Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

El Gobierno de Colombia extendió el embargo de cuentas a las billeteras digitales para recuperar deudas tributarias pendientes. crédito Nequi y Daviplata

El Gobierno colombiano ha decidido embargar cuentas de billeteras digitales como parte de una ofensiva para recuperar deudas tributarias pendientes. Esta medida, que ya se aplica sobre cuentas bancarias tradicionales, ahora alcanza también los fondos depositados en plataformas financieras digitales administradas por entidades bajo vigilancia estatal.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha puesto en marcha estrategias para garantizar el cobro de obligaciones vencidas. El embargo de billeteras virtuales se suma a los mecanismos tradicionales, ampliando el abanico de activos susceptibles de ser bloqueados de forma inmediata cuando se detecta un contribuyente en situación irregular.

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Cómo es el procedimiento para el embargo de cuentas de billeteras digitales

El proceso inicia con la identificación de personas naturales o jurídicas que figuren en la base de datos de deudores morosos de la DIAN. Este listado se actualiza de manera constante e incluye a quienes mantienen impuestos, intereses o sanciones no pagados y no han respondido a los requerimientos oficiales.

Una vez determinada la deuda y agotados los plazos para regularizar la situación, la DIAN expide un mandamiento de pago. Este documento detalla el valor adeudado y otorga un plazo para que el contribuyente pague o presente defensa. Si no hay respuesta, la autoridad activa medidas cautelares, entre las que se encuentra el embargo de activos financieros.

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El procedimiento de embargo comienza cuando la DIAN identifica en su base de morosos a contribuyentes con impuestos, intereses o sanciones impagos.

Las billeteras digitales, que funcionan como depósitos electrónicos bajo la tutela de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de la Economía Solidaria, no quedan excluidas de estas acciones. Los fondos allí disponibles pueden ser congelados o retenidos para cubrir total o parcialmente la deuda, aplicando los mismos procedimientos que para otros productos financieros.

Los operadores de billeteras virtuales y las entidades financieras reciben la notificación oficial y deben acatar la orden de embargo, bloqueando los recursos indicados de manera inmediata. El proceso se realiza bajo supervisión directa de la DIAN, que coordina la ejecución con bancos, cooperativas y plataformas digitales.

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Quiénes pueden ser embargados y cómo saber si se está en riesgo

El embargo afecta a personas que aparecen en la lista oficial de morosos de la DIAN, tanto ciudadanos colombianos como extranjeros residentes con obligaciones fiscales en el país. El criterio principal es tener deudas tributarias vencidas y en firme, o no haber atendido requerimientos previos de pago.

En la base de datos pueden figurar:

Contribuyentes con impuestos, intereses o sanciones impagos.

Personas naturales o jurídicas que han ignorado mandamientos de pago.

Usuarios que incumplieron acuerdos para saldar sus deudas.

Quienes no presentaron declaraciones obligatorias a pesar de recibir notificaciones.

Las billeteras digitales bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera o de la Superintendencia de la Economía Solidaria pueden ser congeladas para cubrir la deuda tributaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para saber si se está en riesgo de embargo, se recomienda acceder al portal transaccional de la DIAN y consultar el módulo de obligaciones y cobro. Allí es posible identificar si existen medidas cautelares vigentes o procesos administrativos en curso.

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Además, la DIAN publica la lista de contribuyentes embargados en su página oficial, permitiendo la consulta directa por parte de cualquier ciudadano.

Cómo son los embargos y bloqueos de fondos digitales

El embargo de billeteras virtuales y otros productos financieros se realiza de forma automática una vez confirmada la inclusión del contribuyente en el listado de morosos. La DIAN prioriza a quienes no respondieron a llamados previos o mantienen deudas activas superiores a los montos definidos por la entidad.

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Las medidas pueden incluir:

Bloqueo total de billeteras digitales y cuentas bancarias, impidiendo retiros, pagos o transferencias.

Congelamiento de tarjetas de crédito asociadas a plataformas digitales.

Retención de fondos hasta cubrir el monto adeudado.

Inscripción de embargos sobre bienes registrables.

Los bancos y operadores de billeteras reciben instrucciones de ejecutar los bloqueos de inmediato tras verificar la identidad del deudor.

La lista oficial de morosos de la DIAN incluye a personas naturales y jurídicas que ignoraron mandamientos de pago, incumplieron acuerdos o no presentaron declaraciones obligatorias.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si embargan una billetera digital o cuenta bancaria

Ante la notificación de un embargo, el primer paso es verificar la causa del bloqueo y consultar el detalle de la deuda en el portal MUISCA de la DIAN o a través de sus líneas oficiales. Es posible solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a los fondos.

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Si el contribuyente paga la deuda o cumple con los requisitos para un acuerdo, la DIAN puede ordenar al banco o al operador de la billetera el levantamiento del embargo y el restablecimiento de los servicios. Mientras tanto, los fondos permanecerán retenidos hasta que la situación se resuelva.

Las autoridades aconsejan no ignorar las notificaciones y buscar asesoría legal si existen dudas sobre el procedimiento. Mantener los datos personales y fiscales actualizados, así como evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas, también ayuda a reducir el riesgo de embargos futuros.

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