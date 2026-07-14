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WhatsApp prepara un gran cambio: las copias de seguridad podrían abandonar Google Drive e iCloud

WhatsApp prueba una alternativa propia para almacenar las copias de seguridad, con un plan gratuito y una opción de 50 GB mediante suscripción mensual

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WhatsApp se encontraría trabajando en su propio sistema de almacenamiento.
WhatsApp se encontraría trabajando en su propio sistema de almacenamiento.

WhatsApp está desarrollando su propio servicio de almacenamiento en la nube para guardar las copias de seguridad de los usuarios, una función que podría reducir la dependencia de Google Drive en Android y de iCloud en los iPhone. La herramienta se encuentra todavía en fase de pruebas y ofrecería inicialmente 2 GB gratuitos, además de un plan de pago con mayor capacidad.

La función fue detectada inicialmente en versiones de prueba para Android y posteriormente también apareció en desarrollo para iOS, según WABetaInfo. Aunque WhatsApp todavía no ha anunciado oficialmente el servicio ni existe una fecha confirmada para su lanzamiento global, su llegada supondría un cambio importante en la manera de almacenar chats, fotografías, videos y otros archivos.

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WhatsApp prepara su propia nube para las copias de seguridad

Actualmente, el sistema utilizado para guardar los respaldos depende del sistema operativo del teléfono. Los usuarios de Android almacenan las copias de seguridad en Google Drive, mientras que quienes utilizan un iPhone recurren a iCloud.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp se prepara para ofrecer su propio servicio en la nube. (Foto: Meta)

La nueva propuesta permitiría guardar esta información directamente en una infraestructura propia de WhatsApp. De esta forma, los usuarios tendrían una alternativa integrada para conservar sus conversaciones y recuperarlas cuando cambien de dispositivo o necesiten restaurar la aplicación.

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Según la información conocida hasta ahora, el servicio ofrecería 2 GB de almacenamiento gratuito. Esta capacidad podría ser suficiente para quienes conservan principalmente conversaciones de texto, pero resultaría limitada para usuarios que acumulan grandes cantidades de fotografías, videos y otros archivos multimedia.

También estaría en desarrollo un plan de 50 GB por aproximadamente 0,99 dólares mensuales. Sin embargo, estos precios todavía no han sido confirmados oficialmente y podrían cambiar antes de un eventual lanzamiento. Tampoco se conocen las tarifas que se aplicarían en otros mercados.

WhatsApp se encuentro probando su propio servio en la nibe para copias de seguridad.
WhatsApp se encuentro probando su propio servio en la nibe para copias de seguridad. (WABetaInfo)

El cifrado sería una de las principales diferencias

Uno de los elementos más relevantes del nuevo servicio sería la protección de las copias de seguridad mediante cifrado de extremo a extremo activado de manera predeterminada.

Actualmente, WhatsApp ofrece la posibilidad de proteger los respaldos almacenados en servicios externos, pero esta función debe ser activada por el usuario. Con la nueva nube, la protección estaría habilitada desde el inicio.

Las copias podrían quedar protegidas mediante una contraseña, una clave de 64 dígitos o sistemas de autenticación vinculados a una passkey y los mecanismos biométricos disponibles en el dispositivo.

Este sistema impediría que terceros pudieran acceder directamente al contenido almacenado. Según el funcionamiento previsto, ni siquiera Meta tendría acceso a los mensajes protegidos sin las credenciales correspondientes del usuario.

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
WhatsApp empezaría ofreciendo 2 GB totalmente gratis para su servicio en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de querer prescindir del cifrado obligatorio de la nueva plataforma, los usuarios tendrían que continuar utilizando las alternativas externas disponibles para guardar sus respaldos.

El almacenamiento de Google Drive cambió para los usuarios de Android

La posible llegada de una nube propia también se produce después de un cambio importante en el funcionamiento de las copias de seguridad de WhatsApp en Android.

Desde 2024, los respaldos almacenados en Google Drive comenzaron a contabilizarse dentro de la cuota general disponible en las cuentas de Google. Anteriormente, estas copias podían almacenarse sin consumir el espacio asignado al usuario.

Este cambio puede afectar especialmente a quienes tienen grandes cantidades de archivos multimedia en sus conversaciones. Fotografías y videos pueden provocar que una copia de seguridad ocupe varios gigabytes y reduzca rápidamente el almacenamiento disponible.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
El almcenamiento para usuarios de WhatsApp en Google Dribe cambió en los últimos años.

Una alternativa propia de WhatsApp permitiría separar estos respaldos del espacio utilizado para otros servicios, aunque los usuarios que superen los 2 GB gratuitos probablemente tendrían que contratar un plan adicional.

Cuándo estará disponible la nueva nube de WhatsApp

Por ahora, WhatsApp no ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su servicio de almacenamiento. La función continúa en desarrollo y su acceso estaría limitado a un grupo reducido de usuarios de versiones beta.

Esto significa que sus características, capacidades y precios podrían modificarse antes de una eventual distribución general. Tampoco existe una fecha para su llegada a Android, iOS o mercados específicos.

En regiones como la Unión Europea, además, un nuevo servicio de almacenamiento tendría que ajustarse a las normas vigentes sobre privacidad y protección de datos.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
El nuevo servicio de almacenamiento de WhatsApp se encuentro en etapa de prueba. (Meta)

Si finalmente se implementa, la nueva nube representaría uno de los cambios más importantes en el sistema de copias de seguridad de WhatsApp. Los usuarios podrían disponer de una alternativa propia para proteger sus conversaciones y archivos, mientras que Google Drive e iCloud dejarían de ser las únicas opciones principales para almacenar los respaldos de la aplicación.

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