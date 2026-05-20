Pagó AppleCare+ para tener servicio técnico, pero Apple se negó a arreglarle su Macbook Pro por este motivo

Un usuario de MacBook Pro ve rechazada su reparación por AppleCare+ tras un grave accidente de tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagar por la tranquilidad de tener un seguro para el ordenador portátil no siempre garantiza una solución ante cualquier accidente. Esa fue la experiencia de un usuario de MacBook Pro con la cobertura de AppleCare+, el servicio de protección extendida de Apple que muchos consideran esencial para dispositivos de alto costo.

Todo comenzó con un accidente de tráfico. El usuario de Reddit, frk1974, compartió una fotografía sobre daño: su ordenador portátil había quedado completamente doblado. En teoría, contar con un seguro como AppleCare+ ofrecía la promesa de respaldo ante situaciones inesperadas.

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Sin embargo, la respuesta de Apple fue tajante: el daño era tan grave que quedaba fuera de la cobertura.

Qué pasó con MacBook Pro que no fue arreglado por AppleCare

El protagonista de esta historia había contratado AppleCare+ para su MacBook Pro y, tras el accidente vial, se dirigió a una Apple Store confiando en que recibiría el servicio por el que pagaba una cuota mensual.

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AppleCare+ no cubre daños catastróficos como dispositivos doblados o aplastados, según los términos del seguro.

La sorpresa fue cuando los empleados le comunicaron que nada podían hacer: el portátil estaba “demasiado dañado” y, por lo tanto, no era posible repararlo mediante el seguro contratado.

La compañía envió el dispositivo a los Países Bajos para una evaluación técnica. Tras diez días, la máquina fue devuelta al usuario en el mismo estado, acompañada de la explicación de que, según los términos de AppleCare+, “los dispositivos doblados y aplastados no están cubiertos”. Este tipo de daño se considera “catastrófico” y queda específicamente excluido en las condiciones del contrato.

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La situación ha levantado una ola de comentarios entre usuarios de Reddit. Muchos consideran que un accidente de auto no puede interpretarse como comportamiento imprudente. La preocupación generalizada se centra en la posibilidad de que Apple pueda rechazar reparaciones bajo criterios unilaterales, dejando a los clientes desprotegidos en escenarios graves.

Qué es AppleCare+ y cómo funciona

AppleCare+ es el seguro oficial que ofrece la marca para sus dispositivos, incluyendo iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod y monitores. El servicio permite acceder a reparaciones gratuitas o a precios reducidos, además de soporte técnico directo con Apple, durante dos o tres años según el producto y la modalidad elegida.

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La polémica surge entre usuarios de Reddit sobre los límites de la cobertura de AppleCare+ en casos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al contratar AppleCare+, el usuario extiende la cobertura legal y obtiene protección ante determinados daños accidentales. Por ejemplo, el cambio de pantalla de un iPhone tiene un coste adicional de solo 29 dólares, frente a los más de 300 dólares que puede alcanzar sin el seguro. Para otros daños accidentales, las franquicias oscilan entre 29 y 259 dólares en función del tipo de dispositivo.

El seguro puede contratarse en el momento de la compra o hasta 60 días después, y está disponible tanto en tiendas físicas como en la web de Apple, o incluso a través de los ajustes del propio dispositivo. En España y la mayoría de países, la opción disponible actualmente es AppleCare+.

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Coberturas y exclusiones: la letra pequeña de AppleCare+

La cobertura de AppleCare+ se extiende a reparaciones de hardware por daños accidentales, sustitución de batería, reparación de accesorios originales y, en algunos casos, protección contra robo o pérdida (con un coste adicional).

El seguro AppleCare+ permite hasta dos reparaciones cada 12 meses, con franquicias diferenciadas según el tipo de daño. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Sin embargo, la póliza tiene limitaciones claras: no cubre “daños físicos excesivos o catastróficos”, como es el caso de dispositivos doblados o aplastados, ni tampoco daños causados por incendios, terremotos, inundaciones u otras causas externas similares.

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En el caso del usuario con el MacBook Pro dañado, Apple consideró que el nivel de destrucción era tan elevado que debía ser gestionado por la compañía aseguradora del coche, no por AppleCare+. Esta interpretación deja en evidencia que, aunque AppleCare+ protege ante caídas, roturas de pantalla y otros incidentes frecuentes, existen escenarios extremos que no están contemplados.

Apple establece un límite en la cantidad de intervenciones cubiertas: hasta dos reparaciones por cada 12 meses, es decir, un máximo de seis durante los tres años que dura la cobertura para portátiles Mac.

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Cada intervención está sujeta a franquicias específicas según el tipo de daño. En el caso de daños “catastróficos”, la negativa a reparar puede sorprender a quienes asumen que el seguro cubre cualquier eventualidad.