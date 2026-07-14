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Guatemala: El rector Walter Mazariegos confirma que la Usac irá al Congreso solo para votar por la presidencia de la postuladora a Contralor

La participación de la Universidad de San Carlos en la sesión del 15 de julio se limitará a elegir a uno de tres aspirantes, según explicó su máxima autoridad, que descartó competir por ese cargo

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Hombre de traje oscuro y corbata habla en un atril. Sostiene un micrófono y levanta su dedo índice derecho. Al fondo, banderas borrosas de colores
La USAC confirmó que acudirá al Congreso el 15 de julio solo para votar por la presidencia de la Comisión de Postulación del contralor. (Walter Mazariegos)

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, confirmó a través de un mensaje difundido en redes oficiales que la USAC acudirá este 15 de julio al Congreso únicamente para votar por quien presidirá la Comisión de Postulación del contralor, una decisión que incide en el proceso que debe dejar electo al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas antes del 13 de octubre.

La comisión reunirá a 27 miembros y tendrá a su cargo la elaboración de una nómina de seis aspirantes al cargo. Esa lista debe llegar al Congreso al menos 20 días antes de que concluya el período del actual contralor, Frank Bode, cuyo mandato vence el 13 de octubre.

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Mazariegos descartó presentarse como candidato a la presidencia del órgano, pese a que antes de su pronunciamiento circulaban versiones de que un grupo de seis rectores impulsaba su nombre. “En el caso de San Carlos, vamos a asistir únicamente a votar para elegir uno de los tres aspirantes que en esa reunión expresó tener interés. Así es de que nuestro papel será elegir democráticamente”, afirmó.

La presidencia de la postuladora se definirá entre tres rectores

El rector explicó que la postura de la USAC quedó delimitada a su papel de electora en la sesión convocada por el Congreso. La definición surgió después de una reunión celebrada el 10 de julio, cuando el diputado y rector de la Universidad Rural, Fidel Reyes Lee, convocó a los rectores de las 17 universidades del país para discutir quién asumiría la presidencia de la comisión.

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De ese encuentro salieron tres rectores con interés declarado en encabezar la postuladora, Mazariegos aclaró que no buscará dirigir ese órgano, aunque varios rectores habían promovido su candidatura.

La integración de la comisión está definida en el artículo 233 de la Constitución. La preside un representante de los rectores y además la conforman los decanos de las facultades que imparten Contaduría Pública y Auditoría, un número equivalente de representantes del CCEE y 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores.

Integrantes del movimiento estudiantil de la USAC marcharon en apoyo al relevo institucional y aseguraron mantener la vigilancia sobre la nueva administración del Ministerio Público. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)
Integrantes del movimiento estudiantil de la USAC marcharon en apoyo al relevo institucional y aseguraron mantener la vigilancia sobre la nueva administración del Ministerio Público. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)

El proceso avanza con un amparo pendiente en la Corte de Constitucionalidad

La elección de la presidencia de la comisión llega en medio de un obstáculo legal. La Corte de Constitucionalidad admitió un amparo presentado por el diputado José Alberto Chic Cardona para excluir a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y a la Universidad Americana de la integración del cuerpo postulador.

La corte notificó al Congreso que tenía 48 horas para justificar la inclusión de ambas universidades. La resolución de fondo debía emitirse antes de la sesión prevista para el 15 de julio.

El mensaje del rector también se produjo mientras enfrenta cuestionamientos por su situación personal e institucional. Mazariegos acumula 17 denuncias penales vigentes en el Ministerio Público y, de acuerdo con el texto fuente, asumió su segundo mandato, iniciado el 1 de julio de 2026, sin contar con el finiquito de la propia Contraloría General de Cuentas.

Después de la elección del rector que presidirá la comisión, el CCEE deberá escoger a dos representantes para integrar el cuerpo postulador. El 6 de agosto, el CPA elegirá a los 11 representantes restantes.

La Universidad de San Carlos retoma las clases presenciales en el segundo semestre de 2026

La Universidad de San Carlos de Guatemala retomó la presencialidad en el inicio del segundo semestre del ciclo 2026 en todo el país, de acuerdo con un mensaje del rector Walter Mazariegos Biolis difundido en las redes sociales oficiales de la institución.

El regreso a las aulas puso fin a semanas de modalidad virtual en varias unidades académicas en medio de la controversia por la reelección de Mazariegos para el período 2026-2030. El rector asumió el cargo el 1 de julio sin contar con el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC), requisito exigido por la normativa vigente, y acumula 17 denuncias penales activas en el Ministerio Público (MP).

En su comunicado, Mazariegos afirmó: “Hoy quiero hacerles de su conocimiento que la Universidad de San Carlos de Guatemala inicia su segundo semestre a nivel nacional”. También indicó que el campus central opera con sus servicios activos, entre ellos laboratorios, bibliotecas, administración central y oficinas de facultades y escuelas no facultativas.

Según precisó, las instalaciones deportivas reanudaron su funcionamiento: el estadio Revolución, el polideportivo y las piscinas. La reactivación abarca centros universitarios del interior del país, institutos, sedes de la Facultad de Humanidades, el Paraninfo Universitario y la Casa Flavio Herrera.

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