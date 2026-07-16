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Guido Dente habló en medio del conflicto entre sus hermanos: “Estoy podrido que se inventen cosas de mi familia”

Se sabe, la pelea entre Fernando y Tomás es pública y mediática desde hace rato. Pero quien no había hablado hasta ahora es otro de sus hermanos, quien brindó una nota a Intrusos

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El programa de televisión presenta una entrevista exclusiva con Guido Dente, hermano de Fernando y Tomás Dente. En un formato de pantalla dividida, Guido aparece en un entorno de oficina mientras un conductor lo entrevista desde un estudio. Se muestran fotografías de los hermanos Dente y de Guido con otros hombres más jóvenes. Un zócalo informativo destaca una cita de Guido sobre su padre. El contenido aborda temas familiares.

La tensión familiar entre los hermanos Fernando Dente y Tomás Dente sumó un nuevo capítulo tras la aparición pública de Guido Dente en el programa Intrusos.

En un audio difundido por el ciclo de América TV, Guido expresó su malestar por el tratamiento mediático del enfrentamiento y apuntó contra quienes, según su visión, han distorsionado la historia familiar.

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“Estoy muy dolido y muy enojado, Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Yo estoy muy enojado porque están hablando de gente que está muerta y cuando alguien no puede defenderse me da mucha bronca”, manifestó Guido en declaraciones recogidas por Intrusos.

El testimonio de Guido Dente se produjo en medio de la prolongada pelea pública entre sus hermanos Fernando y Tomás, una disputa que lleva más de una década generando repercusión y comentarios en el ambiente del espectáculo.

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Un hombre posa con un teléfono frente a una ventana, junto a una foto grupal de cuatro hombres sonrientes
Una imagen familiar de los hermanos Dente, acompañando las declaraciones de Guido durante su intervención en Intrusos

Según recogió Intrusos, Guido aclaró que, aunque no pertenece al mundo televisivo y se desempeña profesionalmente en el ámbito del marketing, se sintió obligado a intervenir para defender la memoria de sus padres y la integridad de su familia.

“Yo no soy del palo de la televisión. Soy profesional, licenciado en marketing. No me interesa la televisión. Estoy dispuesto a dar una nota telefónica. Sobre la pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría. En realidad no la sé...”, afirmó.

A SOLAS FER DENTE
Fernando Dente y su mama, Ada Rizzuti., en la icónica fotografía que él se tatuó en su barazo derecho.

Durante sus declaraciones, Guido Dente remarcó que mantiene vínculo con sus hermanos, incluidos Tomás, Fernando y Lucas, y subrayó su fatiga frente a las versiones que circulan en los medios: “Hace diez años están fabulando, mintiendo. Llega un punto que me meten —y disculpame la palabra— el dedo en el culo. Y ya estoy podrido que se fabule y se invente cosas de mi familia que no son”. También defendió la memoria de sus padres, asegurando que su madre fue una persona dedicada a la educación de sus hijos y que su padre mostró especial devoción por Fernando y Lucas.

El ciclo conducido por Rodrigo Lussich puso en contexto las palabras de Guido, destacando que su intervención buscó frenar la circulación de relatos que, según él, no se ajustan a la realidad. Intrusos precisó que Guido se mostró visiblemente afectado por el desgaste emocional generado por la exposición mediática y expresó:

“Tengo cuarenta y cinco años y que se metan con mi sangre... Estoy muy cansado, psicológicamente, anímicamente, y ver cada mamarracho que habla como si fuese nada, porque no sé si te gustaría que hablen de tu familia”.

La controversia familiar entre los Dente ha estado marcada en los últimos años por cruces públicos y declaraciones cruzadas, con especial atención mediática a partir de la distancia irreconciliable entre Fer y Tomás. El testimonio de Guido, recogido por Intrusos, dejó en claro su posición de no participar en la confrontación, pero sí de rechazar categóricamente las versiones que, según su perspectiva, dañan la memoria de sus padres y la imagen de su familia.

A SOLAS FER DENTE
Fernando Dente en los brazos de José, su papá, y rodeado por sus hermanos, Lucas, Guido y Tomás.

La escalada

Hace unpos días, el enfrentamiento entre Fernando y Tomás siguió escalando. El primero en hablar fue Tomás. En una entrevista con LAM(América TV), el periodista describió a Fernando como “un extraño” y aseguró que la ruptura entre ellos es total e irreconciliable. “No hay vínculo. Para mí es un extraño, como si te preguntara si querés generar un vínculo con ese señor que va cruzando la calle”, lanzó ante las cámaras. Pero antes de llegar a ese punto, Tomás fue más lejos: afirmó que su hermano estuvo esparciendo rumores que lo señalaban como “un degenerado” en su infancia.“Este tipo anda diciendo barbaridades de mí. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba”, disparó sin filtros.

A SOLAS FER DENTE
Fernando Dente (33) junto a sus hermanos, Lucas (46), Guido (42) y Tomás (43).

Frente a semejante acusación, Tomás no solo rechazó los dichos, sino que desafió a su hermano a debatirlo públicamente y ante la Justicia. “Puedo ser un montón de cosas, un loco de mierda, agresivo, virulento, amoroso, odioso, puedo ser todo. Ahora, eso no. Lo invito a que se siente en televisión y cuente qué es eso tan íntimo que generó entre nosotros una brecha”, dijo. Y agregó que no tendría “ningún problema” en someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, y que podría aportar “historial de chats y mensajes” como respaldo.

Ángel de Brito, fue uno de los primeros en confirmar que el conflicto era completamente real. Ante la consulta de un oyente de su programa de streaming emitido a través de Bondi Live, que dudaba si había alguna estrategia mediática detrás del escándalo, el conductor fue categórico:“Es 100% serio”. De Brito repasó las acusaciones que Tomás lanzó contra Fernando en los días previos: que era “un trepador”, que “no se ocupaba de su madre enferma”, que era “un envidioso” y que “era capaz de cualquier cosa”. También reveló que, según Tomás, Fernando habría pedido a los dueños de América que no lo contrataran durante dos años, un episodio que habría profundizado la fractura.

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