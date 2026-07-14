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Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro inauguran un centro de datos en Antigua Guatemala

La institución presentó la apertura como el primer hito de su Transformación Digital, orientada a sostener servicios de salud sin interrupciones y con mayor protección de datos para miles de usuarios vulnerables

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Seis personas cortan una cinta azul frente a una puerta con el letrero 'Centro de Datos'. Hay un hombre con barba, tres mujeres, un fraile y un hombre con gafas
la inauguración del nuevo Data Center de la Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, un importante paso que marca el inicio del Proyecto de Transformación Digital. (Obras Sociales del Hermano Pedro)

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro inauguraron en Antigua Guatemala un nuevo centro de datos como primer paso de su Proyecto de Transformación Digital, una modernización diseñada para sostener una atención más eficiente, segura y sin interrupciones para miles de pacientes y personas en condición de vulnerabilidad.

La renovación incluyó una inversión total calculada en medio millón de quetzales, según se indicó durante la inauguración, y sumó respaldo de energía, climatización especializada, monitoreo en tiempo real y control biométrico de acceso.

La nueva infraestructura busca aumentar la disponibilidad de la plataforma tecnológica, reforzar la protección de la información institucional y preparar a la entidad para futuras necesidades operativas.

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La iniciativa fue desarrollada por las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro junto con la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) y contó con apoyo y financiamiento de ISERTEC, S.A., bajo el liderazgo de su director Sergio Fratti y su equipo de trabajo. El proyecto fue presentado como una muestra de articulación entre una organización social y el sector privado para mejorar la calidad de los servicios de salud.

Tres racks de servidores negros con rejilla, logos de Isertec, Schneider Electric y Acer, una pantalla con datos y conductos de ventilación
Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro inauguraron en Antigua Guatemala un nuevo centro de datos como primer paso de su Proyecto de Transformación Digital. (Obras Sociales del Hermano Pedro)

La modernización apunta a reducir esperas y sostener la operación institucional

El cambio central fue la modernización total del Centro de Datos, la plataforma que respalda la operación de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y sus dependencias.

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A eso se sumó la optimización del sistema eléctrico y una reorganización de los equipos tecnológicos para dar mayor seguridad y eficiencia a la operación diaria.

La consecuencia directa que planteó la institución es concreta: los pacientes deberían ser atendidos con más rapidez, mayor precisión y menos espera.

Esa mejora se apoya en una estructura capaz de mantener en funcionamiento los sistemas ante imprevistos y de ordenar el flujo de información dentro de la organización.

Durante el acto, el director general de la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro fray Jesús Gómez definió el nuevo centro de datos como la base de la siguiente etapa tecnológica de la institución. “Hoy presentamos el centro de datos, que es el cerebro de la modernización de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Este primer paso nos servirá para que después nos comuniquemos con caja, con laboratorios, con farmacia, con los médicos, con los pacientes, con los quirófanos de una manera más eficiente y todos los pacientes sean atendidos más rápido, más exacto y con menos espera”.

El nuevo centro de datos incorpora seguridad física, energética y digital

Entre las mejoras informadas figuran soluciones de respaldo de energía, un sistema eléctrico optimizado y climatización especializada para sostener el funcionamiento de los equipos. También se instalaron herramientas de monitoreo en tiempo real y un sistema biométrico para controlar el acceso al área.

La institución sostuvo que esos cambios fortalecen la continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios institucionales. También afirmó que la protección de la información médica e institucional gana confiabilidad con una infraestructura ordenada y preparada para el crecimiento futuro.

Sergio Fratti, director de ISERTEC, vinculó la obra con los proyectos tecnológicos que seguirán dentro de la institución. “Hoy estamos haciendo la inauguración del centro de datos del hospital de las obras sociales del Santo Hermano Pedro y me complace ver un proyecto terminado, un proyecto que tiene las características tecnológicas que tienen los centros de datos de este tipo.

Y esto contribuirá muchísimo a que la infraestructura tecnológica que viene más adelante en los demás proyectos que va a desarrollar en las obras sociales pueda contar con ese sustento de una operación de soporte tecnológico”.

Fratti también señaló que el aporte de su empresa formó parte de una donación en varias etapas. Indicó que el proyecto completo alrededor de esta modernización tiene un monto calculado de inversión de 500 mil quetzales.

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro presentaron esta inauguración como un avance dentro de un proceso más amplio de transformación digital. La meta institucional es continuar desarrollando iniciativas de innovación tecnológica para sostener sus servicios de salud y asistencia a la población más vulnerable de Guatemala.

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