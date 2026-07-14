Con humor, la embajada británica en el país compartió en redes sociales instrucciones para seguir el Argentina-Inglaterra del Mundial

El mensaje de la embajada británica antes del duelo con Argentina

A un día del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la embajada británica compartió con humor una serie de instrucciones para el contenido que pueden publicar después del duelo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

En ese sentido, en sus redes sociales, la representación diplomática inglesa en el país publicó una imagen con una solicitud para el community manager. “Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, rezaba el texto que acompañó una imagen con los pasos a seguir para cada uno de los resultados.

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“De cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada”, comenzó el escrito.

Y el punteo indicaba: “En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto. En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

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Sin embargo, el punto gracioso fue la particular frase en inglés que hace referencia a un modismo argentino que suele utilizarse en momentos de enojo. “El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, remarcó el mensaje, del cual la traducción literal es “el horno no está para bollos”.

El mensaje de la Embajada de Inglaterra en la previa del duelo ante la Argentina

Todo se da en el contexto socio-político que atraviesa el partido entre la selección albiceleste y el conjunto inglés, producto de lo que significó la Guerra de Malvinas. Sin embargo, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” compartió un comunicado en el que dejaron en claro que es solo un partido.

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La entidad compartió un comunicado en el que expresó que el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la selección argentina y el seleccionado de Inglaterra debe entenderse como un evento deportivo y no como una revancha histórica.

En el documento publicado este lunes, la organización señaló que el cruce futbolístico con Inglaterra adquiere relevancia especial por “el profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía” sobre las Islas Malvinas. El escrito está dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad argentina en general. Se da, además, en un marco de gran expectativa por el partido que definirá el nombre de un clasificado a la gran final del Mundial 2026.

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En tanto, la entidad remarcó que el fútbol representa una de las mayores expresiones de la cultura popular argentina y reconoció la pasión generada por la clasificación de la selección entre los cuatro mejores equipos del torneo. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de diferenciar el fervor deportivo de la causa nacional vinculada a las Islas Malvinas y los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto de 1982.

Los veteranos de Malvinas remarcaron que se trata de solo un partido de fútbol

Según la entidad, “el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica”. Insistió en que el reclamo de soberanía se sostiene en los ámbitos internacionales a través de la diplomacia, “la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional.

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El documento también afirma que, aunque el fixture del campeonato enfrente a la Argentina con “la nación usurpadora” y otras potencias con intereses geopolíticos en las islas, el valor central es que la consigna “¡Malvinas Argentinas!” esté presente como símbolo de memoria y soberanía, “sin caer en la xenofobia ni en el odio”.

Los hinchas argentinos no podrán ingresar a la semifinal con imágenes de las Islas Malvinas

Así lo confirmó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien precisó que habrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, tras calificarse el partido de alto riesgo.

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En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, como parte de la agenda de trabajo diaria del Mundial.

Declaraciones de Alejandra Monteoliva sobre el operativo de seguridad en Atlanta.

Durante esa reunión, Monteoliva indicó que se elaboró el documento “pre match”, con una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y puntos de concentración de aficionados. En ese marco, se definió que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.

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Otra de las decisiones centrales fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la medida busca evitar cruces en los accesos principales.

Además, Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.

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