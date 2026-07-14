Mundo

Ucrania recibirá este año cuatro cazas Rafale franceses, un radar antiaéreo y misiles

Los aviones irán acompañados de armamento aire-aire y aire-tierra, entre el que figuran bombas guiadas, cohetes guiados por láser para combatir drones y misiles de corto, medio y muy largo alcance

Guardar
Google icon
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conversa con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión de la Coalición Integrada contra Misiles Balísticos en el Quai d'Orsay de París, antes de un encuentro con los países que integran la «Coalición de los Voluntarios» en apoyo a Ucrania, en vísperas de las celebraciones del Día de la Bastilla, Francia, 13 de julio de 2026. REUTERS/Tom Nicholson/Pool
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conversa con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión de la Coalición Integrada contra Misiles Balísticos en el Quai d'Orsay de París, antes de un encuentro con los países que integran la «Coalición de los Voluntarios» en apoyo a Ucrania, en vísperas de las celebraciones del Día de la Bastilla, Francia, 13 de julio de 2026. REUTERS/Tom Nicholson/Pool

Los primeros 4 de los 16 cazas franceses Rafale destinados a Ucrania serán entregados antes de que termine 2026, una vez concluya la formación de pilotos y mecánicos ucranianos en Francia, así como un radar antiaéreo y misiles Aster 30, según la ‘hoja de ruta’ firmada este martes por los presidentes francés, Emmanuel Macron, y ucraniano, Volodímir Zelensky.

El documento concreta el acuerdo político anunciado la víspera por Macron, al término de la cumbre en París de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, y establece que Kiev formalizará un primer pedido de 16 aviones Rafale, con armamento incluido, como parte de un programa que prevé la adquisición de hasta un centenar de estos aparatos.

PUBLICIDAD

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversa con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al salir tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Benoit Tessier/Pool
El presidente francés, Emmanuel Macron, conversa con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al salir tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Benoit Tessier/Pool

El objetivo es que los cuatro primeros cazas sean transferidos a las Fuerzas Armadas ucranianas antes de finales de año para permitir el despliegue operativo de esa primera capacidad “lo antes posible”, según el acuerdo.

Los aviones irán acompañados de armamento aire-aire y aire-tierra, entre el que figuran bombas guiadas AASM (Armamento Aire-Tierra Modular), cohetes guiados por láser para combatir drones y misiles de corto y medio alcance MICA y de muy largo alcance Meteor, ambos fabricados por el fabricante europeo MBDA.

PUBLICIDAD

Un avión de combate Dassault Rafale de Francia. (AP Foto/Lewis Joly)
Un avión de combate Dassault Rafale de Francia. (AP Foto/Lewis Joly)

La declaración conjunta también autoriza la producción bajo licencia en Ucrania de bombas AASM y misiles de crucero aire-tierra de largo alcance SCALP (también fabricados por MBDA) antes de que finalice 2026.

En el ámbito de la defensa antiaérea, Ucrania adquirirá cuatro sistemas franco-italianos SAMP/T NG, de los que será el primer usuario en combate. Mientras se completa su fabricación, Francia desplegará temporalmente dos sistemas SAMP/T ya operativos, que serán devueltos tras la entrega de la nueva versión.

Como primer componente de esos sistemas, un radar GF300 será desplegado en Ucrania antes de finales de este año, mientras que cinco radares GM400 serán entregados antes de concluir 2027.

Caza Rafale francés
Caza Rafale francés

Francia e Italia también acelerarán la entrega de misiles Aster 30 antes de octubre de 2026 y autorizarán su producción bajo licencia en Ucrania antes de que termine el año.

Además, París respaldará el desarrollo del interceptor antibalístico ucraniano Freya mediante cooperación industrial y apoyo técnico de la Dirección General de Armamento (DGA).

La financiación de los cazas Rafale y de los sistemas SAMP/T NG se solicitará con cargo a los tramos de 2026 y 2027 del programa europeo ‘Ukraine Support Loan’ (USL), destinado a reforzar las capacidades militares ucranianas y la integración de su industria de defensa con la de la Unión Europea (UE).

El USL es un mecanismo de préstamos de la UE creado para financiar el apoyo a Ucrania utilizando como garantía los beneficios extraordinarios generados por los activos soberanos rusos inmovilizados en territorio comunitario tras la invasión rusa de 2022.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

cazas RafaleFranciaGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

Una serie de pautas simples puede cambiar por completo una salida al aire libre frente a escenarios delicados

Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

Donald Trump retiró la tasa del 20% que iba a cobrar EEUU en el estrecho de Ormuz y la sustituirá por “acuerdos comerciales”

El presidente norteamericano anunció que los países del golfo harán a cambio inversiones “enormes” en Estados Unidos, que además serán “extraordinariamente beneficiosas” para todos los involucrados

Donald Trump retiró la tasa del 20% que iba a cobrar EEUU en el estrecho de Ormuz y la sustituirá por “acuerdos comerciales”

Netanyahu advirtió a los líderes iraníes que Israel responderá si es atacado: “No esperen que la situación se mantenga tranquila”

“Se acabaron los tiempos en que alguien nos atacaba y no respondíamos con un golpe decisivo”, enfatizó el primer ministro. Mientras tanto, EEUU completó tres rondas de bombardeos contra objetivos en territorio persa

Netanyahu advirtió a los líderes iraníes que Israel responderá si es atacado: “No esperen que la situación se mantenga tranquila”

Bangkok elevó a 30 las víctimas fatales del incendio en un bar y ordenó revisar la seguridad de los locales nocturnos

Más de 70 personas resultaron heridas en la tragedia, la más letal en la capital tailandesa en 17 años, mientras las autoridades investigan si el local cumplía con las normas de seguridad

Bangkok elevó a 30 las víctimas fatales del incendio en un bar y ordenó revisar la seguridad de los locales nocturnos

El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo será el nuevo bloqueo a los puertos de Irán

Cualquier barco cuyo origen o destino sea un puerto del país persa puede ser identificado, interceptado y obligado a modificar su rumbo. La medida vuelve a poner al estrecho de Ormuz en el centro de la disputa por una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta

El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo será el nuevo bloqueo a los puertos de Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial: Letizia de azul, Sofía de blanco y Leonor de rojo

Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial: Letizia de azul, Sofía de blanco y Leonor de rojo

Tensión en el Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando y Francisco Oneto estuvieron a punto de tomarse a golpes

Cyclospora, el parásito detrás del brote de “diarrea explosiva” en Estados Unidos: ¿qué riesgo existe en España?

Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda: la mujer se defendió con un botellazo y ahuyentó a los asaltantes

Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

INFOBAE AMÉRICA

Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

El salvadoreño Iván Barton, apodado el “Messi de los árbitros”, está listo para hacer historia en el Francia vs España

El Salvador eleva 12.9% su producción de café y roza el millón de quintales en el ciclo 2025/26

El hospital de campaña dominicano atiende a más de 1,200 personas tras el doble sismo en Venezuela

De los buñuelos al amor salvadoreño: La nicaragüense Sheynnis Palacios estrena romance y se une a Top Chef VIP

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger rompe el molde y apuesta por un nuevo rumbo en el último álbum de los Rolling Stones

Mick Jagger rompe el molde y apuesta por un nuevo rumbo en el último álbum de los Rolling Stones

Justin Baldoni rechazó pagarle más de 8 millones de dólares a Blake Lively tras su acuerdo legal

Jihyo, la líder de TWICE, podría dejar JYP Entertainment: qué se sabe de la renovación de contratos del grupo

“Toy Story 5″ supera los 879 millones de dólares y se acerca a un histórico récord en taquilla

¿Jugarías ‘Monopoly’ por 2 millones de dólares? Netflix busca a sus primeros concursantes