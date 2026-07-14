Panamá

Más de 1,600 nuevos casos respiratorios aumentan presión sobre la vigilancia epidemiológica en Panamá

El reporte semanal confirma que el síndrome gripal y las infecciones respiratorias graves siguen encabezando las notificaciones de salud pública

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Hombre adulto con cabello oscuro y camisa gris tosiendo, cubriéndose la boca con una mano y tocándose el pecho con la otra, sentado en un sofá
El síndrome gripal y las infecciones respiratorias agudas graves concentraron la mayor cantidad de nuevos casos reportados durante la semana epidemiológica 25. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades respiratorias concentraron la mayor cantidad de nuevas notificaciones epidemiológicas en Panamá durante la semana comprendida entre el 21 y el 27 de junio de 2026, con 1,204 casos de síndrome gripal y otros 420 correspondientes a infecciones respiratorias agudas graves, entre ellas neumonías y bronconeumonías.

El informe divulgado por el Ministerio de Salud también reportó nuevos diagnósticos de leishmaniasis y malaria, mientras el dengue alcanzó un acumulado de 3,596 casos en el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar la higiene respiratoria y eliminar los criaderos de mosquitos, especialmente durante la temporada lluviosa, que favorece la proliferación de vectores y el aumento de infecciones.

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El síndrome gripal encabezó las notificaciones de la semana epidemiológica número 25, con 1,204 casos nuevos y una tasa de 26 por cada 100,000 habitantes.

El acumulado anual ascendió a 21,533 casos, equivalentes a 465.7 por cada 100,000 habitantes.

Este síndrome agrupa cuadros respiratorios de aparición reciente que suelen presentar fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, escalofríos, dolor de cabeza, molestias musculares y cansancio. Aunque muchos casos evolucionan favorablemente, no todos corresponden necesariamente a influenza y algunos pueden complicarse en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

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Las personas con fiebre, tos persistente o dificultad para respirar deben acudir oportunamente a un centro de salud para evitar complicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las señales de peligro incluyen dificultad o respiración acelerada, dolor en el pecho, deshidratación, confusión, convulsiones y fiebre o tos que mejoran inicialmente, pero regresan con mayor intensidad. Ante estos síntomas se recomienda buscar atención médica inmediata.

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El segundo mayor incremento correspondió a las infecciones respiratorias agudas graves, conocidas como IRAG. El Minsa notificó 420 casos durante la semana, para un acumulado de 9,150 en 2026 y una tasa anual de 197.9 casos por cada 100,000 habitantes.

Este grupo incluye bronconeumonías y neumonías y, por definición epidemiológica, comprende infecciones respiratorias que requieren hospitalización.

Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, falta de aire, escalofríos, fatiga y dolor en el pecho. En los casos de neumonía, los alvéolos pulmonares pueden llenarse de líquido o pus, dificultando el intercambio de oxígeno. Su peligrosidad aumenta cuando se presenta respiración muy rápida, coloración azulada en labios o rostro, confusión o deterioro súbito, especialmente en adultos mayores y menores de edad.

Aunque durante la semana no se notificaron nuevas muertes por influenza, el acumulado anual se mantuvo en 54 fallecimientos. El 61.1% correspondió a personas de sesenta y cinco años o más y el 13% a menores de un año.

Todos los fallecidos carecían de la vacuna correspondiente a la temporada actual, mientras que el 81.5% tenía factores de riesgo vinculados principalmente con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Infografía horizontal sobre Malaria y Leishmaniasis, mostrando mosquitos, una lupa, y gráficos con síntomas como fiebre, úlceras y pérdida de peso.
La malaria y la leishmaniasis continúan registrando nuevos casos en Panamá, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las enfermedades transmitidas por vectores, la leishmaniasis sumó cuarenta y cinco nuevos casos y alcanzó un total de 1,404 en lo que va del año. La enfermedad se transmite mediante la picadura de insectos flebótomos infectados y puede presentarse en formas cutánea, mucosa o visceral.

La manifestación cutánea suele provocar lesiones o úlceras en la piel que pueden tardar en sanar y dejar cicatrices. La variante mucosa puede afectar nariz, boca y garganta, mientras la visceral puede causar fiebre prolongada, pérdida de peso, anemia y aumento del tamaño del hígado y el bazo. Sin tratamiento oportuno, esta última forma puede ser mortal en más del noventa por ciento de los casos, según la Organización Panamericana de la Salud.

En cuanto a la malaria, el reporte registró treinta y ocho casos notificados durante la semana y actualizó otros 80 correspondientes a periodos anteriores, llevando el acumulado nacional a 4,588 casos. La enfermedad suele comenzar con fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, pero puede evolucionar hacia cansancio intenso, confusión, convulsiones, dificultad respiratoria, anemia grave y daño en varios órganos.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la malaria causada por Plasmodium falciparum puede progresar hacia una enfermedad grave y provocar la muerte si no se diagnostica y trata rápidamente.

El dengue, aunque el informe no precisó cuántos casos nuevos correspondieron exclusivamente a esa semana, alcanzó 3,596 diagnósticos acumulados. De ellos, 3,145 fueron clasificados sin signos de alarma, 428 presentaron señales de advertencia y 23 evolucionaron a dengue grave.

Tos, niño, enfermedad respiratoria - Perú - 22 de julio
Los adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas figuran entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por infecciones respiratorias. (iStock)

Los síntomas habituales incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y erupciones cutáneas.

El mayor riesgo surge cuando aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia, irritabilidad o dificultad para respirar, porque pueden indicar una evolución hacia dengue grave.

El panorama epidemiológico también incluye 57 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, 22 de leptospirosis, 11 de fiebre por hantavirus, siete de virus Oropouche, seis de mpox, cuatro de chikungunya y un caso de zika. Ninguna de estas enfermedades presentó nuevas notificaciones durante la semana analizada.

El Minsa recomendó mantener el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados, utilizar voluntariamente mascarilla al presentar síntomas respiratorios y eliminar recipientes que puedan acumular agua. La combinación de alta circulación respiratoria y enfermedades transmitidas por mosquitos mantiene dos frentes sanitarios abiertos al mismo tiempo: uno dentro de hogares, escuelas y lugares de trabajo, y otro alrededor de cualquier depósito de agua que pueda convertirse en criadero.

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