La desconocida GameCube digital que Nintendo fabricó hace 26 años y jamás puso a la venta

Nintendo creó una GameCube totalmente digital hace 25 años.

Mucho antes de que las consolas sin lector de discos se convirtieran en una alternativa habitual, Nintendo ya había desarrollado una versión de GameCube capaz de ejecutar videojuegos sin utilizar ningún soporte físico. Se trataba del NPDP-GDEV, un kit de desarrollo creado alrededor del año 2000 que prescindía del lector de MiniDVD y permitía cargar los juegos desde un sistema de almacenamiento conectado a un ordenador.

Esta particular “GameCube digital” nunca estuvo destinada al público general ni llegó a las tiendas. Su función era facilitar el trabajo de los desarrolladores durante la creación de videojuegos, permitiéndoles probar nuevas versiones de sus proyectos sin tener que grabar un disco físico después de cada modificación.

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La GameCube que funcionaba sin discos

Nintendo lanzó GameCube comercialmente en 2001 como su nueva apuesta para competir en el mercado de las consolas domésticas. La compañía buscaba recuperar terreno después del rendimiento comercial de Nintendo 64 y enfrentarse a rivales como PlayStation 2 y la primera Xbox.

GameCube fue lanzado en el 2001. (Nintendo)

Una de las características más reconocibles de la consola fue su formato físico. Mientras Sony y Microsoft apostaban por los DVD convencionales, Nintendo utilizó discos ópticos de menor tamaño conocidos popularmente como MiniDVD.

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Sin embargo, durante el desarrollo de la consola también existieron diferentes equipos diseñados exclusivamente para los estudios encargados de crear videojuegos. Entre ellos se encontraba el NPDP-GDEV, un particular kit de desarrollo asociado al nombre en clave Dolphin, utilizado por Nintendo durante la creación de GameCube.

A diferencia de la consola comercial, este dispositivo podía trabajar sin introducir discos físicos. En su lugar, los videojuegos en desarrollo se almacenaban y ejecutaban mediante un sistema de disco duro integrado en un cartucho de gran tamaño y conectado a un ordenador con hardware específico.

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La GameCube utilizaba MiniDVD y era la competencia de PlayStation 2. (Nintendo)

Por qué Nintendo creó una GameCube completamente digital

El objetivo del NPDP-GDEV no era anticipar una nueva forma de vender videojuegos, sino solucionar un problema práctico durante el proceso de desarrollo.

Crear un videojuego requiere realizar cambios constantemente. Los equipos modifican elementos gráficos, mecánicas, sonidos y diferentes componentes del software antes de probar nuevamente el resultado. Si cada nueva versión tuviera que grabarse en un disco, el proceso sería considerablemente más lento.

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El kit permitía cargar las versiones en desarrollo directamente desde un sistema de almacenamiento. De esta manera, los estudios podían probar los cambios con mayor rapidez y reducir los tiempos necesarios para ejecutar nuevas compilaciones.

Nintendo no fue la única compañía que utilizó hardware especializado. Las consolas de aquella generación, entre ellas PlayStation 2, Xbox y Dreamcast, también contaron con diferentes kits de desarrollo destinados a los estudios.

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La GameCube que creó Nintendo y nunca salió al mercado. (Console Variations)

Algunos dispositivos mantenían una apariencia relativamente similar a las consolas comerciales, mientras que otros incorporaban componentes adicionales para realizar tareas de depuración, analizar el rendimiento y ejecutar versiones preliminares de los videojuegos.

Una idea similar a las consolas digitales actuales

Visto desde la actualidad, el NPDP-GDEV resulta especialmente llamativo porque prescindía completamente del lector de discos más de dos décadas antes de que las consolas exclusivamente digitales se popularizaran entre los consumidores.

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Actualmente, dispositivos como Xbox Series S y las versiones digitales de PlayStation 5 han normalizado un modelo en el que los videojuegos se descargan y almacenan directamente en la consola. Sin embargo, la finalidad del equipo de Nintendo era completamente diferente.

El NPDP-GDEV no utilizaba un sistema de distribución digital comercial ni estaba diseñado para descargar videojuegos desde una tienda en línea. Era una herramienta profesional destinada exclusivamente al desarrollo y las pruebas internas.

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GameCube fue descontinuada en el 2007. (Nintendo)

Por este motivo, aunque técnicamente puede considerarse una GameCube capaz de funcionar sin juegos físicos, nunca existieron planes conocidos para comercializarla como una alternativa a la consola convencional.

Una pieza extremadamente rara para los coleccionistas

Más de 25 años después de su creación, el NPDP-GDEV se ha convertido en una pieza especialmente rara dentro del coleccionismo relacionado con Nintendo y la historia de los videojuegos.

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Su escasa disponibilidad hace que conseguir una unidad resulte complicado y costoso. El valor estimado de estos dispositivos puede situarse, según su estado y disponibilidad, entre los 5.000 y los 10.000 dólares.

GameCube fue la primera consola con CD que utilizó Nintendo. (Nintendo)

La existencia de este hardware también muestra cómo algunas características asociadas actualmente a las consolas modernas ya estaban presentes, con objetivos diferentes, en las herramientas utilizadas por los desarrolladores hace décadas.

La desconocida GameCube sin discos nunca estuvo disponible en las tiendas, pero permanece como una particular pieza de la historia de Nintendo y como ejemplo de cómo el hardware de desarrollo puede anticipar, de forma indirecta, conceptos que años después terminan llegando al mercado masivo.