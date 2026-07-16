“Saco la pistola y me amenazó”: testimonio del padre de la víctima en el juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens en Guatemala

Por este caso está siendo procesado Ángel Pérez Iguardia quien es identificado por el MP a través de fotografías como el conductor de la motocicleta. (Cortesía)

El juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens avanzó en Guatemala con los testimonios protegidos de sus padres, que relataron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal cómo ocurrió el ataque del 17 de abril de 2024 y reclamaron justicia en un proceso que, según la investigación, apunta a una acción planificada con vigilancia previa.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Uno de los datos centrales expuestos en la causa es que los socorristas localizaron 17 indicios balísticos en la escena del crimen, mientras cámaras de videovigilancia registraron el momento del ataque. Esas pesquisas también establecieron que el médico de 32 años habría sido seguido durante varios días y que en el hecho participaron varias personas.

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Los fiscales localizaron 17 indicios balísticos en la escena del crimen y cámaras de videovigilancia registraron el ataque. (Ministerio Público)

Los padres de la víctima declararon por videoconferencia bajo medidas de resguardo que impidieron su identificación visual. En la sala estuvo presente Ángel Pérez Iguardia, señalado por el Ministerio Público como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

El padre describió al hombre que, según su testimonio, lo amenazó con un arma

El padre de Campos Hoffens presenció el momento cuando su hijo recibió los disparos, ya que regresaban de desayunar en la zona 13.

Frente al Tribunal Quinto de Sentencia Penal reconstruyó la apariencia de los dos hombres que iban en la motocicleta. Dijo que quien la conducía llevaba una camisa blanca, gorra y era “gordito de tez blanca”, y explicó que pudo fijarse en esos rasgos cuando pasaron cerca de él.

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También relató por qué recuerda al segundo ocupante. “Llevaba una gorra y tenía tapaboca, como pañuelo. El de tez morena, iba atrás. A él lo vi porque me sacó la pistola y me amenazó. Ahora, el de adelante lo vi cuando yo abrí el carro. Ese muchacho tenía la camisa blanca y algo cachetón, con cara redonda”, declaró el padre de la víctima.

Bajo medidas de seguridad, el padre del Oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, asesinado el 17 de abril de 2024, rindió declaración en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, a través de una videoconferencia. (Cortesía)

La madre dijo que su presencia en el tribunal tiene un solo objetivo: justicia

La madre del médico explicó que compareció para pedir una condena para los responsables y describió el impacto personal de la pérdida de su hijo. Recordó que era su único hijo y que ambos habían hecho posible su formación profesional.

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“La razón por la cual estoy aquí es porque... que se pueda hacer justicia... para mí ha sido un proceso bastante largo porque era mi único hijo... (estas personas) hicieron mucho daño... No voy a tener descendencia, no voy a tener nietos”, declaró la madre.

En otro tramo de su testimonio, añadió: “Prácticamente me quitaron parte de mi vida, porque era un hijo muy responsable, un hijo muy amoroso. Él era todo para mí y yo era todo para él. Pero... Lo bendigo. Yo sé que él (acusado) me está escuchando y lo bendigo. Va a necesitar misericordia de parte de Dios. Él y todos los involucrados”.

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La mujer cerró su intervención con un mensaje dirigido al tribunal y a los acusados. “Solamente justicia... que el Señor les dé mucha sabiduría a ustedes para tomar una mejor decisión”, dijo.

La madre del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens rindió declaración en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, donde pidió justicia para su hijo. (Cortesía)

La acusación sostiene que el médico fue interceptado en zona 13 y murió en el lugar

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, Campos Hoffens fue interceptado cuando conducía su vehículo en la intersección de la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 de la capital guatemalteca. Dos personas en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó varias veces.

La acusación sostiene que Miguel Ángel Campos Hoffens fue interceptado mientras conducía su vehículo en la zona 13 de la capital guatemalteca y murió en el lugar. (Redes Sociales)

La víctima murió en el lugar. Por este caso está siendo procesado Ángel Pérez Iguardia quien es identificado por el MP a través de fotografías como el conductor de la motocicleta.

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Al menos cuatro individuos habrían seguido a la víctima desde que salió de su domicilio. El seguimiento involucró un vehículo azul y una motocicleta en la que viajaba quien, de acuerdo con las pesquisas, fue el autor material de los disparos. El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de nuevas pruebas y testimonios.