La nueva regla que cambia quién puede obtener o conservar la residencia permanente en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos endureció en julio de 2026 los criterios de elegibilidad para la green card de migrantes con acusaciones penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Suprema de Estados Unidos dictó un fallo en julio de 2026 que modifica el acceso para migrantes con residencia permanente —green card— endureciendo los criterios de elegibilidad para quienes han enfrentado acusaciones penales. La decisión afecta tanto a titulares actuales como a quienes gestionan el trámite, en un contexto de alta demanda y reglas sujetas a actualizaciones periódicas por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El cambio adquiere relevancia por la influencia directa que ejerce sobre los procedimientos y el futuro de miles de solicitantes.

De acuerdo con el propio USCIS y el Departamento de Estado, las vías principales para acceder a la residencia permanente incluyen lazos familiares, empleo, supuestos humanitarios y programas especiales. Según el boletín de visas de julio de 2026 y reportes de Reuters, la administración de cupos, fechas y requisitos responde a una demanda global en aumento y a la necesidad de clarificar los criterios tras recientes decisiones judiciales. El USCIS mantiene información pública y actualizada sobre los requisitos y fechas de procesamiento.

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El sistema migratorio estadounidense se caracteriza por reformas recurrentes y la influencia de fallos judiciales de alto impacto. Como recordó The New York Times, las decisiones de la Corte Suprema y los boletines del Departamento de Estado suelen provocar ajustes inmediatos en la cantidad de solicitudes y en los tiempos de espera para cada grupo de solicitantes.

¿Cuáles son las categorías para solicitar la green card en 2026?

El USCIS reconoce distintas vías para acceder a la residencia permanente en Estados Unidos en 2026. Las principales categorías, de acuerdo con el boletín de julio, incluyen:

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Lazos familiares directos y preferenciales.

Empleo en distintas preferencias.

Supuestos humanitarios.

Programas especiales como la Lotería de Visas.

Según el Departamento de Estado, estas vías concentran la mayoría de las solicitudes y presentan diferencias en cupos, tiempos de espera y requisitos documentales.

El USCIS y el Departamento de Estado mantienen como vías principales para la residencia permanente los lazos familiares, el empleo, los supuestos humanitarios y los programas especiales. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Cómo solicitar la green card por lazos familiares?

Solicitar la residencia por lazos familiares es una de las vías más usadas en Estados Unidos. El USCIS detalla que pueden solicitarla:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses.

Padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.

Hijos solteros mayores de 21 años e hijos casados de ciudadanos estadounidenses.

Hermanos de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.

Cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes legales.

Prometidos con visa K-1 y sus hijos con visa K-2.

Viudos de ciudadanos estadounidenses.

Personas autopeticionarias bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA).

El USCIS informa que los familiares inmediatos no están sujetos a límites anuales, mientras que las categorías preferenciales deben ajustarse a cupos y fechas de prioridad. Según el boletín de visas, las demoras pueden variar según el país de origen y la demanda global.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener la green card por empleo?

La residencia por empleo sigue un sistema de preferencias. De acuerdo con el boletín de julio de 2026 y lo publicado por el USCIS, las categorías son:

Primera preferencia (EB-1): personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados, gerentes y ejecutivos multinacionales. Segunda preferencia (EB-2): profesionales con posgrado o habilidades excepcionales, y quienes soliciten exención por interés nacional. Tercera preferencia (EB-3): trabajadores calificados con experiencia, profesionales con título universitario y empleados en trabajos no calificados. Cuarta preferencia (EB-4): inmigrantes especiales como trabajadores religiosos, empleados de organismos internacionales, traductores afganos o iraquíes. Quinta preferencia (EB-5): inversionistas que aporten al menos 1.050.000 dólares estadounidenses y generen 10 empleos a tiempo completo.

Según Reuters, la alta demanda en EB-2 y EB-3 para India y China ha generado retrocesos en las fechas de procesamiento y demoras en la obtención de la residencia. El boletín de visas advierte que la disponibilidad de visas laborales puede agotarse antes del cierre del año fiscal, el 30 de septiembre de 2026.

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La green card por lazos familiares permite solicitar la residencia permanente a cónyuges, hijos, padres, hermanos, viudos y autopeticionarias bajo VAWA, según el USCIS. (Archivo)

¿Qué es la Lotería de Visas y quiénes pueden participar?

El Programa de Diversidad de Visas —conocido como Lotería de Visas— permite a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos solicitar una green card mediante un sorteo anual. De acuerdo con el Departamento de Estado, el proceso es gratuito y se realiza en línea.

El programa asigna hasta 55.000 visas de diversidad cada año y exige requisitos como nivel secundario completo o experiencia laboral calificada. El Departamento de Estado publica cada año el listado de países elegibles y las instrucciones oficiales para la inscripción.

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¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema sobre residentes con antecedentes penales?

En julio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los migrantes con residencia permanente acusados de ciertos delitos pueden perder su estatus o ver bloqueada su solicitud. El fallo responde a la interpretación de delitos graves en el contexto migratorio y obliga a las autoridades a revisar con mayor rigor los antecedentes penales de los solicitantes.

El USCIS confirmó que la evaluación de antecedentes penales y migratorios es obligatoria en todo proceso. “Todas las solicitudes serán evaluadas conforme a la ley vigente y los requerimientos de seguridad nacional”, informó la autoridad migratoria en declaraciones recogidas por Reuters.

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El fallo de la Corte Suprema habilita la revisión más estricta de antecedentes penales y puede bloquear solicitudes o hacer perder la residencia permanente a algunos migrantes. (Archivo)

¿Cuántas green cards se otorgan al año y cuáles son los plazos actuales?

Durante el último año fiscal, el USCIS emitió más de 1.030.000 residencias permanentes, de las cuales aproximadamente el 65% fueron por lazos familiares, según datos oficiales. Las fechas de corte para empleo muestran avances para algunos países y retrocesos para otros. Por ejemplo:

EB-1 para India retrocedió a octubre de 2022.

EB-1 para China avanzó a junio de 2023.

EB-2 y EB-5 para India permanecen cerradas hasta el próximo ciclo fiscal.

El Departamento de Estado y el USCIS actualizan cada mes el boletín de visas, donde publican los cupos disponibles y las fechas de prioridad para cada categoría y país.

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¿Qué documentos exige el USCIS para la residencia permanente?

El USCIS exige que cada solicitante presente:

Pruebas de identidad y de la relación familiar o laboral.

Certificados de nacimiento y matrimonio, si corresponde.

Pruebas de empleo o inversión, según la categoría.

Certificados de antecedentes penales y migratorios.

Resultados de exámenes médicos autorizados.

Toda la documentación debe estar traducida al inglés y adjuntarse con los formularios oficiales, según las instrucciones vigentes. El USCIS detalla en su sitio web los formularios y requisitos específicos para cada vía de acceso.

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El USCIS emitió más de 1.030.000 green cards en el último año fiscal y cerca del 65% correspondieron a lazos familiares, según datos oficiales. (Archivo)

¿Qué se mantiene sin cambios en las reglas de la green card?

El acceso por lazos familiares inmediatos y la evaluación de antecedentes siguen siendo los pilares del sistema. Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses continúan sin límite anual de cupos. Las categorías preferenciales y de empleo están sujetas a topes y fechas de prioridad, que pueden variar según la demanda global y nacional.

El USCIS y el Departamento de Estado insisten en que las actualizaciones mensuales y las decisiones judiciales pueden modificar los plazos, pero los criterios de elegibilidad y la documentación requerida permanecen bajo las mismas bases legales.

¿Cómo impactan los cambios a los migrantes y solicitantes?

La actualización de reglas y fechas afecta tanto a quienes ya poseen la residencia permanente como a quienes inician el trámite. Los expertos legales y las propias autoridades recomiendan:

Consultar mensualmente el boletín de visas del USCIS y del Departamento de Estado.

Preparar la documentación con anticipación y revisar los requisitos específicos para cada categoría.

Prestar atención a las fechas de prioridad y los cambios derivados de fallos judiciales recientes.

La entrada en vigor de estas modificaciones y el monitoreo de futuras decisiones judiciales resultan determinantes para definir el acceso a la residencia permanente en Estados Unidos. El próximo ciclo fiscal, que comienza en octubre, podría traer nuevos ajustes en los plazos y la disponibilidad de visas.