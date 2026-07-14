Los provocadores titulares de los diarios ingleses sobre el árbitro de Argentina-Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

El árbitro Ismail Elfath le muestra una tarjeta roja al uruguayo Agustín Canobbio durante el duelo ante España (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

La designación de Ismail Elfath como árbitro principal para la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 abrió la puerta para que algunos de los diarios ingleses lancen titulares y afirmaciones erosionando la legitimidad del juez.

El medio británico Daily Mail instaló la idea de un posible favoritismo hacia el equipo sudamericano. El diario tituló en su edición digital que Lionel Messi tendrá a su “árbitro favorito” en la antesala de uno de los partidos más esperados del torneo.

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“Los temores de favoritismo hacia Argentina en el Mundial se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el árbitro favorito de Lionel Messi dirigirá la esperadísima semifinal de Inglaterra contra los vigentes campeones”, abrió su relato el rotativo.

Tras remarcar que la Albiceleste “ha estado lejos de su mejor nivel” tras “haber superado a Egipto y Suiza de forma controvertida”, dicho medio instaló que hubo polémicas decisiones arbitrales que favorecieron a los dirigidos por Lionel Scaloni. El detalle que pasaron por alto es que el último encuentro estuvo juzgado por el portugués João Pedro da Silva Pinheiro, en una designación que generó interrogantes por ser de la misma federación que uno de los equipos protagonistas.

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“La forma en que se produjeron esas victorias, en las que a Egipto le anularon un gol de manera controvertida y a Suiza le expulsaron a Breel Embolo, provocó una enorme reacción negativa y especulaciones de que la FIFA está conspirando para ayudar a Messi y a Argentina a ganar el torneo, una acusación que el organismo rector niega enérgicamente”, esgrimieron. Mientras algunos medios europeos alimentan esa línea de presión sobre los arbitrajes, la propia FIFA ya había explicado con videos por qué habían sido acertadas las decisiones del árbitro francés Francois Letexier en Argentina-Egipto.

Cabe destacar que Inglaterra convive con acusaciones arbitrales también tras el “cablegate” que se desató por el gol del empate de Jude Bellingham ante Noruega antes del final del primer tiempo de los cuartos de final. La FIFA difundió una cámara con la tecnología del “balón conectado” para argumentar que el balón no pegó en un cable de una cámara segundos antes del tanto.

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El provocador titular del diario inglés Daily Mail sobre el árbitro de Argentina-Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

La FIFA confirmó a Elfath, nacido en Marruecos y nacionalizado estadounidense, como el encargado de impartir justicia en el estadio de Atlanta. El medio subrayó que “será la ocasión más importante de su carrera como árbitro”. Vale destacar que el juez estará asistido por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins y será su cuarto encuentro en esta Copa del Mundo, aunque el primer cotejo con Inglaterra o Argentina como protagonistas. El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

La elección de Elfath no pasó inadvertida para el medio inglés. El árbitro ya había estado presente como cuarto oficial en la final de Qatar 2022, en la que Argentina venció a Francia. Desde la llegada de Messi a la Major League Soccer (MLS) en julio de 2023, el marroquí-estadounidense dirigió cuatro partidos del capitán argentino a nivel de clubes, con saldo perfecto para el rosarino.

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“Un mes después de fichar por el Inter Miami, Messi ayudó a su nuevo equipo a ganar la final de la Copa de la Liga contra el Nashville SC, un encuentro que fue arbitrado por Elfath”, comentó con suspicacia el artículo. “Además de la mencionada final de la Leagues Cup, Messi ha marcado cuatro goles en los otros tres partidos de la MLS”, añadió la nota.

Por otra parte, el rotativo le envió un mensaje al plantel de Thomas Tuchel: “Y los jugadores de Inglaterra deben estar advertidos, ya que el historial de Elfath en la MLS esta temporada indica que no le importa sacar su libreta. En 10 partidos que arbitró, antes de que la temporada se detuviera por la Copa del Mundo, había repartido 41 tarjetas amarillas, expulsado a tres jugadores y otorgado tres sanciones”. Y luego, añadieron: “Ese enfoque se ha visto reflejado hasta ahora en este Mundial, donde ha mostrado ocho tarjetas amarillas y una roja en tres partidos: Países Bajos 2-2 Japón, España 1-0 Uruguay y Noruega 2-1 Brasil”.

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“Messi y Argentina han enfrentado un escrutinio a lo largo de esta Copa del Mundo hasta ahora con acusaciones de parcialidad arbitral a su favor. El último incidente se produjo el sábado, cuando el defensa suizo Manuel Akanji afirmó que todo estaba ‘en nuestra contra’ tras la eliminación por 3-1 en la prórroga en cuartos de final. Los jugadores y el entrenador de Suiza se mostraron indignados después de que Embolo se convirtiera en el primer jugador expulsado como consecuencia de una nueva regla por confusión de identidad”, recalcó dicho medio. Lo que no mencionaron es que el criterio de “confusión de identidad” ya se había aplicado cuando se trasladó una amarilla sacada inicialmente al defensor norteamericano Tim Ream al atacante paraguayo Miguel Almirón tras una revisión.

Vale destacar que en una línea similar se mostró el diario The Sun, que tituló: "Se confirma que el árbitro del partido Inglaterra vs Argentina es el oficial seleccionado por la FIFA que supervisó el momento más importante de Lionel Messi".

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Según este medio inglés, “el encargado de arbitrar es alguien que Lionel Messi y compañía conocen muy bien”, ya que fue el cuarto árbitro en la definición de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por otra parte, este artículo también resaltó que el juez ya impartió justicia en encuentros de la MLS donde la Pulga defendió los colores del Inter Miami. “Lo arbitró en cuatro ocasiones, y Messi ganó todos los partidos”, remarcaron.

Además instaló un manto de dudas al añadir: “Todas las miradas estarán puestas en los árbitros el miércoles, tras las acusaciones de que el torneo estaba siendo “amañado” para asegurar que los campeones vigentes llegaran a la final”.

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Para cerrar el tema, escribieron: “El revuelo causado por el supuesto favoritismo hacia los argentinos ya ha provocado que algunos aficionados ingleses teman lo peor de cara a la semifinal del miércoles, una rivalidad muy disputada”.

The Sun también apuntó contra el juez de Argentina-Inglaterra mediante una columna del ex árbitro de la Premier League Mark Halsey, quien sostuvo que le sorprendió la designación: “La FIFA debería haber elegido a un árbitro con más experiencia”.

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“Creo que debería haber recaído en alguien con más partidos disputados, especialmente en competiciones europeas, que estaría mejor preparado para este enfrentamiento titánico”, enfatizó. No obstante, luego aclaró: “Por lo que he visto, y tras hablar con contactos en Estados Unidos, Elfath es un buen funcionario, con una gran personalidad y sólidas habilidades para la gestión de personal”.

Para concluir, expresó: “Nunca antes se habrá enfrentado a este tipo de presión. Elfath podría ser un buen presagio para Argentina , ya que fue el cuarto árbitro en su triunfo sobre Francia en Qatar en 2022. Y Messi ha ganado los cuatro partidos que ha jugado en Estados Unidos con él en el centro del campo desde que se mudó a Miami en 2023. Pero no creo que el nombramiento tenga nada que ver con el favoritismo”.

Otro que no ocultó su malestar sobre el juez asignado para el cotejo fue Alan Shearer, histórico goleador de la Premier League y de los Tres Leones. “Me preocupa un poco que una decisión arbitral o el VAR nos puedan costar caro contra Argentina porque creo que la narrativa de los árbitros y del VAR desde el comienzo del torneo hasta ahora ha cambiado enormemente”, soltó el ex futbolista en diálogo con The Rest is Football.

“Me han asombrado algunas de las decisiones que han tomado con Argentina, en particular aquella contra Egipto, en la que anularon su gol. Me pareció un disparate. Es algo preocupante cuando jugamos contra ellos”, concluyó.