El Salvador

“El Centro Histórico de El Salvador pasó de zona prohibida a atraer 2.5 millones de visitantes ”, afirma entidad del Gobierno

Según Manuel Rodríguez Joachin, director de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), la reducción de la burocracia y la coordinación estatal han generado un repunte de inversiones que posiciona al Centro Histórico como referente urbano en El Salvador

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Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Vista del Palacio Nacional del Centro Histórico de San Salvador, uno de los puntos turísticos de la capital. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Centro Histórico de San Salvador se consolida como el epicentro de una transformación urbana sin precedentes en la región. A través de un esfuerzo articulado entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y la alcaldía de San Salvador Centro, liderada por el alcalde Mario Durán, la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) ha logrado convertir una zona antes marcada por la inseguridad en un pujante polo de desarrollo económico, cultural y turístico.

Los detalles y cifras que respaldan este éxito fueron compartidos en detalle por el arquitecto Manuel Rodríguez Joachín, director de APLAN y gerente de operación de la alcaldía de San Salvador Centro, durante el espacio de entrevista matutina Entrevista AM de Canal Diez.

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Durante el encuentro, el arquitecto Joachín destacó la magnitud del cambio estructural y social que experimenta la zona: “La revitalización del Centro Histórico de San Salvador definitivamente se consolida como el principal proyecto de desarrollo urbano y de transformación que hemos vivido, no solo en El Salvador, sino que posiblemente a nivel latinoamericano...”

El dinamismo comercial de la capital ha alcanzado niveles récord. Para el año 2025, se registraron más de 40 nuevas inauguraciones comerciales de gran impacto, consolidando al Centro Histórico como un imán para desarrollos inmobiliarios y turísticos que integran tanto a prestigiosas cadenas internacionales como a icónicas marcas locales.

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El director de APLAN subrayó en Canal Diez que el Centro Histórico de San Salvador, tras una profunda modernización, ahora representa un espacio de convivencia y desarrollo económico para toda la ciudadanía (Cortesía: Entrevista AM).
El director de APLAN subrayó en Canal Diez que el Centro Histórico de San Salvador, tras una profunda modernización, ahora representa un espacio de convivencia y desarrollo económico para toda la ciudadanía (Cortesía: Entrevista AM).

Este florecimiento comercial está respaldado por cifras de inversión contundentes que combinan el esfuerzo de diferentes sectores:

  • Inversión Privada: Ha superado los 200 millones de dólares, destinados a nuevos comercios, franquicias, restaurantes y proyectos habitacionales.
  • Inversión Pública: Suma más de 100 millones de dólares, ejecutados en obras transformadoras de infraestructura.

Entre los proyectos públicos y de cooperación más emblemáticos destacan los más de 25 kilómetros de cableado subterráneo completamente funcionales y operados por el Ministerio de Obras Públicas, la restauración del histórico Cine Libertad (con un 98% de avance en su fase uno) y la imponente Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), que atiende a la ciudadanía las 24 horas del día.

Modernización y simplificación de trámites

Para viabilizar este volumen de inversión y romper con el estancamiento burocrático de administraciones pasadas, APLAN implementó un agresivo plan de mejora regulatoria. El director de la entidad explicó que se certificaron más de 45 trámites ante el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), logrando reducir drásticamente los tiempos de espera y eliminando requisitos innecesarios que antes obstaculizaban el desarrollo.

A través de herramientas como la ventanilla única y la aplicación del silencio positivo, el cual establece por ley que ningún trámite en APLAN puede superar los 90 días, se ha dotado de una seguridad jurídica sin precedentes a los inversionistas. Según detalló Joachín, la eficiencia institucional ha permitido resolver ciertos trámites en menos de 12 días hábiles.

De igual manera, el clima de seguridad y la renovación del paisaje urbano han convertido al corazón de la capital en el destino preferido de locales, miembros de la diáspora y extranjeros. Actualmente, el Centro Histórico recibe más de 2.5 millones de visitantes al año, lo que equivale a un incremento del 28% en comparación con el periodo anterior.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El turismo en el Centro Histórico de San Salvador ha aumentado los últimos años debido a los recientes cambios. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las plazas y espacios recuperados son ahora el escenario de eventos culturales, deportivos y religiosos a gran escala, tales como el Congreso Mundial de Turismo Religioso, la carrera internacional Ironman 70.3 o el desarrollo de las tradicionales Fiestas Agostinas.

La metamorfosis del Centro Histórico no es un esfuerzo aislado; cuenta con la gobernanza y participación activa de carteras como el Ministerio de Turismo (MITUR), el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este éxito articulado ha despertado un marcado interés en delegaciones internacionales y funcionarios de diversos países del continente, quienes visitan frecuentemente la zona para estudiar el modelo de ordenamiento del comercio informal y los esquemas de revitalización con la firme intención de replicarlos en sus propias ciudades.

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