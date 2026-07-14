Fuerte sentencia del comentarista de El Chiringuito que es fanático de Lionel Messi: “Los aficionados del Real Madrid tienen messifobia”

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, el reconocido panelista de El Chiringuito, Cristóbal Soria, lanzó declaraciones que reavivaron el debate sobre la percepción de Lionel Messi en España. Según Soria, existe una “messifobia” entre los seguidores del Real Madrid, una actitud que, a su juicio, los diferencia del resto de los aficionados españoles.

Durante la conversación con Infobae, Soria afirmó que los españoles que no simpatizan con el club blanco suelen apoyar a la selección argentina. “Los españoles de bien vamos con Argentina. Solo y exclusivamente los aficionados del Real de Madrid y los CR7 Lovers son los que van, da igual, ahora van con Francia, antes iban con Portugal, cuando eliminaron a Portugal iban con Brasil. Te recuerdo que en el Mundial de Qatar, en las semifinales iban con Van Gaal”, explicó el panelista.

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El enfoque de Soria se centró en la figura de Leo y la polarización que genera en el país ibérico. “En España no hay una argentinofobia. En España los aficionados del Real Madrid tienen messifobia”, sostuvo, marcando una diferencia entre el sentir general de los hinchas y la postura de un sector identificado con el conjunto madrileño.

Conocido como El Tío y famoso por ser un defensor a ultranza de la carrera de La Pulga, profundizó en su admiración personal por el capitán argentino. “Fue un flechazo, fue un amor a primera vista. No conozco a nadie que no ame a su santidad Leo Messi por encima de todas las cosas. ¿Te imaginas haber vivido la época de Mozart o la época de Beethoven? ¿Cómo no amar a Mozart o amar a Beethoven en esa época? Pues para mí su santidad Leo Messi es algo exactamente igual. Todos somos unos privilegiados de haber podido ver en primera persona, que no nos lo cuenten, ver en primera persona la obra de su santidad Leo Messi”, relató, subrayando la dimensión histórica que le atribuye al astro rosarino.

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El panelista de El Chiringuito también expresó el sentimiento de los amantes del fútbol ante la posibilidad de ver nuevamente a Messi en una final mundialista. “Los amantes del fútbol, ¿qué hacemos? Pues eso, disfrutarlo, saborearlo, en mi caso poderlo tocar, poderlo palpar, poderlo oler, poderlo besar”, agregó.

Soria habló de Lionel Messi en Infobae (Reuters)

Además compartió su emoción ante la posibilidad de ver nuevamente al rosarino luchar por otro título mundial: “El partido es el domingo, final de la Copa del Mundo, ver otra vez a Leo Messi con posibilidad de levantar una nueva Copa del Mundo al cielo, en este caso de Estados Unidos. Uff, yo nada más que de pensarlo, no sé, me emociono. Solamente de pensarlo me emociono, se me entrecorta el habla. No quiero ni pensar que eso pueda ser una realidad y que se pueda hacer posible el próximo domingo”.

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Cabe recordar que durante sus intervenciones en El Chiringuito TV, el Tío Soria suele exponer su amor incondicional por el icónico número 10 de la selección argentina y hasta llegó a mencionar una frase que provocó todo tipo de comentarios en sus compañeros de panel: “No me importa confesar que me haría bisexual por Messi. Lo mío es un amor puro”.

Consultado sobre el partido de semifinales entre España y Francia, que se disputa en el Dallas Stadium, Soria reconoció la dificultad del reto: “Me atraviesa un poco la sensación de estar ante un momento que puede ser historia del fútbol de España. Pero, por otro lado, inmediatamente me viene un ejercicio de responsabilidad y ver que esta Francia es la selección más fuerte, más poderosa, que está demostrando incluso una superioridad aplastante, una superioridad en algunos momentos incluso hasta humillante”.

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Soria apuesta por Lamine Yamal y Pedri para vencer a Francia (Reuters)

A su vez, no dudó en señalar que la actuación de figuras como Lamine Yamal y Pedri será determinante para las aspiraciones de la selección. “Si no aparece hoy la mejor versión de Lamine Yamal y no aparece la mejor versión de Pedri, esta España no está para competir con una Francia todopoderosa. Evidentemente, la ilusión a tope, las ganas y el corazón, el cuore aquí a tope, pero después la responsabilidad y el sentido común me invita a pensar que va a ser un partido muy duro para España”.

En cuanto a los favoritos para la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, consideró que “todo hace indicar que la final, los dos favoritos para llegar a esta final son Francia e Inglaterra, que son los equipos que llegan futbolísticamente con una versión más concreta. Pero si te pones a evaluar y a valorar el ADN argentino en este tipo de situaciones, entonces la selección argentina cobra mucho valor y cobra mucha fuerza. Pero futbolísticamente, en el libra por libra, Francia e Inglaterra a día de hoy son favoritos”.

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La posibilidad de una final entre España y Argentina no pasó inadvertida en la charla. “¿Dónde hay que firmar?”, preguntó Soria con entusiasmo, y sumó: “El próximo domingo a las cuatro horas de la tarde horario argentino, nueve de la noche, horario español, una finalísima de una copa del mundo. Argentina-España, España-Argentina”.

En un repaso por su carrera, antes de recalar en el programa deportivo, Soria fue árbitro de fútbol de la segunda división B de España y luego se desempeñó durante más de 10 años como el delegado en el campo de juego del Sevilla FC. Ese rol le permitió tener contacto con decenas de futbolistas, entre ellos con el propio Messi, con el que se comenzó a vincular y mostrar su fanatismo.

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Una vez que dejó ese puesto, dio el salto al periodismo deportivo, pasó por diferentes programas hasta que se dio su llegada al reconocido ciclo de TV. De ahí en más, sus editoriales y su marcada oposición al Real Madrid, además de idolatrar la figura de Messi y posicionarlo por sobre Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol, lo transformaron en un cronista de los más populares en España.