afluentes.

PUBLICIDAD

El alcalde lamentó que cientos de familias dependientes de estas actividades enfrenten ahora un panorama incierto debido a los daños ocasionados por las lluvias.

Asimismo, señaló que muchas de las carreteras dañadas llevan más de dos décadas sin recibir mantenimiento, asegurando que gran parte de esa infraestructura corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y no a la administración municipal.

El desbordamiento del río Patuca mantiene en emergencia a Ahuas, Wampusirpi y Brus Laguna por las inundaciones en La Mosquitia.
Equipos de rescate continúan la búsqueda de dos jóvenes desaparecidos tras ser arrastrados por la corriente del río Patuca. (Foto: COPECO)

Continúa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos

La emergencia también ha dejado dos personas desaparecidas luego de que fueran arrastradas por la corriente del río Patuca.

Las víctimas son dos jóvenes originarios de La Mosquitia, quienes realizaban labores en hatos ganaderos de la zona cuando intentaron cruzar el afluente en el sector de Río Abajo.

De acuerdo con la información disponible, ambos fueron sorprendidos por la fuerte corriente generada por la crecida del río, por lo que desde entonces se desconoce su paradero.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal de rescate y autoridades locales mantienen activo un operativo de búsqueda en diferentes sectores del río, aunque hasta el momento no se han reportado resultados positivos.

Las inundaciones también mantienen en crisis al municipio de Wampusirpi, en el departamento de Gracias a Dios, donde las pérdidas aún no han podido cuantificarse.

Varias carreteras y puentes resultaron dañados por el aumento del caudal de ríos y quebradas, dejando aisladas numerosas comunidades. (FOTO: COPECO Honduras)
Varias carreteras y puentes resultaron dañados por el aumento del caudal de ríos y quebradas, dejando aisladas numerosas comunidades. (FOTO: COPECO Honduras)

La alcaldesa Gloria Chávez Bonilla explicó que el río Patuca descargó toda su fuerza sobre la zona, dejando bajo el agua extensas áreas de cultivo y paralizando la principal vía de transporte utilizada por los habitantes.

"Aquí, el río Patuca descargó toda su fuerza y ahogó cultivos que están bajo el agua y tiene varado el comercio marítimo que se desarrolla en la zona navegable comercial del corredor“, expresó la edil.

La jefa municipal indicó que numerosas familias tuvieron que abandonar sus viviendas y refugiarse temporalmente con familiares o amigos mientras disminuyen los niveles del agua.

Entre los cultivos más afectados figuran yuca, arroz, maíz y hortalizas, productos de los que depende gran parte de la economía de la zona.

Sin embargo, Chávez advirtió que la ayuda humanitaria no puede ingresar por vía terrestre debido al deterioro de las carreteras y al colapso de varios puentes.

En Wampusirpi, más de 60 familias fueron evacuadas debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Patuca. (Foto: Fuerzas Armadas)
En Wampusirpi, más de 60 familias fueron evacuadas debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Patuca. (Foto: Fuerzas Armadas)

La alcaldesa explicó que cerca del 95 % de la actividad comercial de Wampusirpi depende del río Patuca, por lo que la suspensión de la navegación mantiene prácticamente paralizado el abastecimiento del municipio.

Como consecuencia, las pulperías comienzan a quedarse sin alimentos, combustible y otros productos esenciales.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente al Gobierno para que envíe ayuda humanitaria mientras persisten las lluvias.

"Puede seguir lloviendo y ya no tendremos alimentos suficientes“, advirtió la funcionaria.

Además, informó que varias viviendas permanecen inundadas y que otras sufrieron daños luego de que los fuertes vientos desprendieran parte de sus techos.

Más de 60 familias evacuadas

Las autoridades municipales de Wampusirpi informaron que, de manera preliminar, más de 60 familias han sido evacuadas hacia zonas seguras.

Los cultivos de yuca, arroz, maíz y hortalizas permanecen bajo el agua tras varios días de intensas precipitaciones. (Foto: Fuerzas Armadas)
Los cultivos de yuca, arroz, maíz y hortalizas permanecen bajo el agua tras varios días de intensas precipitaciones. (Foto: Fuerzas Armadas)

Paralelamente, la alcaldía inició las gestiones para declarar estado de emergencia municipal con el propósito de agilizar la llegada de asistencia humanitaria para las personas afectadas.

El incremento del caudal del río Patuca, el río Pataste y otros afluentes provocó el colapso de puentes y severos daños en carreteras, dejando incomunicadas numerosas comunidades.

Los municipios más afectados son Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, además del departamento de Gracias a Dios.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente debido al riesgo de que continúen las inundaciones en las zonas más vulnerables.

Temas Relacionados

Honduraslluviasafectacionescomunidades incomunicadasPatucaWampusirpi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Frente Amplio pide a Laura Fernández convocar proyectos contra la evasión fiscal y advierte que los recortes profundizarán la crisis

La bancada de oposición envió una carta a la presidenta en la que sostiene que el deterioro de las finanzas públicas no puede resolverse con más ajustes al gasto social. Además, solicitó impulsar once iniciativas legislativas orientadas a aumentar la recaudación, combatir la evasión y eliminar privilegios tributarios

Frente Amplio pide a Laura Fernández convocar proyectos contra la evasión fiscal y advierte que los recortes profundizarán la crisis

“Saco la pistola y me amenazó”: testimonio del padre de la víctima en el juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens en Guatemala

La fiscalía lo ubica como conductor de la motocicleta y sostiene que al menos cuatro personas participaron en el acecho, un esquema que obliga al tribunal a ponderar roles, coordinación y prueba material en cada tramo

“Saco la pistola y me amenazó”: testimonio del padre de la víctima en el juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens en Guatemala

Panamá implementará acuerdo sobre conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina

Al ser una nación marítima y puente de biodiversidad entre dos océanos, se convirtió en el decimocuarto Estado del mundo en ratificar esta normativa

Panamá implementará acuerdo sobre conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina

Parlamento nicaragüense ratifica un préstamo por 31.5 millones de dólares con el Fondo OPEP

La autorización, respaldada por unanimidad en la Asamblea Nacional, habilita al Ejecutivo a tramitar recursos externos para rehabilitar la vía Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, con una inversión total prevista de 35 millones

Parlamento nicaragüense ratifica un préstamo por 31.5 millones de dólares con el Fondo OPEP

Arrestaron a tres hombres buscados por la Justicia, uno cuando intentaba volar a Filadelfia desde República Dominicana

Entre ellos está Pedro Fernández Jerez, investigado por delitos de alta tecnología, contrabando, armas, drogas y lavado de activos en Santo Domingo Oeste

Arrestaron a tres hombres buscados por la Justicia, uno cuando intentaba volar a Filadelfia desde República Dominicana

TECNO

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

Esta actualización de Google te permitirá protagonizar tus propios videos con IA

Así puedes encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio sin borrar conversaciones

Cómo acceder a la papelera de WhatsApp y borrar fotos o videos que ocupan memoria

Grok Build de Elon Musk: el código abierto para crear aplicaciones ya está disponible

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger explica por qué no quiere que un actor famoso lo interprete en una biopic

Mick Jagger explica por qué no quiere que un actor famoso lo interprete en una biopic

Rosie O’Donnell afirma que Michelle Trachtenberg enfrentaba problemas de adicción antes de su muerte: “Fue una tragedia”

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

La advertencia de Andy Serkis sobre The Hunt for Gollum: “No haré una versión políticamente correcta”

Youtuber elimina video tras recibir críticas por pedir comida más de 20 veces durante un vuelo

MUNDO

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación

Estados Unidos abordó un petrolero en el golfo de Omán mientras el nuevo bloqueo a Irán suma cuatro buques interceptados en tres días

Robots, drones y sistemas autónomos: así la Armada neerlandesa busca transformar su seguridad marítima

El presidente de Israel llamó a la normalización con Arabia Saudita