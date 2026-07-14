ATE pidió que el Gobierno dicte un asueto administrativo para este miércoles por el partido de Argentina-Inglaterra

El pedido de ATE abarca a la Administración Pública Nacional, los organismos descentralizados, los entes públicos, las empresas y las sociedades del Estado

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno nacional que declare un asueto administrativo con cese de tareas a partir del mediodía del miércoles 15 de julio para que los empleados de la Administración Pública Nacional —tanto la Administración Central como los Organismos Descentralizados— puedan ver el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 206.

El reclamo abarca también al personal de entes públicos, empresas y sociedades del Estado. El pedido fue dirigido formalmente al presidente Javier Milei y contempla, según el comunicado del propio sindicato, la garantía de funcionamiento de los servicios básicos mediante guardias mínimas para la atención de urgencias.

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“El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en el documento oficial que se presentó al Gobierno Nacional para argumentar su postura de la necesidad del asueto.

El dirigente también reclamó que “el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias”.

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En el documento enviado al Ejecutivo, ATE argumenta que, al igual que en las festividades de fin de año y los feriados nacionales, deberían mantenerse guardias mínimas en sectores críticos para cubrir urgencias y emergencias.

ATE planteó que los servicios básicos deben mantenerse con guardias mínimas para cubrir urgencias y emergencias durante el asueto administrativo

El sindicato señaló además que “entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha”.

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“En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) entidad sindical de primer grado, con personería Gremial 2 y domicilio en Av. Belgrano 2527 de esta ciudad, nos dirigimos a usted (Milei) a fin de solicitar que para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol”, escribieron en el documento oficial.

En tanto, ATE aseguró que la solicitud se realizó en un contexto en el que distintos gobiernos de la región ya adoptaron medidas similares durante esta edición de la Copa del Mundo para partidos que también representaron un hito importante para la sociedad del país.

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Los ejemplos que citaron fueron el de Paraguay, que decretó feriado tras la victoria de su selección en los 16avos de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido ante Egipto por los 8avos de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes del cierre de su jornada laboral sin afectar la prestación de los servicios esenciales.

En el caso de Jujuy, en aquella oportunidad, el gobierno provincial comunicó el asueto administrativo y escolar para “que la comunidad jujeña pueda acompañar este importante compromiso deportivo del seleccionado nacional”. También fue a partir de las 12 del mediodía.

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Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Inglaterra el miércoles (Reuters/Denny Medley)

Mientras tanto, la selección argentina se encuentra en los momentos decisivos de la antesala del duelo de este miércoles a las 16 ante el conjunto que dirige el alemán Thomas Tuchel y el técnico Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo titular que saldrá al campo de juego.

En la práctica de ayer, el estratega de Pujato ensayó con una línea de tres defensores con la presencia de Nicolás Otamendi junto con Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, la dupla de centrales indiscutida. En el equipo se mantendría Nicolás Tagliafico por la banda izquierda y faltaría definir el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Otra variable en este caso es que se meta Nicolás González como lateral-volante.

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Otra de las pruebas de Scaloni fue la de armar un mediocampo con Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Una variante en el caso de que el técnico se incline por un 4-4-2 es que aparezcan Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. La ausencia en ese boceto es la de Rodrigo De Paul, quien podría salir para darle ingreso a Otamendi en la línea de tres con los dos laterales volantes (3-5-2). En caso de mantenerse el esquema del último encuentro ante Suiza, el Motorcito pelearía su lugar con el ex mediocampista de River Plate y el hijo del Cholo Simeone.