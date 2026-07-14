Gatillero de la MS fue abatido en el oriente salvadoreño

Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al filo de la medianoche del lunes, los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron alertados por una escena de homicidio ocurrido en San Dionisio, Usulután Este. Al llegar a la zona mencionada se confirmó la muerte violenta de un presunto pandillero miembro de la MS en el oriente del territorio salvadoreño.

Las autoridades identificaron al fallecido como Carlos Mario Ramírez, catalogado por la PNC como gatillero de la MS-13. El cuerpo fue inspeccionado por personal de medicina legal, quienes ratificaron su identidad tras el levantamiento respectivo. Fuentes policiales indicaron que Ramírez figuraba en investigaciones previas por su vinculación con agrupaciones ilícitas y por antecedentes de homicidio.

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De acuerdo con registros de la PNC, Carlos Mario Ramírez era buscado en el marco del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad implementada por el gobierno para combatir a estructuras criminales en el país.

La Policía Nacional Civil confirmó un homicidio en San Dionisio, Usulután Este, donde murió violentamente un presunto pandillero de la MS-13. (Foto cortesía redes sociales)

En la escena del crimen, los agentes acordonaron el área para facilitar el trabajo de las unidades de investigación y medicina legal.

Los primeros informes no esclarecen si el hecho se derivó de un ajuste de cuentas entre miembros de la misma estructura criminal o si el responsable actuó en legítima defensa tras un altercado con Ramírez. La investigación oficial permanece abierta, mientras las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencia para determinar el móvil del homicidio.

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Este hecho constituye el primer caso de homicidio reportado en el mes de julio, según datos proporcionados por la Policía Nacional Civil. El caso resalta en un contexto donde los registros oficiales muestran una disminución considerable en los homicidios, especialmente en comparación con periodos anteriores en los que se documentaban hasta diez muertes violentas en un solo día en distintos puntos del país.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos e instaron a la población a reportar cualquier información relevante que permita identificar a los responsables de actividades delictivas en la zona de Usulután Este y sus alrededores.

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El Salvador registró una baja sostenida de homicidios entre enero y junio de 2026, con cuatro casos en enero, cinco en febrero, diez en marzo, tres en abril, seis en mayo y uno en junio. (Foto cortesía PNC)

Tendencia histórica a la baja en los homicidios durante el primer semestre de 2026

La situación registrada en el oriente salvadoreño se inscribe en una tendencia nacional de reducción de homicidios. Entre enero y junio de 2026, El Salvador ha experimentado una baja sostenida en la cantidad de muertes violentas, de acuerdo con las cifras difundidas por la Policía Nacional Civil. El análisis estadístico muestra que en enero se reportaron cuatro homicidios, en febrero cinco, en marzo diez, en abril tres, en mayo seis y en junio solo uno.

El caso de junio destaca como el mes con la cifra más baja en la estadística mensual, con un solo homicidio contabilizado en todo el territorio nacional. La víctima fue localizada en una vivienda al este de San Salvador y las autoridades detuvieron al presunto responsable, José Roberto Arévalo Mójica, quien fue arrestado después de la muerte de su padrastro de 78 años.

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Según los reportes oficiales, la implementación del Plan Control Territorial desde 2019 ha sido clave para debilitar estructuras criminales y reducir la incidencia de homicidios. Esta estrategia contempla la intensificación de patrullajes, el despliegue territorial de unidades policiales y militares, la aplicación de acciones de inteligencia para prevenir y desarticular pandillas. Las autoridades han fortalecido la presencia policial en áreas consideradas de alto riesgo y han mejorado los mecanismos de respuesta ante incidentes violentos.

Durante los primeros seis meses de 2026, los homicidios diarios se han mantenido cercanos a cero, sin registrar repuntes notorios en ninguno de los meses evaluados. Esta tendencia contrasta de forma significativa con los registros de años anteriores. En 2018, por ejemplo, los homicidios diarios fluctuaban entre ocho y diecisiete casos, lo que evidenciaba una situación de violencia mucho más elevada en el país.

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