El Salvador

El Salvador registra pérdida de 109,000 vacas y baja producción agrícola entre 2019 y 2025, según economista

César Villalona señaló que el retroceso alcanza a la ganadería y a cultivos básicos: el maíz bajó de 19 millones a 11 millones de quintales y el arroz pasó de más de 600,000 a poco más de 70,000

Guardar
Google icon
La producción agropecuaria en El Salvador registra una disminución sostenida, según datos del censo agropecuario expuestos por César Villalona. (Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería/ ARCHIVO)
La producción agropecuaria en El Salvador registra una disminución sostenida, según datos del censo agropecuario expuestos por César Villalona. (Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería/ ARCHIVO)

La producción agropecuaria en El Salvador ha registrado una disminución sostenida en los últimos años. En una entrevista concedida al programa Enfoque, el economista César Villalona detalló que el censo agropecuario muestra una reducción importante en los principales cultivos y en la ganadería.

Entre 2019 y 2025, el país cuenta con 109,000 vacas menos. La producción de arroz descendió de más de 600,000 quintales a poco más de 70,000.

En el caso del maíz, la cosecha nacional cayó de diecinueve millones de quintales en 2019-2020 a once millones en 2024-2025.

Para el frijol, aunque el consumo nacional es de 2.4 millones de quintales, la producción se ubicó por debajo de un millón en la última cosecha.

PUBLICIDAD

Villalona explicó que este descenso en la producción se asocia a un aumento de las importaciones de alimentos, que han ido sustituyendo progresivamente la producción local.

Además, los costos de los insumos agrícolas han subido de manera considerable. El precio de la urea aumentó más de 150% entre 2019 y 2025, y el sulfato de amonio registró incrementos similares. El alquiler de tierras subió un 42%, con alzas aún mayores en los terrenos con riego.

Cambios en el apoyo estatal y acceso a recursos

El economista también señaló cambios en los programas estatales dirigidos al agro. Indicó que en los últimos años dejaron de implementarse cinco iniciativas: Agricultura Familiar, Acuicultura Familiar, Desarrollo Rural, Amanecer Rural y Desarrollo Agropecuario.

PUBLICIDAD

Además, el paquete agrícola, que anteriormente entregaba insumos valorados en $150, actualmente proporciona $75, pese al aumento en los precios de semillas y fertilizantes.

La producción de frijol quedó por debajo de un millón de quintales, pese a que el consumo nacional alcanza 2.4 millones. (Foto: cortesía)
La producción de frijol quedó por debajo de un millón de quintales, pese a que el consumo nacional alcanza 2.4 millones. (Foto: cortesía)

Villalona remarcó que el acceso al financiamiento sigue siendo limitado. Solo uno por ciento del crédito bancario está dirigido al sector agropecuario, lo que representa un desafío para quienes buscan invertir en la producción.

Por cada cien dólares prestados en el sistema bancario, solo uno se destina al campo.

Los cambios en los programas públicos y el incremento de los costos dificultan la contratación de mano de obra y la inversión en tecnología. Según Villalona, unas 200,000 personas trabajan arrendando tierras, lo que aumenta la vulnerabilidad de los productores ante cambios en el mercado.

Falta de relevo generacional y migración rural

Villalona subrayó que la falta de relevo generacional es un fenómeno persistente en el agro salvadoreño. Muchos jóvenes prefieren migrar a la ciudad o al extranjero, desmotivados por los salarios bajos, las largas jornadas y la ausencia de perspectivas de mejora.

Los peores ingresos y los mayores niveles de pobreza se concentran en el área rural, lo que incentiva el éxodo juvenil y reduce la mano de obra agrícola.

En este contexto, el acceso al crédito sigue siendo escaso y los costos de producción continúan en aumento, condiciones que dificultan la contratación de trabajadores y la inversión en nuevas tecnologías.

El economista señaló que las mujeres rurales suelen ocupar cargos inferiores y asumir una doble jornada, añadiendo complejidad a la dinámica laboral del sector.

La falta de crédito, la migración rural y la ausencia de relevo generacional debilitan la agricultura en El Salvador y reducen la mano de obra joven. (Foto: cortesía)
La falta de crédito, la migración rural y la ausencia de relevo generacional debilitan la agricultura en El Salvador y reducen la mano de obra joven. (Foto: cortesía)

La migración rural también incrementa la dependencia de las remesas. Muchas familias reciben apoyo económico de parientes en el extranjero, lo que ayuda al consumo local, pero no reemplaza la producción ni genera dinamismo en el sector agrícola.

Villalona advirtió que, sin políticas de apoyo y con condiciones cada vez más exigentes, la agricultura pierde atractivo para las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

AgriculturaGanaderíaImportacionesMigraciónEl SalvadorCosecha

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica confirma delegación de 269 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (CON) oficializó la conformación de la delegación patria que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Costa Rica confirma delegación de 269 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Honduras firma contrato para adquirir placas inteligentes y busca poner fin a más de tres años de desabastecimiento

El proyecto contempla una inversión superior a los 65 millones de dólares y la incorporación de tecnología de identificación digital para reforzar los controles de seguridad.

Honduras firma contrato para adquirir placas inteligentes y busca poner fin a más de tres años de desabastecimiento

Organizaciones pide prudencia ante la falta de una decisión oficial sobre el TPS para El Salvador

El director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador advirtió que la única medida con efectos legales será la publicación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Organizaciones pide prudencia ante la falta de una decisión oficial sobre el TPS para El Salvador

El salvadoreño Iván Barton, apodado el “Messi de los árbitros”, está listo para hacer historia en el Francia vs España

Respaldado por el orgullo de la CONCACAF y admirado por su liderazgo ético al aplicar la “Ley Vinícius”, Barton llega a este partido cumbre consagrado como el estándar de oro de la FIFA

El salvadoreño Iván Barton, apodado el “Messi de los árbitros”, está listo para hacer historia en el Francia vs España

El Salvador eleva 12.9% su producción de café y roza el millón de quintales en el ciclo 2025/26

La cosecha nacional alcanzó 952,237 quintales al 31 de mayo de 2026, con diciembre y enero como los meses de mayor recepción, de acuerdo con los reportes de beneficiadores y pergamineros citados por la entidad

El Salvador eleva 12.9% su producción de café y roza el millón de quintales en el ciclo 2025/26

TECNO

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Si a tu hijo le gusta jugar con bloques de construcción estos 5 videojuegos son ideales para él

ENTRETENIMIENTO

Youtuber marroquí irá a prisión por grabarse comiendo un perro callejero: “Un peligroso nivel de desconexión de los valores humanos”

Youtuber marroquí irá a prisión por grabarse comiendo un perro callejero: “Un peligroso nivel de desconexión de los valores humanos”

Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial

Mick Jagger lamentó no haber conocido a Elvis Presley por seguir el consejo de John Lennon: “Fue realmente estúpido”

“Su cuerpo se agotó”: revelan cómo fueron las últimas semanas de Sam Neill antes de su muerte

Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en la familia”

MUNDO

Donald Trump notificó al Congreso sobre la reanudación de los ataques militares contra Irán

Donald Trump notificó al Congreso sobre la reanudación de los ataques militares contra Irán

Misiles, licencias y producción nacional: el plan de Ucrania para sostener una guerra sin final cercano

Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

Ucrania recibirá este año cuatro cazas Rafale franceses, un radar antiaéreo y misiles

Donald Trump retiró la tasa del 20% que iba a cobrar EEUU en el estrecho de Ormuz y la sustituirá por “acuerdos comerciales”