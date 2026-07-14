Tecno

Si a tu hijo le gusta jugar con bloques de construcción estos 5 videojuegos son ideales para él

Minecraft es una de esas opciones, especialmente por el Modo Creativo que incentiva la planificación y la paciencia.

Guardar
Google icon
Los videojuegos de construcción trasladan los bloques al universo digital y ofrecen a los niños experiencias para crear escenarios, edificios y personajes.
Los videojuegos de construcción trasladan los bloques al universo digital y ofrecen a los niños experiencias para crear escenarios, edificios y personajes.

Los bloques de construcción son uno de los juguetes preferidos por los niños y parte importante de su desarrollo creativo. Llevar eso al universo digital es posible con videojuegos que se enfocan en experiencias de construcción de escenarios, edificios y personajes.

LEGO Fortnite, LEGO Bricktales, Minecraft, Dragon Quest Builders 2 y Townscaper son algunas de las opciones para que niños y niñas disfruten de construir, imaginar y resolver desafíos a partir de piezas virtuales.

PUBLICIDAD

Videojuegos de construcción ideales para niños

  • LEGO Fortnite

LEGO Fortnite es una colaboración entre Epic Games y The LEGO Group, que da vida a una serie de juegos y sets físicos ambientados en el universo de Fortnite. Dentro del título, los niños pueden explorar mundos abiertos en Odyssey, construir ciudades en evolución en Brick Life, o sumergirse en experiencias familiares creadas tanto por desarrolladores como por la comunidad.

Odyssey es el eje es la supervivencia, la fabricación de herramientas y la cooperación en línea con amigos. El juego ofrece cuatro modos principales: supervivencia, creación, tranquilo y extremo.

PUBLICIDAD

LEGO Fortnite reúne modos de supervivencia, creación, tranquilo y extremo para explorar mundos abiertos, construir aldeas y cooperar en línea.
LEGO Fortnite reúne modos de supervivencia, creación, tranquilo y extremo para explorar mundos abiertos, construir aldeas y cooperar en línea.

En cada uno, los jugadores deciden si prefieren aventurarse, recolectar recursos y enfrentarse a enemigos, dedicarse a construir aldeas y administrar habitantes, o simplemente crear libremente sin presiones ni peligros.

  • LEGO Bricktales

Se trata de un videojuego de aventura y rompecabezas donde el jugador debe ayudar a su abuelo a salvar un parque de atracciones en ruinas. Para lograrlo, viaja por cinco mundos temáticos, desde selvas tropicales hasta desiertos antiguos, enfrentando retos de construcción basados en física real.

El núcleo del juego es un simulador de construcción que exige pensar como un ingeniero: las estructuras deben ser estables y funcionales, y cada reto presenta un set limitado de piezas para resolverlo de la mejor manera posible. El modo Sandbox permite, una vez resuelto el desafío, volver y modificar las construcciones con una amplia variedad de piezas y colores para perfeccionarlas estéticamente.

A medida que exploran los dioramas, los niños pueden personalizar a su minifigura, encontrar coleccionables y desbloquear secretos. LEGO Bricktales está disponible en múltiples plataformas, incluidas consolas, PC, dispositivos móviles y realidad virtual, lo que facilita el acceso y la adaptación a cualquier tipo de jugador.

LEGO Bricktales
  • Minecraft

Minecraft, especialmente el Modo Creativo. El jugador dispone de un inventario infinito de bloques y puede construir, modificar y destruir sin preocuparse por enemigos ni recursos. Volar, planificar y diseñar edificaciones a cualquier escala es posible en este entorno, que se convierte en un verdadero “baúl de juguetes” virtual.

La experiencia de construcción en Minecraft favorece el desarrollo de la visión espacial, la geometría, la planificación y la paciencia. Además, introduce conceptos de lógica mediante la redstone, que funciona como un sistema eléctrico virtual para crear mecanismos, puertas automáticas y circuitos.

El juego permite conectar el mundo real con el digital a través de retos como replicar una construcción física en el entorno virtual o diseñar habitaciones y parques temáticos.

  • Dragon Quest Builders 2

Una alternativa para quienes buscan una experiencia de construcción más guiada e integrada a una historia. El título combina la libertad de crear con la estructura de una aventura de rol japonesa. Aquí, los niños asumen el papel de un Constructor legendario que debe enseñar a los habitantes de distintas islas a reconstruir sus pueblos tras la prohibición de la creatividad impuesta por los villanos.

Dragon Quest Builders 2 combina construcción e historia y propone reconstruir pueblos con un sistema de planos que guía la colocación de bloques.
Dragon Quest Builders 2 combina construcción e historia y propone reconstruir pueblos con un sistema de planos que guía la colocación de bloques.

Una de las características más atractivas es el sistema de planos, que funciona como los manuales de instrucciones de LEGO. Los aldeanos piden construcciones específicas y proporcionan una guía visual para que el jugador coloque los bloques en el orden y el lugar correctos.

  • Townscaper

Es casi un “juguete digital” en el que no existen enemigos, misiones ni objetivos. El jugador simplemente elige colores y coloca bloques sobre el agua, mientras un algoritmo se encarga de transformar esos bloques en casas, puentes y patios de aspecto armonioso y orgánico.

La satisfacción inmediata y la ausencia de frustraciones técnicas lo convierten en una opción relajante para niños de todas las edades. El diseño no sigue una cuadrícula rígida, por lo que siempre resulta en ciudades costeras encantadoras, sin importar el caos o la aleatoriedad con que se coloquen los bloques.

Townscaper está disponible en PC, consolas, dispositivos móviles e incluso en navegadores, con una demo gratuita accesible para experimentar sin descargas.

Temas Relacionados

FortniteLegoMinecraftVideojuegos para niñosEpic GamesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Ver fútbol en vivo suele ir con redes, mensajes y estadísticas, lo que incrementa consumo y esfuerzo del sistema, por lo que conviene cargar el equipo

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Algunos de los juegos gratis son Little Incrementisle, Mile Zero Anomaly, Unwoven y Step Lightly

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Estudio reveló que el 84% de los usuarios en España recurren a la IA para obtener datos de forma rápida y personalizada

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Manejar sin espejos y con los vidrios tapados, el test que puso a prueba la tecnología en vehículos

Las cámaras y sus líneas de guía junto a los sensores mantienen el control del vehículo y alertan sobre obstáculos en la vía

Manejar sin espejos y con los vidrios tapados, el test que puso a prueba la tecnología en vehículos

Tarjeta Roja tv: Copa Mundial en vivo y Roja Directa es la búsqueda peligrosa en Google para ver Francia vs. España

Las páginas piratas para ver partidos gratis exponen a los usuarios a malware, robo de datos y posibles sanciones legales

Tarjeta Roja tv: Copa Mundial en vivo y Roja Directa es la búsqueda peligrosa en Google para ver Francia vs. España

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

Antes de la última práctica previa al cruce con Inglaterra, Mac Allister recordó el Mundial 86: “Ojalá podamos hacer algo parecido a lo que hicieron ellos”

TELESHOW

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en la familia”

Los días de relax de Caro Calvagni antes de la semifinal del Mundial 2026: playa, mates y familia

INFOBAE AMÉRICA

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

Guatemala se perfila como un destino clave para el turismo religioso en Centroamérica

“Ningún miembro de la institución está por encima de la ley”, asegura Faride Raful sobre la Policía dominicana

El V congreso de plantas ornamentales reunirá a más de 300 actores del sector exportador en Guatemala