Teleshow

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

En la previa de un nuevo enfrentamiento ante Inglaterra, la empresaria disipó cualquier polémica y expresó la mirada que su ex tenía del rosarino

Guardar
Google icon
Claudia Villafañe habla sobre la semifinal de Argentina contra Inglaterra, sus cábalas al ver los partidos de fútbol y la opinión de Diego Maradona acerca de Lionel Messi.

La previa de una semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra despierta emociones particulares en quienes vivieron de cerca la historia del fútbol argentino. En ese marco, Claudia Villafañe compartió en charla con LAM cómo transita estos momentos, al evocar al mismo tiempo el vínculo entre Diego Maradona, Lionel Messi y la selección nacional.

La relación entre Pelusa y Leo fue objeto de debate durante años. Sin embargo, para quienes compartieron la intimidad del exfutbolista, su postura era clara. “Diego lo dijo siempre... Diego decía que (Messi) era mejor que él, así que lo apoyamos desde todos lados”, afirmó Claudia, al resaltar el reconocimiento que el propio Maradona tenía hacia el rosarino. Esta valoración se sostenía en la admiración y el apoyo incondicional.

PUBLICIDAD

El acompañamiento a Messi, según Villafañe, trasciende lo deportivo y se convierte en una cuestión afectiva. “Cuando llora, lloramos, cuando se ríe, nos reímos, y estamos con él a muerte, con su familia y apoyándolo siempre. Y él sabe que es así”, aseguró, sobre un lazo emocional se mantiene intacto, y un respaldo que se extiende a toda la familia del capitán argentino.

La vigencia de Messi a los 39 años es motivo de orgullo para Villafañe, quien lo describió de manera contundente: “Es un fenómeno increíble”. Para ella, el paso del tiempo no hizo más que consolidar la admiración que el entorno de Maradona sentía por Messi. La naturalidad con la que expresa el apoyo a a la Pulga refleja una continuidad en la forma de alentar a la selección.

PUBLICIDAD

Mundo de Sudáfrica 2010. El abrazo entre Maradona y Messi tras el partido contra Alemania (Credit: Action Images / Jason Cairnduff Livepic/File Photo)
Mundo de Sudáfrica 2010. El abrazo entre Maradona y Messi tras el partido contra Alemania (Credit: Action Images / Jason Cairnduff Livepic/File Photo)

Para Claudia, estos encuentros se viven con una mezcla de nerviosismo y rituales personales que ayudan a transitar la ansiedad. La costumbre, iniciada en el primer partido del torneo, se mantiene como parte de su cábala personal. “Acá lo vi sola el primer partido, así que seguimos así conservándola”, señaló, sugiriendo que respetar esa rutina es parte del modo en que busca atraer la buena fortuna.

Para contener los nervios, Claudia apela al recorrido físico por la casa: “Voy, vengo, mate, picada, me levanto, cocino, lavo, no me quedo quieta un minuto, así que por eso prefiero quedarme en casa y hacer la mía”. El movimiento constante y la preparación de alimentos funcionan como escape para los nervios, evitando la quietud que podría intensificar la tensión de un partido definitorio.

El encuentro con Inglaterra añade un matiz especial, tanto por la historia compartida como por el recuerdo de 1986. “Ojalá que pase como la otra vez”. La esperanza de repetir el resultado favorable de aquel enfrentamiento histórico se mezcla con la tradición de enfrentar a un rival que trae recuerdos imborrables para el fútbol argentino.

Claudia Villafañe no estuvo en México durante el mítico encuentro de 1986, pero lo vivió intensamente: “Estaba en Buenos Aires, no había ido a México, pero, por supuesto, cuando uno tiene a alguien cercano jugando es diferente”, rememoró.

Lionel Messi seleccion 2010 1920
Maradona y Messi en un alto en el entrenamiento en el Mundial de Sudáfrica 2010 (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

La intensidad emocional de ese momento se traslada al presente, aunque con matices: “Es Argentina, somos todos argentinos, así que queremos que la selección llegue al triunfo y seguir pasando un pasito más. No nos quedan muchos”. La expectativa de avanzar en el torneo y el deseo común de ver a la selección triunfar se mantienen como constante, más allá del paso de los años.

Está claro que Messi es el capitán y el jugador más famoso del mundo, pero Villafañe remarca el vínculo personal con varios integrantes del plantel: “A todos los jugadores conozco un montón, tengo relación con las mujeres, así que nada, vamos Argentina, que tenemos que ganar”. Así, la familiaridad con los jugadores y sus familias alimenta el deseo de victoria, sumando un componente afectivo a la pasión deportiva.

Temas Relacionados

Claudia VillafañeDiego MaradonaLionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Agus Gandolfo, Valu Cervantes, Kelci Rose y Rocío Espósito llegaron a la ciudad de Georgia para estar presente en el partido de la albiceleste ante Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

La joven sorprendió a sus seguidores con una noticia especial y una serie de imágenes cargadas de ternura

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

Las paradisíacas vacaciones de Ian Lucas y su novia Renata Mónaco en Jamaica tras oficializar el romance

Luego de confirmar su relación con una significativa foto en redes sociales, la pareja compartió las primeras imágenes de sus días de amor en la isla caribeña

Las paradisíacas vacaciones de Ian Lucas y su novia Renata Mónaco en Jamaica tras oficializar el romance

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

La conductora inició acciones legales en Buenos Aires tras sentirse agraviada por las acusaciones de la pareja de El Tirri

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

La modelo sigue con su viaje por Europa junto a su hijo menor y, tras llegar a la capital austríaca, se reunió con su marido luego de días separados

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

DEPORTES

Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: Oyarzabal anotó el gol de la Roja en Dallas

De la desconfianza de Shilton al “sí” de Lineker: la historia detrás de ‘El Partido’, el documental sobre el Argentina-Inglaterra de México 86

“Me encanta poder formar parte de su día a día ahora”, dice Andy Murray sobre la vida familiar tras el retiro

“Es un recuerdo realmente malo”: Mick Jagger evocó el partido en el que Argentina lo hizo sufrir en un Mundial

TELESHOW

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

Las paradisíacas vacaciones de Ian Lucas y su novia Renata Mónaco en Jamaica tras oficializar el romance

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y prepara el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y prepara el bloqueo naval sobre sus puertos y costas

Nuevo satélite argentino: qué funciones tendrá SABIA-Mar y por qué es clave para el país

Gobierno de Guatemala aprueba normativa que regula las actividades en 26 volcanes del país

Estudiantes salvadoreños crean "Koko’s Talk" una aplicación para acercar la lengua de señas a más personas

Alerta migratoria: Masivo operativo deja más de 3,300 extranjeros expulsados en tres días en República Dominicana