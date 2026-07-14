Ahora tus búsquedas en Windows 11 serán más precisas y sin publicidad gracias a este cambio en tu PC

Microsoft rediseñó el buscador de Windows 11 para ofrecer resultados más precisos, claros y sin anuncios. (Microsoft/dpa)

Después de mucho esperar, los usuarios de Windows 11 tienen un nuevo formato en el buscador del sistema operativo. Microsoft ha decidido rediseñar por completo la herramienta de búsqueda integrada para que ahora los resultados sean más precisos, claros y sin anuncios.

El cuadro de búsqueda ahora tiene una interfaz visual más simple, lo que permite un acceso más directo a lo que realmente buscan los usuarios, eliminando la publicidad y la información promocional para una experiencia más rápida, sencilla y relevante.

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Cuáles son los cambios en la barra de búsqueda de Windows 11

Con la actualización, Windows Search deja de mostrar resultados saturados con enlaces de internet y bloques de contenido innecesario. Ahora, al abrir el cuadro de búsqueda, el usuario verá principalmente sus búsquedas recientes, así como una priorización clara del contenido local: aplicaciones, archivos y configuraciones propias del dispositivo.

El cambio responde a una de las quejas más frecuentes entre los usuarios: buscar un archivo o ajuste y, en lugar de encontrarlo, recibir resultados web poco útiles, enlaces de Bing o sugerencias de la tienda de Microsoft. Esta situación generaba frustración, especialmente cuando el objetivo era realizar una tarea básica y rápida.

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La nueva barra de búsqueda de Windows 11 prioriza aplicaciones, archivos y configuraciones del dispositivo por encima de los enlaces web.

La nueva versión también señala con mayor claridad el origen de cada resultado. Ya sea una aplicación, un archivo local, una configuración del sistema o un enlace web, el usuario puede identificar fácilmente el destino de cada clic. Además, el diseño renovado descarta el esquema anterior de bloques, logrando una presentación más limpia y ordenada.

Uno de los cambios más imporantes es la eliminación de todo tipo de anuncios y sugerencias comerciales en la caja de búsqueda. Antes, era habitual encontrar contenido promocional que distraía y dificultaba localizar archivos o configuraciones. Con la actualización, esa información desaparece, permitiendo que el usuario mantenga el control sobre lo que aparece en sus resultados.

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El cuadro de búsqueda también se puede personalizar desde el apartado Privacidad y Seguridad > Búsqueda dentro de la configuración de Windows 11, lo que otorga mayor autonomía y flexibilidad a quienes desean ajustar la experiencia a sus necesidades.

La búsqueda en Windows 11 ahora privilegia el contenido local del dispositivo sobre las sugerencias de internet y la tienda de aplicaciones. Cuando el usuario inicia una búsqueda, el sistema primero mostrará aplicaciones, archivos y configuraciones almacenados en el equipo.

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El buscador de Windows 11 ahora identifica con mayor claridad si cada resultado es una aplicación, un archivo local, una configuración o un enlace web. (MICROSOFT)

Cómo mejoran las búsquedas en Windows 11

El nuevo buscador de Windows 11 destaca por su capacidad para interpretar las consultas de los usuarios, incluso cuando contienen errores tipográficos, letras adicionales, palabras incompletas o faltas de ortografía. Ya no es necesario escribir exactamente el nombre de un archivo o una aplicación para que aparezca en los resultados.

Esta mejora resulta especialmente útil en el entorno laboral, donde la rapidez es clave y muchas veces los usuarios escriben de manera apresurada. Ahora, por ejemplo, se puede encontrar un archivo escribiendo solo dos caracteres o con parte del nombre, algo que antes no era posible. Si el documento se llama “FacturaAbril2026”, bastará con escribir “abril” para que aparezca entre los primeros resultados.

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Además, los resultados de búsqueda sobre configuraciones relevantes ocupan los primeros lugares, seguidos de los archivos locales más adecuados, con una precisión superior.

El nuevo buscador de Windows 11 interpreta consultas con errores tipográficos, palabras incompletas y faltas de ortografía.

Cuándo estará disponible la nueva barra de búsqueda de Windows 11

Por el momento, las novedades en el buscador de Windows 11 están disponibles únicamente para quienes forman parte del canal experimental del programa Windows Insider. Esta estrategia permite a Microsoft recopilar comentarios y perfeccionar la herramienta antes de su lanzamiento general al resto de los usuarios del sistema operativo.

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Según el comunicado oficial de la compañía, el objetivo es continuar ajustando la experiencia de búsqueda a partir de las opiniones y necesidades de quienes utilizan el sistema a diario, asegurando que la versión final sea estable y realmente útil.