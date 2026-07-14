Ucrania recibirá este año cuatro cazas Rafale franceses, un radar antiaéreo y misiles

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conversa con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión de la Coalición Integrada contra Misiles Balísticos en el Quai d'Orsay de París, antes de un encuentro con los países que integran la «Coalición de los Voluntarios» en apoyo a Ucrania, en vísperas de las celebraciones del Día de la Bastilla, Francia, 13 de julio de 2026. REUTERS/Tom Nicholson/Pool

Los primeros 4 de los 16 cazas franceses Rafale destinados a Ucrania serán entregados antes de que termine 2026, una vez concluya la formación de pilotos y mecánicos ucranianos en Francia, así como un radar antiaéreo y misiles Aster 30, según la ‘hoja de ruta’ firmada este martes por los presidentes francés, Emmanuel Macron, y ucraniano, Volodímir Zelensky.

El documento concreta el acuerdo político anunciado la víspera por Macron, al término de la cumbre en París de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, y establece que Kiev formalizará un primer pedido de 16 aviones Rafale, con armamento incluido, como parte de un programa que prevé la adquisición de hasta un centenar de estos aparatos.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, conversa con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al salir tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Benoit Tessier/Pool

El objetivo es que los cuatro primeros cazas sean transferidos a las Fuerzas Armadas ucranianas antes de finales de año para permitir el despliegue operativo de esa primera capacidad “lo antes posible”, según el acuerdo.

Los aviones irán acompañados de armamento aire-aire y aire-tierra, entre el que figuran bombas guiadas AASM (Armamento Aire-Tierra Modular), cohetes guiados por láser para combatir drones y misiles de corto y medio alcance MICA y de muy largo alcance Meteor, ambos fabricados por el fabricante europeo MBDA.

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Un avión de combate Dassault Rafale de Francia. (AP Foto/Lewis Joly)

La declaración conjunta también autoriza la producción bajo licencia en Ucrania de bombas AASM y misiles de crucero aire-tierra de largo alcance SCALP (también fabricados por MBDA) antes de que finalice 2026.

En el ámbito de la defensa antiaérea, Ucrania adquirirá cuatro sistemas franco-italianos SAMP/T NG, de los que será el primer usuario en combate. Mientras se completa su fabricación, Francia desplegará temporalmente dos sistemas SAMP/T ya operativos, que serán devueltos tras la entrega de la nueva versión.

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Como primer componente de esos sistemas, un radar GF300 será desplegado en Ucrania antes de finales de este año, mientras que cinco radares GM400 serán entregados antes de concluir 2027.

Caza Rafale francés

Francia e Italia también acelerarán la entrega de misiles Aster 30 antes de octubre de 2026 y autorizarán su producción bajo licencia en Ucrania antes de que termine el año.

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Además, París respaldará el desarrollo del interceptor antibalístico ucraniano Freya mediante cooperación industrial y apoyo técnico de la Dirección General de Armamento (DGA).

La financiación de los cazas Rafale y de los sistemas SAMP/T NG se solicitará con cargo a los tramos de 2026 y 2027 del programa europeo ‘Ukraine Support Loan’ (USL), destinado a reforzar las capacidades militares ucranianas y la integración de su industria de defensa con la de la Unión Europea (UE).

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El USL es un mecanismo de préstamos de la UE creado para financiar el apoyo a Ucrania utilizando como garantía los beneficios extraordinarios generados por los activos soberanos rusos inmovilizados en territorio comunitario tras la invasión rusa de 2022.

(Con información de EFE)