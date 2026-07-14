Así debes usar Google Maps durante un viaje para evitar perder los datos móviles en un día

Google Maps permite usar mapas sin conexión para reducir el gasto de datos móviles durante un viaje. (REUTERS/Dado Ruvic)

Viajar implica confiar en la tecnología para orientarse, pero el uso intensivo de aplicaciones como Google Maps puede generar un alto gasto de datos móviles, lo que es un problema en el extranjero o con planes limitados.

Sin embargo, existen estrategias y funciones específicas de la aplicación que permiten navegar, buscar direcciones y hallar puntos de interés sin preocuparse por agotar la tarifa de datos o sufrir sorpresas en la factura.

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Cómo usar Google Maps sin gastar tantos datos móviles

Descargar mapas antes del viaje

Una de las funciones de Google Maps es la posibilidad de descargar mapas de ciudades, regiones o hasta países enteros antes de salir de casa. El procedimiento es sencillo: se abre la aplicación, se busca la ciudad o zona deseada, y en el menú de “Más” se encuentra la opción “Descargar mapa sin conexión”.

También se puede seleccionar manualmente un área personalizada ajustando el recuadro y eligiendo “Selecciona tu propio mapa”.

Los mapas descargados de Google Maps resultan útiles en el extranjero, en viajes rurales y en zonas con cobertura móvil limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los mapas ya descargados, la aplicación utiliza esta información guardada cuando la conexión es débil o inexistente. Esta herramienta resulta esencial para quienes planean viajes rurales, excursiones o trayectos largos al extranjero, donde la cobertura móvil puede ser limitada o los datos, muy costosos.

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El espacio que ocupa cada descarga depende del tamaño de la zona elegida. Para dispositivos Android, existe la opción de almacenar los mapas descargados en una tarjeta SD, lo que permite liberar memoria interna y guardar áreas extensas, como provincias completas.

La actualización de los mapas es otro aspecto relevante. Google recomienda activar la opción de actualización automática, que renueva la información cada vez que el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi. Así se evita circular con mapas desactualizados, ya que la vigencia de cada descarga es habitualmente de un año.

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Configuraciones para restringir el uso de datos móviles

Para quienes desean minimizar el consumo de datos, Google Maps incluye una opción de “Solo Wi-Fi”. Al habilitar esta función en el perfil de usuario, la aplicación solo descargará nueva información cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi, apoyándose en los mapas offline en el resto de las situaciones.

Google recomienda actualizar los mapas de Google Maps por Wi-Fi, ya que cada descarga suele tener una vigencia de un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación práctica es restringir el uso de datos en segundo plano. En Android, se puede gestionar desde “Ajustes” > “Apps” > “Google Maps” > “Datos móviles y Wi-Fi”, desactivando “Datos en segundo plano”. En iPhone, el procedimiento es similar desde “Ajustes” > “Celular”, localizando la aplicación y desactivando la opción correspondiente.

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Si bien el GPS no consume datos, el gasto proviene de la descarga de mapas, imágenes y actualizaciones al moverse por nuevas zonas o consultar funciones avanzadas como Street View o la vista satelital. Por ejemplo, un uso estándar en modo de conducción gasta entre 3 y 15 MB por hora, pero al activar la vista satélite, el consumo puede llegar a 100 MB o más por hora.

Ventajas y limitaciones del uso offline de Google Maps

Una vez descargados, los mapas sin conexión permiten navegar en automóvil, buscar direcciones y localizar puntos de interés, como restaurantes, estaciones de servicio o farmacias. Basta ingresar términos en la barra de búsqueda para obtener lugares, horarios y teléfonos incluidos en el área descargada.

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El uso offline de Google Maps permite navegar en automóvil y buscar direcciones, pero no ofrece tráfico en tiempo real ni rutas para transporte público, bicicleta o a pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema GPS opera sin necesidad de datos móviles, por lo que es posible seguir rutas hasta el destino seleccionado. Sin embargo, existen ciertas limitaciones: no se puede acceder al tráfico en tiempo real ni recibir rutas alternativas o avisos de desvíos recientes, algo clave si lo que se está buscando es optimizar tiempo o hay cambios de camino en el trayecto.

Además, las indicaciones para transporte público, bicicleta o trayectos a pie requieren conexión activa, y fuera de línea solo está disponible la navegación en automóvil.

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