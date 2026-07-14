“Somos 35”: la historia del jugador de la Selección que trajo a más familiares y amigos para apoyarlo en el Mundial

Emilia Ferrero, la pareja de Julián Álvarez, junto a su hijo Amadeo

(Desde Estados Unidos) “Decidí que vinieran todos mis seres queridos para que pudieran vivir estos momentos especiales, que por ahí no se repiten tantas veces. Me genera mucho orgullo. Son los que están en las buenas y en las malas”. El hombre detrás de las palabras es ni más ni menos que el héroe de la clasificación de la selección argentina a la semifinal del Mundial. Julián Álvarez, autor de un gol antológico que rompió la paridad contra Suiza en Kansas City, se dio el gusto de que más de 30 familiares y amigos lo vieran hacer uno de los goles que será recordado por siempre para esta y futuras generaciones.

El hombre de Calchín atraviesa una Copa del Mundo diferente a lo que fue su espectacular irrupción en Qatar 2022 cuando fue una de las mejores apariciones de la selección luego de la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita en el debut mundialista. Hoy, consolidado como uno de los mejores delanteros del mundo, la Araña todavía no había podido anotar. Y vaya si lo hizo: se despachó con un impactante remate que puso al frente al conjunto de Lionel Scaloni cuando faltaban 10 minutos para el final del tiempo suplementario.

PUBLICIDAD

Entre los miles y miles de fanáticos argentinos en el estadio estuvieron más de 30 que lo vieron crecer y formarse en la escuela y en la secundaria Domingo Faustino Sarmiento de su ciudad natal. “Éramos 20, pero ahora que llegaron los amigos de Julián somos 35”, fue la declaración de su esposa Emilia Ferrero al Pollo Álvarez en una entrevista con otras parejas de los jugadores de la Selección. Claro, fue algo normal que se formen grandes grupos para viajar y ver a los campeones del mundo en territorio americano. Valu Cervantes reveló que son 14 los familiares de Enzo Fernández y de su familia siguiendo a la Albiceleste. Números similares contaron que están en EEUU tanto Agus Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, y Caro Calvagni, la compañera de Nico Tagliafico.

Los familiares y amigos de Julián, juntos en Kansas City para disfrutar del golazo del 9 de la selección argentina

Los que llegaron para alentar a Julián el estreno de la Selección en la Copa del Mundo junto a Ferrero y el pequeño Amadeo fueron sus papás Mariana y Gustavo junto a sus hermanos Rafael, Agustín y Damián. Lo mismo que los padres de Emilia y otros familiares. Ahora, de cara a la recta final del Mundial, se sumaron los mejores amigos de Álvarez, esos que como él mismo dijo, son los que lo acompañaron desde que debutó en River Plate y se convirtió en una figura mundial del fútbol.

PUBLICIDAD

“De esas noches que quedan para siempre. De esas que algún día vamos a contarle a Amadeo. Nuestro orgullo siempre. Te amamos”, fueron las palabras que usó la pareja del número 9 de la Selección para comentar una jornada inolvidable para el atacante del Atlético de Madrid y sus compañeros del combinado nacional. “El grupo está muy unido, muy fuerte. Ahora toca descansar y pensar en el próximo partido. Quedan dos más y vamos a ir con todo. Estoy muy orgulloso de estar entre los cuatro mejores”, mencionó la Araña en la zona mixta post partido contra los suizos. “Sabemos que tiene jugadores impresionantes y que es una gran selección. Nosotros tenemos que recuperarnos y preparar nuestro partido”, agregó el cordobés, que se llevó una pelota del partido.

“En el Mundial venía de menos a más. Este gol me da confianza y fue importante para el equipo. No me siento el peor cuando las cosas no salen bien, ni el mejor cuando convierto. Sigo siendo Julián, intentando dar el máximo”, definió en diálogo con los medios. Y casi que lo hizo como le dio con esa derecha para clavarla en el ángulo y hacer explotar a todos un estadio repleto de argentinos que siguen con la ilusión de volver a llegar a la Mundial. La misma que tienen esos 35 familiares y amigos que están para hacerle el aguante al 9 de la selección argentina.

PUBLICIDAD

La Araña junto al pequeño Amadeo Álvarez