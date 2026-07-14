La emoción de Sofía Jujuy por el nacimiento de su sobrino durante el partido de Argentina: “Llegó con un triunfo”

Sofía "Jujuy" Jiménez se convirtió en tía de su primer sobrino, Beltrán, y contó cómo lo vivió a la par del gol de Julián Álvarez (Que alguien le avise - La Casa)

La fiebre mundialista se apodera de cada rincón de la Argentina y también de quienes, aunque lejos, siguen con devoción a la Selección nacional. El dramático triunfo ante Suiza del sábado dejó al país en vilo y a la espera del choque con Inglaterra, que promete ser otra montaña rusa de emociones. En medio de este contexto futbolero, Sofía Jujuy Jiménez vivió un partido imposible de olvidar: mientras el equipo de Lionel Scaloni luchaba por el pase a semifinales, la modelo se convirtió en tía por primera vez con la llegada de Beltrán, hijo de su hermana Inés. Y no fue en cualquier momento, sino que ocurrió a la par del gol de Julián Álvarez que abrió la puerta a las semifinales.

A través de una videollamada en el ciclo Que alguien le avise (La Casa), Sofía relató con lujo de detalles el instante en que se enteró del nacimiento de su sobrino. “Eran la una y media de acá y ya no dábamos más. Yo le estaba por decir al Guti: ‘Che, frenemos, mañana seguimos’. Y ese sacudón de Beltrán me enchufó así”, contó Jujuy, describiendo cómo la noticia le devolvió energía justo cuando pensaba en bajar los brazos, a la par que su pareja, Gustavo Hormaechea.

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Mientras en Argentina la mayoría esperaba la definición del encuentro, Sofía permanecía atenta al celular en pleno viaje en su motorhome, esperando novedades familiares y sufriendo por el partido en simultáneo. “Entonces, ahí nomás los llamé, me atendieron, los vi, me llenó de energía y le metimos esas dos horas más que nos faltaban del viaje. Yo seguía llorando, veía el video veinte veces. En el medio de la emoción dije: ‘La pu... madre, me estoy perdiendo el nacimiento de mi sobrino’”, relató. La intensidad del momento la llevó a confesar que, por un instante, todo lo demás pasó a un segundo plano: “No les voy a mentir, dije: ‘Me chup... un huevo la Scaloneta, quería estar con mi sobrino, con mi hermana abrazándola’”.

La influencer junto a su hermana Inés, quien dio a luz a su primer hijo durante el partido de Argentina ante Suiza

El desenlace fue perfecto: Beltrán nació sano y Sofía pudo, aunque a la distancia, compartir la alegría con su familia. “Por suerte y gracias a Dios, toda la parte de nacimiento salió bárbaro. Además, Beltrán llegó con ese triunfo porque el partido se jugaba ese día”, expresó, remarcando la coincidencia entre los dos acontecimientos. El segundo gol argentino llegó justo en el momento en que se confirmaba la llegada del bebé, y Sofía lo interpretó como una señal: “Yo estaba rogando un gol y viene el segundo. Yo dije: ‘Bueno, este es el regalo de Beltrán que me está diciendo: ‘Tía, tranquila, no pasa nada’”.

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Convertirse en tía y, además, en madrina de Beltrán fue motivo de celebración y emoción desde el inicio. Sofía había compartido su felicidad en redes sociales cuando su hermana le anunció el embarazo. “Voy a ser tía y madrina. Beltruuuu veni que te voy a recontramil malcriar, bebito de mi corazón. Te esperamos con mucho amooooooooooor”, escribió junto a una foto dedicada a Inés y al esperado nacimiento. La llegada de Beltrán se transformó en un suceso familiar que Jujuy no dejó de compartir con sus seguidores, multiplicando los mensajes de cariño y complicidad.

Pese a la distancia, Sofía Jujuy vivió a pura emoción la noticia del nacimiento de su primer sobrino

Uno de los momentos más emotivos que la conductora publicó fue el video en el que se la ve llorando al ver la panza de su hermana, rodeada de familiares entre risas y abrazos. “Cuando te cae la ficha que vas a ser tía”, escribió sobre las imágenes, publicadas en marzo pasado, dejando ver la intensidad del instante. En la grabación, Sofía se acercó emocionada a Inés, acarició la panza y se quebró en lágrimas, mientras el resto de la familia la acompañó con gestos de ternura y alegría. Vestida con una camisa blanca y jeans, arrodillada sobre el césped, la modelo se llevó las manos a la boca en un intento de contener la emoción, aunque finalmente se dejó llevar por el llanto de felicidad.

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La modelo no pudo contener las lágrimas al ver a su hermana Inés (Instagram)

Así, entre gritos de gol, videollamadas y lágrimas de alegría, Sofía Jujuy Jiménez vivió una noche que quedará grabada para siempre. La pasión por la Selección y el amor por su familia se encontraron en un instante único, demostrando que, incluso en la distancia, los afectos y las emociones pueden cruzar cualquier frontera. La llegada de Beltrán no solo la convirtió en tía y madrina, sino que también le regaló un recuerdo imborrable, sellado con el festejo de un país y el abrazo, aunque virtual, de toda una familia.