El Salvador registra pérdida de 109,000 vacas y baja producción agrícola entre 2019 y 2025, según economista

La producción agropecuaria en El Salvador registra una disminución sostenida, según datos del censo agropecuario expuestos por César Villalona. (Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería/ ARCHIVO)

La producción agropecuaria en El Salvador ha registrado una disminución sostenida en los últimos años. En una entrevista concedida al programa Enfoque, el economista César Villalona detalló que el censo agropecuario muestra una reducción importante en los principales cultivos y en la ganadería.

Entre 2019 y 2025, el país cuenta con 109,000 vacas menos. La producción de arroz descendió de más de 600,000 quintales a poco más de 70,000.

En el caso del maíz, la cosecha nacional cayó de diecinueve millones de quintales en 2019-2020 a once millones en 2024-2025.

Para el frijol, aunque el consumo nacional es de 2.4 millones de quintales, la producción se ubicó por debajo de un millón en la última cosecha.

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Villalona explicó que este descenso en la producción se asocia a un aumento de las importaciones de alimentos, que han ido sustituyendo progresivamente la producción local.

Además, los costos de los insumos agrícolas han subido de manera considerable. El precio de la urea aumentó más de 150% entre 2019 y 2025, y el sulfato de amonio registró incrementos similares. El alquiler de tierras subió un 42%, con alzas aún mayores en los terrenos con riego.

Cambios en el apoyo estatal y acceso a recursos

El economista también señaló cambios en los programas estatales dirigidos al agro. Indicó que en los últimos años dejaron de implementarse cinco iniciativas: Agricultura Familiar, Acuicultura Familiar, Desarrollo Rural, Amanecer Rural y Desarrollo Agropecuario.

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Además, el paquete agrícola, que anteriormente entregaba insumos valorados en $150, actualmente proporciona $75, pese al aumento en los precios de semillas y fertilizantes.

La producción de frijol quedó por debajo de un millón de quintales, pese a que el consumo nacional alcanza 2.4 millones. (Foto: cortesía)

Villalona remarcó que el acceso al financiamiento sigue siendo limitado. Solo uno por ciento del crédito bancario está dirigido al sector agropecuario, lo que representa un desafío para quienes buscan invertir en la producción.

Por cada cien dólares prestados en el sistema bancario, solo uno se destina al campo.

Los cambios en los programas públicos y el incremento de los costos dificultan la contratación de mano de obra y la inversión en tecnología. Según Villalona, unas 200,000 personas trabajan arrendando tierras, lo que aumenta la vulnerabilidad de los productores ante cambios en el mercado.

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Falta de relevo generacional y migración rural

Villalona subrayó que la falta de relevo generacional es un fenómeno persistente en el agro salvadoreño. Muchos jóvenes prefieren migrar a la ciudad o al extranjero, desmotivados por los salarios bajos, las largas jornadas y la ausencia de perspectivas de mejora.

Los peores ingresos y los mayores niveles de pobreza se concentran en el área rural, lo que incentiva el éxodo juvenil y reduce la mano de obra agrícola.

En este contexto, el acceso al crédito sigue siendo escaso y los costos de producción continúan en aumento, condiciones que dificultan la contratación de trabajadores y la inversión en nuevas tecnologías.

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El economista señaló que las mujeres rurales suelen ocupar cargos inferiores y asumir una doble jornada, añadiendo complejidad a la dinámica laboral del sector.

La falta de crédito, la migración rural y la ausencia de relevo generacional debilitan la agricultura en El Salvador y reducen la mano de obra joven. (Foto: cortesía)

La migración rural también incrementa la dependencia de las remesas. Muchas familias reciben apoyo económico de parientes en el extranjero, lo que ayuda al consumo local, pero no reemplaza la producción ni genera dinamismo en el sector agrícola.

Villalona advirtió que, sin políticas de apoyo y con condiciones cada vez más exigentes, la agricultura pierde atractivo para las nuevas generaciones.