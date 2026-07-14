Estados Unidos

Este parque nacional exige pasaporte para ingresar, incluso si eres ciudadano de Estados Unidos

Antes de viajar, los turistas también deberán acreditar un boleto de salida o continuación del recorrido y demostrar que cuentan con recursos suficientes para su estancia

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Samoa
El Parque Nacional de Samoa Americana exige pasaporte vigente a todos los visitantes desde 2026, incluidos ciudadanos estadounidenses y extranjeros. (Flickr)

El Parque Nacional de Samoa Americana implementó un control migratorio que requiere a todos los visitantes presentar un pasaporte vigente, una medida que afecta a ciudadanos estadounidenses y extranjeros por igual desde 2026, según confirmó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS). Esta disposición responde a la normativa migratoria propia del territorio, que opera de manera separada respecto del resto del país y tiene impacto directo en la planificación de viajes turísticos, de acuerdo con la información oficial del NPS.

De acuerdo con el portal institucional del National Park Service, todos los viajeros deben presentar un pasaporte con validez de al menos seis meses tras la salida prevista del territorio, así como un boleto de regreso o continuación y fondos suficientes para la estadía. No existen requisitos adicionales por parte del parque nacional ni tarifas de entrada, pero sí la obligación de cumplir con los controles migratorios de Samoa Americana y las reglas locales establecidas.

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El territorio de Samoa Americana, ubicado a más de 4.000 kilómetros (2.600 millas) al suroeste de Hawái, mantiene una jurisdicción migratoria independiente desde hace décadas. A diferencia de otros parques nacionales de Estados Unidos, el acceso está sujeto a controles fronterizos propios, lo que representa una diferencia legal y operativa fundamental para quienes desean conocer el área protegida, según informa el NPS en sus documentos oficiales.

¿Qué documentos exige Samoa Americana para ingresar a su parque nacional?

El National Park of American Samoa requiere a todos los visitantes portar un pasaporte con validez mínima de seis meses más allá de la fecha de salida prevista. Esta exigencia incluye tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros, de acuerdo con el National Park Service.

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Además, se solicita acreditar un boleto de regreso o de continuación de viaje y demostrar solvencia económica para costear la estadía en el territorio. Según el NPS: “All visitors to American Samoa must meet specific entry requirements before traveling. A passport valid for at least six months beyond the intended stay is necessary, along with a return or onward ticket and sufficient funds to support your stay”.

Para ciudadanos de Estados Unidos, no se requiere visa, pero el pasaporte es obligatorio. El uso de un certificado de nacimiento solo puede aceptarse en casos excepcionales, bajo autorización expresa de la autoridad migratoria local.

Agente de inmigración y turista con pasaporte en puesto de control. Se observa monitor, teclado, lector, palmeras, mar, montañas y letrero de parque nacional.
El ingreso a Samoa Americana requiere un pasaporte con al menos seis meses de validez, boleto de regreso o continuación y fondos suficientes para la estadía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Samoa Americana tiene controles migratorios distintos al resto de Estados Unidos?

La Samoa Americana es un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que le otorga autonomía para definir su regulación migratoria. A diferencia de otros parques nacionales ubicados en el continente o en Hawái, el ingreso a Samoa Americana no está sujeto a las leyes federales de inmigración, sino a la normativa local del territorio, según el NPS.

Esto significa que, aunque el parque es administrado por el gobierno federal, el control de ingreso y la documentación exigida son definidos por las autoridades de Samoa Americana, no por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El National Park Service detalla que esta diferencia se mantiene desde la creación del parque y responde a la posición geográfica aislada y la tradición de autogobierno migratorio del territorio.

La agencia Reuters reportó que esta medida tiene impacto directo sobre ciudadanos estadounidenses, quienes generalmente no requieren pasaporte para viajar dentro del país, pero sí deben portarlo para ingresar a Samoa Americana.

¿Cómo llegar al Parque Nacional de Samoa Americana y cuáles son las rutas disponibles?

El acceso al Parque Nacional de Samoa Americana se realiza únicamente por vía aérea, a través del Aeropuerto Internacional de Pago Pago, ubicado en la isla de Tutuila. Los vuelos comerciales parten principalmente desde Honolulu, en Hawái, debido a la ausencia de conexiones directas desde el continente estadounidense, de acuerdo con el National Park Service.

Desde Pago Pago, los visitantes pueden trasladarse en vuelos locales hacia las islas de Ta’ū y Ofu, donde también existen sectores del parque nacional. El NPS aclara que no existe transporte marítimo regular ni rutas alternativas desde Estados Unidos continental o desde otras islas del Pacífico.

El parque se extiende sobre tres islas principales: Tutuila, Ta’ū y Ofu, sumando alrededor de 40 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas) de superficie terrestre y marina, según cifras oficiales.

Un pasaporte estadounidense abierto con una visa visible, una tarjeta de embarque y una maleta negra sobre una mesa blanca, con un aeropuerto desenfocado al fondo.
Los ciudadanos de Estados Unidos no necesitan visa para entrar a Samoa Americana, pero sí deben presentar pasaporte, salvo excepciones autorizadas por la autoridad migratoria local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué condiciones climáticas y recomendaciones existen para visitar el parque?

El clima en el Parque Nacional de Samoa Americana es cálido y húmedo durante todo el año, con precipitaciones frecuentes entre octubre y mayo y una temporada seca de junio a septiembre, según el NPS. Las autoridades aconsejan a los viajeros planificar su visita en función de las condiciones meteorológicas y prever posibles cambios repentinos en el clima.

Entre las recomendaciones principales, el NPS señala la necesidad de contar con ropa adecuada, protección solar y reservas de agua para actividades al aire libre. La conectividad telefónica y digital en el territorio puede ser limitada, por lo que se recomienda consultar previamente información actualizada en el portal oficial y en el centro de visitantes del parque, ubicado en Pago Pago.

No existen tarifas de ingreso ni costos asociados a la entrada al parque nacional. El acceso es gratuito y está habilitado durante todo el año, aunque pueden existir cierres temporales en algunas áreas por motivos de mantenimiento o seguridad, según informa el National Park Service.

¿Se requiere algún permiso adicional para actividades específicas dentro del parque?

El National Park Service especifica que no es necesario solicitar permisos para el acceso general al parque, pero sí pueden requerirse autorizaciones especiales para actividades como acampada, filmaciones comerciales o eventos grupales. El NPS recomienda consultar la sección “Know Before You Go” en su sitio web antes de organizar este tipo de actividades.

No está permitido acampar en terrenos del parque sin el permiso correspondiente, y las áreas designadas para acampar pueden estar sujetas a disponibilidad o a restricciones estacionales, según las autoridades. Las consultas y trámites pueden realizarse en el centro de visitantes del parque, que opera de lunes a viernes en horarios administrativos.

Samoa
El Parque Nacional de Samoa Americana abarca las islas de Tutuila, Ta’ū y Ofu, y no cuenta con transporte marítimo regular ni rutas alternativas desde Estados Unidos continental. (Picryl)

¿Cuáles son los impactos de esta medida en los turistas y el turismo local?

La exigencia de pasaporte para ingresar al Parque Nacional de Samoa Americana tiene impacto directo en la experiencia de quienes desean visitar el área. De acuerdo con el NPS, la medida busca garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria local y la seguridad de los visitantes, así como proteger el entorno natural del parque.

Esta política afecta especialmente a ciudadanos estadounidenses que, en otros parques nacionales, pueden ingresar sin pasaporte, y a turistas internacionales que deben gestionar el documento con anticipación. Las autoridades del parque esperan que el control documental permita una mejor trazabilidad de los visitantes y contribuya a la conservación ambiental.

Hasta el momento, no existen cifras oficiales sobre la variación en el flujo turístico tras la implementación de la medida, pero el NPS mantiene abiertas sus líneas de atención para consultas y recomienda planificar la visita con antelación.

¿Dónde obtener información oficial y asistencia para planificar el viaje?

Toda la información oficial sobre requisitos de ingreso, condiciones climáticas, recomendaciones de seguridad y servicios disponibles se encuentra publicada en el sitio web del National Park Service para el Parque Nacional de Samoa Americana. El centro de visitantes en Pago Pago ofrece atención personalizada de lunes a viernes y puede responder consultas sobre trámites migratorios, actividades permitidas y condiciones del parque.

El NPS recomienda a los viajeros consultar frecuentemente la web institucional y comunicarse directamente con el personal del parque para resolver dudas sobre documentación, condiciones de acceso y planificación de actividades. El cumplimiento riguroso de los requisitos migratorios es indispensable para evitar inconvenientes durante el viaje.

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