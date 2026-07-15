Este insecto invasor desató una alerta y obligó al retiro de plantas de una popular cadena de supermercados

El Departamento de Agricultura de California ordenó retirar plantas vendidas en Costco tras detectar el glassy-winged sharpshooter en vides y sauces del desierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de California (CDFA) emitió una orden para retirar cientos de plantas vendidas en Costco tras detectar la presencia del insecto invasor conocido como glassy-winged sharpshooter (chicharrita de alas cristalinas, GWSS), que transmite la bacteria causante de la enfermedad de Pierce en los viñedos. La disposición afecta a quienes adquirieron vides entre abril y mayo y sauces del desierto (desert willows) entre finales de junio y principios de julio de 2026, según informaron las autoridades agrícolas y medios como Los Angeles Times.

De acuerdo con la CDFA, la alerta se activó después de confirmarse que plantas vendidas en 24 condados de California podrían estar infestadas por este insecto, considerado una amenaza para la industria vitivinícola y otros cultivos del estado. La medida se centra en vides distribuidas entre el 21 de abril y el 21 de mayo, así como en sauces del desierto (desert willows) comercializados entre el 24 de junio y el 3 de julio de 2026. Según la División de Agricultura del condado de Santa Clara, se vendieron más de 1.300 vides, de las cuales 1.180 aún no habían sido localizadas hasta mediados de julio. Las autoridades han desplegado un operativo que incluye visitas domiciliarias y la entrega de kits para recolectar las plantas.

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La chicharrita de alas cristalinas (glassy-winged sharpshooter) se ha convertido en una preocupación recurrente para la agricultura californiana desde la década de 1990. Este insecto, originario del sureste de Estados Unidos y del noreste de México, se estableció en California debido a la importación de material vegetal, según el National Invasive Species Information Center. Su capacidad para transmitir la bacteria Xylella fastidiosa, causante de la enfermedad de Pierce, ha motivado la implementación de protocolos de emergencia y restricciones al traslado de plantas, de acuerdo con la Universidad de California y la propia CDFA.

¿Por qué se ordenó el retiro de plantas vendidas en Costco en California?

La orden de retiro responde a la detección de la chicharrita de alas cristalinas (glassy-winged sharpshooter) en dos tipos de plantas vendidas en Costco: vides y sauces del desierto (desert willows). Según reportó la CDFA, la presencia de este insecto en plantas distribuidas en varias regiones representa un riesgo inmediato para los cultivos de uva y otras actividades agrícolas. El insecto actúa como vector de la bacteria Xylella fastidiosa, causante de la enfermedad de Pierce, una infección que obstruye el sistema vascular de la vid y puede provocar la muerte de la planta, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

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La alerta involucra a compradores que adquirieron vides entre el 21 de abril y el 21 de mayo, y sauces del desierto (desert willows) entre el 24 de junio y el 3 de julio de 2026. Según la División de Agricultura de Santa Clara, “más de 1.300 vides fueron vendidas en el condado, de las cuales más de 1.100 aún no han sido localizadas para su recolección”.

La alerta por la chicharrita de alas cristalinas afecta a plantas comercializadas en 24 condados de California entre abril y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el glassy-winged sharpshooter y cómo afecta a los viñedos?

El glassy-winged sharpshooter es un insecto saltador de gran tamaño que se alimenta de la savia de diversas plantas. Según la Universidad de California, su principal peligro radica en la transmisión de la bacteria Xylella fastidiosa, responsable de la enfermedad de Pierce. Esta afección impide el flujo de agua dentro de la planta, lo que lleva al marchitamiento y caída de hojas y frutos y, finalmente, a la muerte de la vid.

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La enfermedad de Pierce carece de tratamiento. El USDA señala que “la única medida eficaz es la eliminación y destrucción de las plantas infectadas para impedir la propagación de la bacteria”. El impacto económico es considerable, dado que California produce más del 90% de la uva y el vino de Estados Unidos. Según el CDFA, el valor directo de la producción de uva en el estado oscila entre 5.000 y 5.600 millones de dólares al año. El impacto económico total de la industria, considerando actividades asociadas, alcanza los 44.000 millones de dólares, según cifras citadas por Newsweek.

¿Qué plantas están afectadas y en qué condados se vendieron?

La orden de retiro afecta principalmente a:

Vides vendidas en Costco entre el 21 de abril y el 21 de mayo de 2026 .

Sauces del desierto adquiridos entre el 24 de junio y el 3 de julio de 2026.

Según la CDFA, estas plantas fueron distribuidas en al menos 24 condados, incluidos Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, Placer, Sacramento, Solano, Sonoma, San Mateo, Stanislaus, Yolo y Yuba. En el caso del condado de Santa Clara, se han desplegado brigadas para localizar las plantas y evitar la dispersión del insecto. La recomendación oficial es mantener las plantas en sus macetas originales, separadas del resto de la vegetación y sin trasladarlas, plantarlas, compostarlas ni desecharlas por cuenta propia.

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La CDFA solicita a quienes hayan adquirido estas plantas que contacten de inmediato a la oficina del comisionado agrícola de su condado para coordinar la recolección y evitar la contaminación de cultivos adyacentes.

La enfermedad de Pierce obstruye el sistema vascular de la vid y puede causar el marchitamiento, la caída de hojas y frutos y la muerte de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos supone la propagación del glassy-winged sharpshooter en California?

La propagación del glassy-winged sharpshooter representa un riesgo elevado para la agricultura californiana. El insecto transmite la bacteria responsable de la enfermedad de Pierce, que afecta principalmente a la uva, pero también puede perjudicar cítricos, almendros, adelfas y otras plantas ornamentales. Un brote registrado en el Valle de Temecula en 1999 destruyó más de 300 acres (aproximadamente 120 hectáreas) de viñedos, provocando la instauración de un programa estatal de control, según la Universidad de California.

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De acuerdo con la CDFA, la expansión de la plaga podría generar restricciones al comercio de plantas y productos agrícolas tanto dentro como fuera del estado. La detección temprana y la colaboración ciudadana resultan fundamentales para prevenir el establecimiento de nuevos focos y proteger la producción local.

¿Qué deben hacer los clientes de Costco que compraron plantas afectadas?

El protocolo oficial indica que los consumidores que hayan adquirido plantas incluidas en la alerta deben:

Mantener la planta en su recipiente original, aislada del resto de la vegetación.

No plantar, trasladar, compostar ni desechar la planta sin la intervención de las autoridades.

Si reciben instrucciones, embolsar doblemente la planta y esperar la recolección.

Contactar a la oficina del comisionado agrícola local para recibir orientación y coordinar la recogida.

Costco ha informado a sus clientes sobre la medida y ha solicitado que no se devuelvan las plantas a las tiendas. La empresa ofrece el reembolso presentando la carta informativa recibida, según confirmó Los Angeles Times.

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La CDFA pidió a los compradores de Costco que mantengan las plantas aisladas y no las planten, trasladen, composten ni desechen por su cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas han tomado las autoridades para controlar la plaga?

El operativo desplegado por la CDFA incluye:

Puesta en marcha de campañas de información y localización de plantas afectadas en los condados implicados.

Visitas domiciliarias y entrega de kits para la recolección segura de las plantas.

Coordinación con Costco para identificar a los compradores y evitar una mayor dispersión del insecto.

Recomendaciones a los consumidores para aislar y no manipular las plantas por cuenta propia.

La CDFA ha pedido la colaboración activa de la ciudadanía para evitar que la plaga se establezca en nuevas regiones y cause daños mayores a los cultivos y jardines. La recolección y destrucción de las plantas afectadas se realizará sin costo para los clientes.

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¿Cómo afecta este retiro a la industria agrícola de California?

La presencia del glassy-winged sharpshooter y la propagación de la enfermedad de Pierce han tenido consecuencias severas en el pasado. El brote en Temecula a finales de los noventa evidenció el alcance del problema y motivó la creación de protocolos estatales para el control de la plaga. Actualmente, la industria vitivinícola californiana depende de la detección temprana y la intervención rápida para evitar pérdidas económicas y restricciones comerciales.

La colaboración entre autoridades agrícolas, empresas y consumidores es clave para limitar el impacto y la expansión del insecto. De acuerdo con Los Angeles Times, la campaña de retiro busca proteger la producción local y evitar la propagación de la plaga a nuevas áreas.

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La plaga del glassy-winged sharpshooter amenaza la industria vitivinícola de California, que concentra más del 90% de la uva y el vino de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar en adelante?

Tras la orden de retiro, los clientes que hayan adquirido plantas afectadas deben seguir las directrices oficiales. El proceso de control continuará hasta que todas las plantas en riesgo sean localizadas y destruidas. Las oficinas de los comisionados agrícolas en cada condado están habilitadas para responder dudas, coordinar la recogida y evitar la dispersión del insecto. El seguimiento de estas medidas permitirá salvaguardar la producción agrícola y minimizar el riesgo para los cultivos residenciales y comerciales.