El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

Maxi López compartió parte de su relación con su hijo Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara. En un corte para su stream El anti9, el exfutbolista sorprendió con un diálogo con el adolescente (Video: X)

En el universo de los streamings familiares, la espontaneidad marca diferencia. Maxi López eligió mostrar sin filtros cómo es la convivencia con adolescentes, y lo hizo a través de un video que rápidamente se viralizó en redes. En el interior de un automóvil, el exfutbolista compartió una escena junto a su hijo Constantino López, fruto de su relación con Wanda Nara. La charla, plagada de guiños, ironías y risas, expuso de manera directa el ingenio y la lógica adolescente, y la paciencia de un padre que conoce de primera mano los códigos de esa etapa.

La conversación arrancó cuando Maxi le reclamó a Coki su falta de respuesta telefónica. “Me llamás cincuenta y cinco veces, cuando te llamo yo no me respondés nunca”. La respuesta del adolescente llegó con naturalidad: “Hace un minuto”. Maxi insistió y bromeó sobre las posibles razones: “¿Qué estabas haciendo? Estabas seguramente en Snapchat o estabas seguramente en Instagram”. Coki, sin dudar, respondió sin muchas ganas y mirando por la ventanilla del vehículo: “Estaba mirando un partido.”

PUBLICIDAD

El diálogo avanzó, siempre con tono relajado. Maxi quiso saber cómo terminó el partido. “Ah, más o menos. Like I feel like it would have been better just staying at school, honestly, respondió mezclando la frase en inglés: “Siento que habría sido mejor quedarme en la escuela, sinceramente.” Durante el recorrido, la charla mantuvo el tono divertido y descontracturado. “Pero pará, ¿cómo te fue en el partido?”, preguntó el empresario ya que por sus respuestas con monosílabos no le quedaba claro. “Ah no, ganamos”, respondió Coki. Entonces, Maxi intentó resaltar lo positivo, señalando que ganar siempre suma, aunque Coki se limitó a asentir y aclaró que no había hecho ningún gol.

Maxi López recuperó la cotidianeidad con sus tres hijos que tuvo con Wanda Nara desde que se instaló en Argentina (Instagram)

El adolescente mencionó que jugó más que el primer tiempo y confirmó que la jornada había sido de entrenamiento. Maxi, siempre atento a las señales, notó cierto desgano en su hijo y, entre sonrisas, le hizo notar que lo veía algo contrariado. “¿Hay algo que no te deja contento?“, insistió. El comentario provocó risas en ambos. Coki negó que hubiera un motivo particular y, con esa espontaneidad típica de los adolescentes, propuso cambiar de tema y pasar a buscar a su hermano Benedicto, a quien llaman Bencho, por la escuela. Maxi aceptó la idea, y la escena siguió su curso, mostrando una vez más la naturalidad y el humor que predominan en la relación entre padre e hijo.

PUBLICIDAD

La escena, grabada para el reality y streaming El Anti 9, resume la esencia de la propuesta que Maxi López comparte desde su canal oficial, Vestuario Stream, en YouTube. Allí, la cotidianeidad ocupa el centro. El exfutbolista abre las puertas de su vida personal y permite ver la dinámica con su hijo, con su pareja Daniela Christiansson, sus rutinas de entrenamiento y también entrevistas con invitados. El contenido se estructura sobre la base de la cercanía y la autenticidad. Maxi expone escenas reales, sin guion ni sobreactuaciones, donde prima la complicidad familiar.

La elección de incluir a Coki en este tipo de registros muestra un costado fresco, en el que la brecha generacional se transforma en motivo de humor. Maxi, acostumbrado a los escenarios deportivos más exigentes, traslada su experiencia como deportista a la vida cotidiana, donde el control de grupo y la lectura de gestos se vuelven herramientas útiles para lidiar con los silencios y respuestas cortas de un adolescente.

PUBLICIDAD

Maxi López disfrutó de la compañía de sus hijos al participar en Masterchef Celebrity (Instagram)

La actualidad de Maxi López suma un condimento especial a la propuesta. El exfutbolista se encuentra en Estados Unidos, donde cubre el Mundial 2026 para Telefe. Este trabajo lo conecta con sus raíces, el deporte. Desde la distancia, sigue en contacto con sus hijos, aunque la convivencia diaria se da de forma alternada.

Por su parte, Coki está de vacaciones en Europa junto a su madre y sus hermanos. La familia se encuentra en París, donde aprovechan el verano para recorrer la ciudad, visitar lugares emblemáticos y disfrutar de Euro Disney.

PUBLICIDAD

La escena en el automóvil, lejos de ser una excepción, se repite con distintos matices a lo largo de los episodios de “El Anti 9”. Maxi López apuesta a la transparencia y al humor para mostrar cómo es el día a día junto a sus hijos, en una convivencia marcada por diálogos desopilantes y momentos de ternura genuina.