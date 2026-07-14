Economía

El método Scaloni: cuáles son las habilidades “blandas” del DT argentino que analizó una consultora internacional

La forma de liderar del técnico de la Selección es tomado como ejemplo por los reclutadores de talentos en las compañías

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Scaloni y la Selección argentina en el Mundial de Qatar REUTERS/Molly Darlington/File Photo
Scaloni y la Selección argentina en el Mundial de Qatar REUTERS/Molly Darlington/File Photo

La previa del enfrentamiento en semifinales entre Argentina e Inglaterra en el Mundial concentra la atención no solo por la expectativa deportiva, sino también por el modo en que el director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, consolidó el equipo. Tras una serie de partidos exigentes y definidos en los minutos finales, la gestión del entrenador se destaca por una serie de habilidades blandas cada vez más buscadas por las empresas.

“Lionel Scaloni viene demostrando que no arma planteles pensando únicamente en las estrellas. Su método parece responder a una lógica simple: primero el equipo, después los nombres", resaltó un informe de la consultora especializada Michael Page.

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Entre los profesionales del reclutamiento y la gestión del talento, crece el interés por su estilo de liderazgo, que trasciende el ámbito futbolístico.

“Las individualidades pueden ganar un partido, pero construir resultados sostenidos a mediano y largo plazo únicamente desde el talento individual es muy difícil. Lo mismo pasa en una empresa”, explicó Ezequiel Arcioni, director en Michael Page.

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Arcioni: “Las individualidades pueden ganar un partido, pero construir resultados sostenidos a mediano y largo plazo únicamente desde el talento individual es muy difícil". EFE/Justin Lane
Arcioni: “Las individualidades pueden ganar un partido, pero construir resultados sostenidos a mediano y largo plazo únicamente desde el talento individual es muy difícil". EFE/Justin Lane

Según los especialistas de la consultora, la cultura de equipo es el factor que permite que todos avancen en una misma dirección. Es la que convierte las capacidades individuales en logros colectivos y hace posible que tanto una selección responda de manera coordinada bajo la presión de un Mundial como una organización alcance sus objetivos en contextos complejos.

Otro de los rasgos que los especialistas destacan de Scaloni es su estilo de liderazgo. “Lejos de la imagen del conductor autoritario, construyó una relación basada en la cercanía, la confianza y la credibilidad. Incluso muestra su vulnerabilidad en distintas oportunidades como cuando reconoció públicamente que dejar jugadores afuera es una de las decisiones más difíciles de su rol", indicó el informe.

Para Martín Gerding, socio regional de Page Executive, ello refleja que “hoy la vulnerabilidad dejó de ser una debilidad para convertirse en una fortaleza. Mostrarse humano no implica perder autoridad, sino generar confianza”.

En ese sentido, de acuerdo con los relevamientos de la consultora, más del 40% de los trabajadores considera que es una de las cualidades más importantes de un líder.

Scaloni también parece haber construido algo que los especialistas consideran fundamental: ideas claras. “Todos quieren salir campeones, pero no todos tienen las mismas posibilidades. Lo importante es tener un plan, comunicarlo y sostenerlo“, señala Arcioni.

Michael Page: "Scaloni, lejos de la imagen del conductor autoritario, construyó una relación basada en la cercanía, la confianza y la credibilidad". REUTERS/Lee Smith
Michael Page: "Scaloni, lejos de la imagen del conductor autoritario, construyó una relación basada en la cercanía, la confianza y la credibilidad". REUTERS/Lee Smith

Para eso, en cualquier equipo, cada integrante necesita comprender cuál es su función y cómo contribuye al objetivo general. “Hay quienes defienden, quienes generan juego y quienes convierten los goles”.

La claridad y la transparencia son demandas cada vez más presentes dentro de las empresas. Cuando las personas comprenden los criterios que sustentan las decisiones y conocen el rumbo de la organización, aumenta su compromiso y se reduce la incertidumbre.

Sin embargo, aún hay margen para mejorar: solo el 57% de los profesionales considera que los directivos comunican con transparencia los desafíos y las decisiones más difíciles, lo que refleja que ese vínculo todavía puede fortalecerse.

Gerding destacó de Scaloni que “no lidera desde el ego ni desde la autoridad. Lidera desde la capacidad de integrar personas diferentes, generar confianza y construir una cultura donde todos entienden que el objetivo está por encima”.

“Quizás por eso, la enseñanza de Scaloni no está solamente en la cancha sino que tiene que ver con algo mucho más universal: la forma en que se construyen los equipos capaces de rendir cuando más importa”, agregó.

En paralelo, un estudio de ManpowerGroup reveló que las habilidades blandas más valoradas en los talentos son la adaptabilidad y la disposición para aprender, seguidas por la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo, así como el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.

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