Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

El hallazgo de un insecto transmisor de enfermedades en plantas vendidas en tiendas disparó la preocupación en el sector agrícola californiano (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

La reciente advertencia emitida a clientes de Costco en California por la posible presencia del francotirador de alas cristalinas en plantas adquiridas en sus tiendas encendió las alarmas en el sector agrícola estatal.

La detección de este insecto en sauces del desierto vendidos entre el 24 de junio y el 3 de julio en diversos puntos del estado generó una respuesta inmediata de las autoridades.

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El potencial daño a la industria vitivinícola, valuada en USD 73.000 millones, motivó una campaña de aislamiento y rastreo de ejemplares para evitar que la plaga se propague.

Productores locales observan con inquietud los operativos que buscan proteger las plantaciones de uva ante el riesgo de contagio (Iron Horse Vineyards)

La amenaza del francotirador de alas cristalinas

El francotirador de alas cristalinas (glassy-winged sharpshooter) es una especie originaria de ciertas regiones de Norteamérica, incluida el noreste de México, pero se considera invasora en California. Según Los Angeles Times, este insecto es conocido por su capacidad para transmitir la bacteria que provoca la enfermedad de Pierce, una afección letal para las vides.

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Esta bacteria obstruye el sistema de conducción de agua en las plantas, lo que lleva a la muerte de los viñedos afectados. El riesgo para la industria del vino es considerable, ya que la enfermedad carece de cura y su avance puede ser devastador para los productores.

Autoridades agrícolas estatales, como el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA), subrayaron la importancia de la detección temprana y la rápida intervención. “La detección temprana y la respuesta rápida son críticas para evitar que la plaga se siga propagando”, afirmó la agencia en su comunicado.

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El alcance del problema no se limita únicamente a las vides: el insecto también puede afectar cítricos, plantas ornamentales y otros cultivos de valor comercial.

El insecto, catalogado como invasor, puede portar una bacteria letal para las vides y otros cultivos de alto valor comercial (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

Operativos de rastreo y destrucción de plantas

Los incidentes recientes no representan el primer episodio de riesgo vinculado al francotirador de alas cristalinas en el estado. En 1999, un brote de la enfermedad de Pierce en el valle de Temecula destruyó más de 300 acres de viñedos, un antecedente que marcó el inicio de una vigilancia intensiva.

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Este año, la plaga fue identificada en vides vendidas por Costco en 24 condados del norte de California durante abril y mayo, lo que motivó la implementación de operativos de destrucción de plantas en depósitos y la búsqueda activa de ejemplares ya comercializados, según reportó Los Angeles Times.

El hallazgo más reciente, relacionado con sauces del desierto vendidos entre el 24 de junio y el 3 de julio en 15 condados, principalmente del sur y centro del estado, reactivó los operativos.

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Funcionarios agrícolas desplegaron estrategias que incluyeron visitas puerta a puerta, especialmente en el condado de Santa Clara, para localizar plantas potencialmente infectadas y limitar la expansión del insecto.

Esta acción fue confirmada por medios estadounidenses como el New York Post, que citó a la subcomisionada agrícola del condado, Ericka Mora: “Queremos proteger a nuestros productores porque aquí se concentra una parte clave de nuestra industria del vino”.

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Equipos especializados recorren distintos condados para localizar ejemplares sospechosos y frenar el avance de la plaga (University of California, Riverside)

Instrucciones a los clientes y el rol de Costco

Los compradores de Costco que adquirieron plantas potencialmente afectadas recibieron instrucciones precisas. Se les pidió aislar el ejemplar en su maceta original, evitar el contacto con otras plantas y no desecharlo en la basura ni en el compost.

De acuerdo a la notificación oficial, el protocolo consiste en colocar el vegetal dentro de dos bolsas de basura cerradas y contactar inmediatamente a la oficina del comisionado agrícola local para recibir indicaciones específicas.

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La empresa mayorista solicitó a los clientes no devolver las plantas a la tienda, aunque habilitó la opción de reembolso presentando la notificación recibida sobre el insecto invasor.

La respuesta de las autoridades y de la propia Costco se apoya en la gravedad del riesgo sanitario y económico. Los especialistas del Programa Estatal de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California explicaron que el francotirador de alas cristalinas se alimenta de fluidos vegetales y puede portar la bacteria durante sus desplazamientos, lo que acelera el contagio entre plantas.

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“Pierce’s disease es una de las principales amenazas para los viñedos de California”, aseguró el organismo en recientes publicaciones.

Quienes adquirieron plantas potencialmente afectadas deben seguir medidas estrictas de aislamiento y contactar a las autoridades para recibir asistencia (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Un desafío persistente para la vitivinicultura californiana

La situación actual confirma la vulnerabilidad del sector ante especies invasoras. El antecedente de los años noventa y los recientes episodios en Costco motivaron un refuerzo de los mecanismos de control y respuesta rápida.

Tanto el sector público como el privado mantienen la vigilancia sobre la distribución de plantas ornamentales y vides, conscientes de que un solo brote sin control puede afectar miles de hectáreas.

La instrucción de las autoridades es clara: cualquier cliente que detecte síntomas inusuales en sus plantas debe informar de inmediato y seguir las pautas oficiales para evitar la propagación del insecto. La colaboración entre consumidores, empresas y entes gubernamentales fue fundamental para contener los casos recientes, pero el desafío persiste.

Las medidas adoptadas buscan proteger no solo a los productores, sino a toda la economía agrícola de California frente a un riesgo que, lejos de estar superado, mantiene en alerta a toda la cadena comercial y productiva.