Donald Trump retiró la tasa del 20% que iba a cobrar EEUU en el estrecho de Ormuz y la sustituirá por “acuerdos comerciales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que retirará la tasa del 20% para los barcos que crucen el estrecho de Ormuz.

“Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo firmarán con Estados Unidos. Esas inversiones serán ENORMES, pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y su futuro“, expresó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

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El mensaje de Donald Trump

“El petróleo fluye como nunca antes, gracias al impresionante poderío militar de Estados Unidos. Un saludo especial al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y al comandante del Comando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper. Gracias a ellos, y a todos los miembros del ejército más poderoso del mundo, el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán, debido a su liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que los está llevando por el camino de la destrucción total. Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los buques que entren y salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní“, destacó en su mensaje.

Y completó: “Como todos saben, tenemos la mayor inversión en dólares en Estados Unidos de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses bien remunerados".

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“Estados Unidos está GANANDO de nuevo, ganando como nunca antes. Los días en que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluyendo 52.000 manifestantes, TERMINARON y, lo más importante, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”, concluyó.

Estados Unidos restableció el bloqueo marítimo a los puertos de Irán

Los dichos del jefe de Estado llegaron luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completara en la madrugada de este martes una tercera ola consecutiva de ataques contra Irán después de que el mandatario advirtiera que el país sería golpeado “muy fuerte”, y afirmara: “No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada”. Horas después, el mando militar estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de Ormuz.

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Poco después de los bombardeos, los Emiratos Árabes Unidos informaron que misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros emiratíes que navegaban por el carril sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un miembro de la tripulación muerto y ocho personas heridas.

Irán se adjudicó ataques contra objetivos de EEUU en el Golfo Pérsico

Tras los ataques nocturnos, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó en la mañana de este martes nuevos bombardeos con misiles y drones contra la base naval de Jufair, en Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, y aseguró que también alcanzó una base aérea en Jordania utilizada por las fuerzas estadounidenses.

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Tras el fracaso del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de las hostilidades la semana pasada, Trump afirmó que el estrecho permanecerá abierto “con o sin Irán”. En respuesta, el alto mando militar iraní sostuvo que Washington no tiene autoridad sobre el futuro del estrecho, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, escribió en X: "Teherán será siempre el guardián del estrecho“.