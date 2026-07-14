Si a tu hijo le gusta jugar con bloques de construcción estos 5 videojuegos son ideales para él

Los videojuegos de construcción trasladan los bloques al universo digital y ofrecen a los niños experiencias para crear escenarios, edificios y personajes.

Los bloques de construcción son uno de los juguetes preferidos por los niños y parte importante de su desarrollo creativo. Llevar eso al universo digital es posible con videojuegos que se enfocan en experiencias de construcción de escenarios, edificios y personajes.

LEGO Fortnite, LEGO Bricktales, Minecraft, Dragon Quest Builders 2 y Townscaper son algunas de las opciones para que niños y niñas disfruten de construir, imaginar y resolver desafíos a partir de piezas virtuales.

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Videojuegos de construcción ideales para niños

LEGO Fortnite

LEGO Fortnite es una colaboración entre Epic Games y The LEGO Group, que da vida a una serie de juegos y sets físicos ambientados en el universo de Fortnite. Dentro del título, los niños pueden explorar mundos abiertos en Odyssey, construir ciudades en evolución en Brick Life, o sumergirse en experiencias familiares creadas tanto por desarrolladores como por la comunidad.

Odyssey es el eje es la supervivencia, la fabricación de herramientas y la cooperación en línea con amigos. El juego ofrece cuatro modos principales: supervivencia, creación, tranquilo y extremo.

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LEGO Fortnite reúne modos de supervivencia, creación, tranquilo y extremo para explorar mundos abiertos, construir aldeas y cooperar en línea.

En cada uno, los jugadores deciden si prefieren aventurarse, recolectar recursos y enfrentarse a enemigos, dedicarse a construir aldeas y administrar habitantes, o simplemente crear libremente sin presiones ni peligros.

LEGO Bricktales

Se trata de un videojuego de aventura y rompecabezas donde el jugador debe ayudar a su abuelo a salvar un parque de atracciones en ruinas. Para lograrlo, viaja por cinco mundos temáticos, desde selvas tropicales hasta desiertos antiguos, enfrentando retos de construcción basados en física real.

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El núcleo del juego es un simulador de construcción que exige pensar como un ingeniero: las estructuras deben ser estables y funcionales, y cada reto presenta un set limitado de piezas para resolverlo de la mejor manera posible. El modo Sandbox permite, una vez resuelto el desafío, volver y modificar las construcciones con una amplia variedad de piezas y colores para perfeccionarlas estéticamente.

A medida que exploran los dioramas, los niños pueden personalizar a su minifigura, encontrar coleccionables y desbloquear secretos. LEGO Bricktales está disponible en múltiples plataformas, incluidas consolas, PC, dispositivos móviles y realidad virtual, lo que facilita el acceso y la adaptación a cualquier tipo de jugador.

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Minecraft

Minecraft, especialmente el Modo Creativo. El jugador dispone de un inventario infinito de bloques y puede construir, modificar y destruir sin preocuparse por enemigos ni recursos. Volar, planificar y diseñar edificaciones a cualquier escala es posible en este entorno, que se convierte en un verdadero “baúl de juguetes” virtual.

La experiencia de construcción en Minecraft favorece el desarrollo de la visión espacial, la geometría, la planificación y la paciencia. Además, introduce conceptos de lógica mediante la redstone, que funciona como un sistema eléctrico virtual para crear mecanismos, puertas automáticas y circuitos.

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El juego permite conectar el mundo real con el digital a través de retos como replicar una construcción física en el entorno virtual o diseñar habitaciones y parques temáticos.

Dragon Quest Builders 2

Una alternativa para quienes buscan una experiencia de construcción más guiada e integrada a una historia. El título combina la libertad de crear con la estructura de una aventura de rol japonesa. Aquí, los niños asumen el papel de un Constructor legendario que debe enseñar a los habitantes de distintas islas a reconstruir sus pueblos tras la prohibición de la creatividad impuesta por los villanos.

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Dragon Quest Builders 2 combina construcción e historia y propone reconstruir pueblos con un sistema de planos que guía la colocación de bloques.

Una de las características más atractivas es el sistema de planos, que funciona como los manuales de instrucciones de LEGO. Los aldeanos piden construcciones específicas y proporcionan una guía visual para que el jugador coloque los bloques en el orden y el lugar correctos.

Townscaper

Es casi un “juguete digital” en el que no existen enemigos, misiones ni objetivos. El jugador simplemente elige colores y coloca bloques sobre el agua, mientras un algoritmo se encarga de transformar esos bloques en casas, puentes y patios de aspecto armonioso y orgánico.

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La satisfacción inmediata y la ausencia de frustraciones técnicas lo convierten en una opción relajante para niños de todas las edades. El diseño no sigue una cuadrícula rígida, por lo que siempre resulta en ciudades costeras encantadoras, sin importar el caos o la aleatoriedad con que se coloquen los bloques.

Townscaper está disponible en PC, consolas, dispositivos móviles e incluso en navegadores, con una demo gratuita accesible para experimentar sin descargas.