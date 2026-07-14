El truco del iPhone para activar un temporizador en segundos sin entrar a ninguna app

Aprende a usar el temporizador del iPhone en simples pasos. (Reddit)

Los usuarios de iPhone pueden activar un temporizador en cuestión de segundos sin necesidad de abrir la aplicación Reloj. iOS ofrece varios métodos para iniciar una cuenta atrás rápidamente, desde utilizar Siri hasta configurar un acceso en el Centro de Control o asignar un atajo al Botón de Acción de los modelos compatibles.

Estas alternativas pueden resultar útiles en actividades cotidianas como cocinar, hacer ejercicio, meditar, estudiar o controlar el tiempo dedicado a determinadas tareas. Dependiendo del método elegido, incluso es posible activar el temporizador con el iPhone bloqueado.

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iPhone te da varias opciones para activar su temporizador. (Apple Insider)

Cómo activar rápidamente un temporizador con Siri

La opción más sencilla consiste en utilizar Siri. El asistente de Apple permite iniciar una cuenta atrás mediante una orden de voz, evitando buscar y abrir manualmente la aplicación Reloj.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Activar Siri mediante la voz o manteniendo pulsado el botón lateral del iPhone. Indicar la duración deseada, por ejemplo: “Temporizador de diez minutos”. Esperar a que el sistema confirme el inicio de la cuenta atrás.

El temporizador comenzará automáticamente y podrá consultarse desde la pantalla de bloqueo o, en los modelos compatibles, mediante la Isla Dinámica.

Este método es especialmente práctico cuando el usuario tiene las manos ocupadas, por ejemplo, mientras cocina o realiza alguna actividad física. Sin embargo, quienes no utilicen Siri también disponen de alternativas integradas directamente en iOS.

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Usar el temporizador del iPhone es muy sencillo usando Siri.

Cómo añadir el temporizador al Centro de Control del iPhone

El Centro de Control permite crear un acceso rápido al temporizador para utilizarlo sin entrar directamente en la aplicación Reloj. Una vez configurado, el control puede utilizarse incluso desde la pantalla de bloqueo.

El procedimiento es el siguiente:

Deslizar el dedo para abrir el Centro de Control. Pulsar el símbolo “+” situado en la esquina superior izquierda. Seleccionar la opción para añadir un nuevo control. Utilizar el buscador para localizar “Temporizador”. Pulsar sobre el control para añadirlo al panel. Tocar cualquier espacio libre para guardar los cambios.

Una vez añadido, hay que mantener pulsado el módulo del temporizador para seleccionar la duración. El sistema ofrece diferentes intervalos preestablecidos, desde un minuto hasta dos horas.

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Entre las opciones disponibles aparecen periodos de uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, treinta y cuarenta y cinco minutos, además de una y dos horas. Después de elegir el intervalo, solo hay que pulsar el botón de inicio.

Centro de Control del iPhone.

Este sistema tiene una limitación: el acceso rápido permite gestionar inicialmente un solo temporizador. Para añadir otros mientras existe uno en funcionamiento, será necesario mantener pulsado el módulo y utilizar el símbolo “+”, lo que abrirá la herramienta correspondiente para crear cuentas atrás adicionales.

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Cómo usar el Botón de Acción para iniciar un temporizador

Los modelos de iPhone equipados con Botón de Acción ofrecen otra posibilidad: crear una automatización mediante la aplicación Atajos. De esta manera, una pulsación prolongada sobre el botón físico puede iniciar directamente una cuenta atrás.

Para configurarlo, hay que realizar los siguientes pasos:

Abrir la aplicación Atajos. Buscar la acción “Iniciar temporizador”. Seleccionar la duración de la cuenta atrás. Establecer un tiempo fijo o elegir la opción “Preguntar siempre”. Guardar el atajo creado. Entrar en Ajustes y acceder al apartado del Botón de Acción. Seleccionar la función “Atajo”. Asignar la automatización creada anteriormente.

Si se configura una duración fija, el temporizador comenzará inmediatamente al mantener pulsado el Botón de Acción, incluso con el dispositivo bloqueado. En cambio, al seleccionar “Preguntar siempre”, el iPhone mostrará una ventana para introducir la duración en cada ocasión.

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Puedes configurar el Botón de Acción de iPhone para usar de manera inmediata el temporizador. (macrumos)

Qué método es más rápido para activar una cuenta atrás

La elección depende de las necesidades del usuario. Siri representa la alternativa más inmediata para iniciar un temporizador mediante la voz, mientras que el Centro de Control ofrece un método visual y accesible sin necesidad de utilizar el asistente.

El Botón de Acción, por su parte, permite una configuración más personalizada y facilita la creación de varios temporizadores. Con estas opciones, el iPhone permite iniciar una cuenta atrás en pocos segundos y sin tener que buscar manualmente la aplicación Reloj cada vez que se necesita controlar el tiempo.

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