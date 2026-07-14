Los precios de Argentina-Inglaterra duplican los de España-Francia: cuánto cuesta una entrada para ver la semifinal más esperada

Hinchas de Argentina y de Inglaterra prácticamente agotaron los boletos para el partido del miércoles en Atlanta, en medio de una demanda sin precedentes (Reuters)

El partido de Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 marcó un hito en materia de precios de entradas, al ubicarse como el evento futbolístico más caro de la fase, según diversos medios internacionales. La expectativa en torno al choque entre los equipos liderados por Lionel Messi y Harry Kane superó con claridad la demanda de boletos para el duelo entre Francia y España, pese al posicionamiento de ambos como las selecciones mejor clasificadas en el ranking global.

De acuerdo con Al Jazeera, el precio más bajo para acceder al estadio de Atlanta alcanzó los 2.841 dólares estadounidenses, cifra que representó un incremento del 34 por ciento en solo tres días y que se ubicó muy por encima de los 1.325 dólares que costó la entrada más barata para el partido entre los campeones europeos y el conjunto galo. La diferencia de valores se profundizó a partir de la demanda generada por la presencia de Messi en una instancia decisiva, la histórica rivalidad futbolística y política entre ambos países y el atractivo de un posible último Mundial para el capitán argentino.

PUBLICIDAD

El análisis de precios reveló que el partido entre Argentina e Inglaterra no solo duplicó el costo del otro cruce de semifinales, sino que además superó ampliamente el valor de los boletos para el partido por el tercer puesto, programado en Miami, que se ofrecieron desde 1.543 dólares. En tanto, las entradas para la final en el New York New Jersey Stadium se mantuvieron en 6.760 dólares, aunque registraron una baja del seis por ciento en las últimas 72 horas.

Medios como The Athletic señalaron que el fenómeno de la suba de precios se manifestó tanto en plataformas oficiales como en sitios de reventa. En la web de la FIFA, los boletos de la categoría 1 para la semifinal de Atlanta se agotaron en pocas horas, mientras que para el partido entre Francia y España todavía se encontraban disponibles más de 1.500 tickets en categorías superiores, con valores de 3.710 dólares y 2.705 dólares. En plataformas como SeatGeek, el promedio de venta del partido entre sudamericanos y británicos fue alrededor de 1.000 dólares superior al del otro encuentro.

PUBLICIDAD

Lionel Messi y Harry Kane protagonizan una de las semifinales más esperadas en la historia de los Mundiales, con precios de entradas récord (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación para esta disparidad se centró en el carácter excepcional del enfrentamiento. Los medios internacionales describieron el cruce como “más que una semifinal”, debido a la carga histórica y emocional que arrastran ambas selecciones. Además de las recordadas definiciones en los mundiales de 1966, 1986, 1998 y 2002, la rivalidad se alimentó de los antecedentes políticos y bélicos, como el conflicto de las Islas Malvinas en 1982, que dotó de un contenido simbólico a cada enfrentamiento futbolístico posterior.

La presencia de Messi, quien cumplió 39 años durante el torneo y afrontó la posibilidad de disputar su último partido en una Copa del Mundo, potenció la demanda. Según datos publicados por New York Post, los boletos en el sector 300 del Mercedes-Benz Stadium se ofrecieron desde 2.931 dólares, en el nivel 200 a partir de 3.690 dólares y en el sector 100 desde 3.449 dólares. El medio agregó que la posibilidad de asistir a un momento histórico para el fútbol argentino y mundial impulsó a miles de aficionados a buscar entradas, incluso a costa de inversiones personales elevadas.

PUBLICIDAD

El contexto geográfico también incidió en la dinámica de precios. Atlanta, ciudad sede del partido, cuenta con una comunidad argentina numerosa y una tradición futbolística reforzada por la presencia de figuras como Gerardo “Tata” Martino, exseleccionador nacional y actual director técnico de Atlanta United FC. Este fenómeno contribuyó al atractivo local del evento y a la presión sobre el sistema de venta de tickets.

En contraste, el partido entre España y Francia, programado en Dallas, recibió una respuesta más moderada del mercado. A pesar de reunir a los equipos mejor ubicados en el ranking de la FIFA y de contar con figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, los boletos experimentaron una caída del 26 por ciento en los días previos, según Al Jazeera. El precio mínimo descendió a 1.325 dólares, y la disponibilidad de pasajes directos desde Europa, junto a la menor presencia de comunidades de aficionados españoles y franceses en Texas, influyó en la demanda.

PUBLICIDAD

La semifinal entre España y Francia en Dallas mostró una demanda moderada y precios de entradas que partieron desde 1.325 dólares, muy por debajo de los valores alcanzados para Argentina-Inglaterra

La disparidad se reflejó también en la percepción de los propios hinchas. Según testimonios recogidos por The Athletic, la semifinal entre Argentina e Inglaterra fue vista como una oportunidad irrepetible, tanto por la posibilidad de presenciar el duelo entre Messi y Kane, como por la carga emotiva de décadas de rivalidad. En cambio, el cruce entre españoles y franceses se percibió como parte de un ciclo competitivo habitual, dado que ambas selecciones han protagonizado numerosas definiciones en torneos europeos y mundiales en las últimas décadas.

El fenómeno de los precios también se explicó por la aplicación de modelos de venta dinámica, que ajustaron los valores en tiempo real de acuerdo a la demanda, la ubicación de los asientos y el interés del público. Expertos citados por Al Jazeera atribuyeron a la FIFA la implementación de estrategias de pricing asociadas a la madurez del mercado estadounidense, donde el consumo deportivo y las plataformas de reventa generan condiciones propicias para subas sostenidas de los valores.

PUBLICIDAD

En la plataforma oficial de la FIFA, el stock de entradas para la final osciló a lo largo de los meses previos entre 12.301 dólares en junio, 9.911 dólares el 6 de julio y hasta 13.650 dólares en octubre, con una oferta limitada de asientos en las secciones superiores del estadio. El último reporte indicó que había cerca de 1.200 tickets de categoría dos a 7.380 dólares, con disponibilidad en cinco sectores del New York New Jersey Stadium.

El peso de la historia se sumó a los factores económicos y deportivos. La rivalidad entre Argentina e Inglaterra tiene antecedentes tanto en el terreno de juego como en el plano diplomático y militar. Los recuerdos del gol con la “Mano de Dios” de Diego Maradona en 1986, la expulsión de David Beckham en 1998 y las múltiples referencias a la Guerra de Malvinas en cánticos y banderas aportaron un contenido único al partido. Esta dimensión cultural alimentó no solo el interés mediático, sino también la disposición de los aficionados a pagar cifras récord para asistir al estadio.

PUBLICIDAD

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta recibe a miles de fanáticos dispuestos a pagar cifras históricas por un lugar en el partido (Reuters)

La expectativa sobre el rendimiento de Messi y la posibilidad de que Argentina alcance su segunda final consecutiva añadieron un elemento de urgencia. Según USA Today, los boletos de último momento disponibles comenzaron en 2.527 dólares, mientras que los del sector 100 en el estadio de Atlanta subieron hasta 3.669 dólares en la sección 122. El atractivo de presenciar en vivo un partido que podría marcar el adiós de una leyenda del deporte mundial superó los condicionamientos económicos.

El flujo de viajes y la logística también influyeron en la afluencia de público. Los medios internacionales remarcaron que las conexiones aéreas entre Londres y Atlanta fueron más frecuentes y accesibles que las existentes entre Madrid, París y Dallas, lo que facilitó la llegada de hinchas ingleses y argentinos. En cambio, el costo y la escasez de vuelos directos desde Europa condicionaron la presencia de seguidores españoles y franceses en Texas.

PUBLICIDAD

Además, la composición demográfica de los aficionados en Estados Unidos favoreció la demanda para el partido de Atlanta. La comunidad argentina y la inglesa cuentan con una presencia significativa en el país, lo que contribuyó a una mayor competencia por los boletos y un alza sostenida en los valores de reventa. En este contexto, la semifinal de Miami por el tercer puesto quedó relegada en el interés del público, con entradas a partir de 1.543 dólares.

Las plataformas de reventa reflejaron la volatilidad de los precios a medida que se acercó la fecha del encuentro. De acuerdo con New York Post, los valores sufrieron oscilaciones entre 2.527 y 2.966 dólares para los tickets más baratos, con picos y descensos en función de la disponibilidad y la proximidad del partido. Los aficionados buscaron alternativas y promociones para acceder al estadio, aunque la mayoría de las opciones se agotaron rápidamente en los canales oficiales y secundarios.

PUBLICIDAD

El impacto del mercado estadounidense en la estructura de precios del Mundial 2026 fue un factor recurrente en el análisis de medios y especialistas. Las reglas de reventa, la madurez del sistema deportivo local y la disposición de los consumidores a invertir sumas elevadas en eventos únicos favorecieron la escalada de los valores. La FIFA defendió la política de precios, argumentando la necesidad de aprovechar las condiciones legales del país anfitrión y garantizar la máxima recaudación posible.

En definitiva, la semifinal entre Argentina e Inglaterra se consolidó como el acontecimiento más costoso para los aficionados en la edición 2026 de la Copa del Mundo, y su demanda superó ampliamente las previsiones iniciales. La suma de historia, rivalidad, figuras legendarias y contexto local creó un escenario inédito para el fútbol internacional, con cifras y registros que marcaron un antes y un después en la comercialización de boletos deportivos.