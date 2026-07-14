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Dolor en el tenis argentino: a los 16 años, murió la promesa Luisana Schönberger en un trágico choque

La adolescente, que había llegado a ser número 4 del ranking nacional Sub 10, falleció en Eldorado, en Misiones, tras el violento impacto del auto en el que viajaba como acompañante. El conductor, de 20 años, también murió y otros tres jóvenes permanecen internados, uno de ellos en estado crítico

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Luisana murió debido a las graves heridas sufridas en el choque
Luisana murió debido a las graves heridas sufridas en el choque

El tenis argentino atraviesa horas de profundo dolor: Luisana Schönberger, de 16 años y una de las jóvenes promesas del deporte nacional, murió en un violento choque ocurrido en la ciudad de Eldorado, Misiones, donde viajaba como acompañante en un automóvil que impactó contra otro vehículo y luego se estrelló contra un árbol.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo sobre el kilómetro 10 de la avenida San Martín, la principal de la ciudad misionera. Según la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad, el Volkswagen Gol en el que se trasladaba la adolescente era conducido por Renzo Retamozo, de 20 años y quien también perdió la vida.

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El auto circulaba a alta velocidad detrás de un Ford Escort. Las imágenes que ya forman parte del expediente muestran que el conductor del Escort logró esquivar a un Toyota Corolla que avanzaba a menor velocidad. Retamozo, en cambio, no pudo evitar el impacto y chocó violentamente contra la parte trasera del Corolla. Tras la colisión, el Gol quedó fuera de control, cruzó hacia la vereda opuesta y se estrelló contra un árbol.

Schönberger viajaba en el asiento delantero y murió en el acto como consecuencia de las heridas sufridas, al igual que el conductor. En el asiento trasero se encontraban otros tres jóvenes que fueron trasladados de urgencia al Hospital SAMIC con lesiones de distinta gravedad.

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Según informó el centro de salud, un adolescente de 17 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico y con pronóstico reservado. Otro joven de 20 años tiene un traumatismo de macizo facial y fractura de húmero, aunque se encuentra estable. En tanto, una adolescente de 16 años presenta fracturas de húmero y de columna lumbar, y evoluciona de manera favorable.

El auto en el que viajaba Luisana se estrelló contra un árbol. Ella y el conductor murieron en el acto (Crédito: Misionesonline.net)
El auto en el que viajaba Luisana se estrelló contra un árbol. Ella y el conductor murieron en el acto (Crédito: Misionesonline.net)

Medios locales informaron que los ocupantes del vehículo regresaban de celebrar el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en el Mundial: en la luneta trasera del automóvil llevaban una bandera nacional.

Mientras avanza la investigación, la Policía de Misiones secuestró un tercer vehículo bajo la sospecha de que podría haber participado de la secuencia previa al choque. Las pericias serán clave para determinar las causas del hecho y establecer las responsabilidades. Intervienen el Juzgado de Instrucción 2 y la Fiscalía de Eldorado.

Misionera y promesa del tenis argentino: quién era Luisana Schönberger

Luchi, como la llamaban familiares y amigos, era de Eldorado y se enamoró del tenis a una temprana edad. Desde muy pequeña sobresalió en los torneos nacionales y regionales. Su talento y esfuerzo la convirtieron en una de las principales exponentes del tenis juvenil de Misiones.

Luisana alcanzó el puesto número 4 nacional en Sub 10 y el número 3 regional en Sub 14 durante 2023, año en el que compitió en el circuito de Menores de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La AAT despidió a Luisana en sus redes sociales
La AAT despidió a Luisana en sus redes sociales

La entidad madre del deporte a nivel nacional despidió a la joven jugadora con un mensaje a través de las redes sociales. “El tenis argentino está de luto. Con profundo dolor lamentamos la pérdida de Luisana Schönberger”, mencionó la publicación. Y agregó: “Acompañamos y abrazamos fuertemente a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del tenis misionero en este difícil momento”.

Luisana se formó en Eldorado Lawn Tennis, institución que también la despidió con un sentido mensaje. “Hoy es un día muy triste para nuestro querido club por la partida de Luchi, nuestra hija adoptiva, dueña de un gran talento para el tenis que supo poner a nuestro club, a nuestra ciudad y a nuestra Provincia en lo más alto de nuestro deporte”, señalaron. “Te vamos a extrañar mucho, Luchi. Que Dios guíe tu camino y a tus seres queridos para que los ayude a transitar este momento de tristeza y dolor”, ampliaron.

El Instituto Superior San José, donde la joven tenista cursaba sus estudios secundarios, se sumó a los homenajes. “Como comunidad educativa, expresamos nuestro profundo dolor y pesar por las pérdidas sufridas. Acompañamos especialmente a la familia que ha perdido a su hija, alumna de nuestra casa de estudio”, mencionó la publicación del colegio en sus redes sociales.

Luisana era de Eldorado y desde pequeña se había mostrado talento para el tenis
Luisana era de Eldorado y desde pequeña se había mostrado talento para el tenis

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