Panamá permanece bajo alerta mientras continúan las lluvias y aumenta el riesgo de inundaciones

Sinaproc declaró alerta verde en 19 distritos ante el aumento del potencial de lluvias, tormentas y ráfagas de viento en distintas regiones del país. Tomada de Instagram

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó el nivel de vigilancia por las condiciones meteorológicas en Panamá al declarar alerta verde en 19 distritos, extender el aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 15 de julio y emitir una nueva advertencia por mareas máximas en el Pacífico, en un escenario marcado por las graves inundaciones registradas el fin de semana en Bocas del Toro, donde una menor murió tras un deslizamiento de tierra.

Las nuevas medidas responden al análisis del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que mantiene bajo observación la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el desplazamiento de ondas tropicales y el ingreso de la onda tropical número 24, fenómenos que continuarán aportando abundante humedad tanto del Caribe como del Pacífico y favorecerán lluvias de variada intensidad durante los próximos días.

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La alerta verde abarca 19 distritos distribuidos en cinco provincias y una comarca indígena. Entre las zonas bajo vigilancia se encuentran Bocas del Toro —incluyendo Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande—, la comarca Ngäbe Buglé, sectores de Veraguas, Colón y el distrito de La Pintada, en Coclé.

Según Sinaproc, esta medida permite reforzar el monitoreo permanente, mantener activados los mecanismos de respuesta y coordinar acciones preventivas con las autoridades locales ante la posibilidad de nuevos eventos asociados al mal tiempo.

Las fuertes precipitaciones del fin de semana dejaron miles de personas afectadas y cientos de viviendas con daños en la provincia de Bocas del Toro. Tomada de Instagram

La decisión llega apenas horas después de que las intensas lluvias provocaran una de las emergencias más importantes de la temporada lluviosa en la provincia de Bocas del Toro.

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De acuerdo con el balance oficial divulgado durante el fin de semana, 1,372 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en los distritos de Changuinola y Almirante. A esa cifra se sumaron más de 250 viviendas afectadas en Chiriquí Grande, principalmente en las comunidades de Caimán, Búfalo y Primero de Noviembre, donde las evaluaciones de daños continuaban este domingo.

En total, las autoridades contabilizaron 4,134 personas afectadas, entre ellas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, mientras que 363 personas permanecían albergadas en la escuela Theobroma.

Las lluvias también ocasionaron 12 árboles caídos, nueve deslizamientos de tierra y un desprendimiento de roca, además del fallecimiento de una menor de edad en la comunidad de Bambú, corregimiento de Finca 4, quien perdió la vida tras un deslizamiento.

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Equipos de emergencia mantienen labores de evaluación de daños, asistencia humanitaria y monitoreo en las comunidades afectadas por las inundaciones. Tomada de Instagram

Sinaproc informó que mantiene desplegados equipos junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Ministerio de Salud y otras instituciones para desarrollar labores de evacuación, atención médica, asistencia humanitaria y evaluación de daños.

Las autoridades también mantienen vigilancia permanente sobre los ríos Negro, Sinostre y San San debido al incremento de sus caudales, situación que podría agravarse si continúan las precipitaciones pronosticadas para los próximos días.

Además de la alerta verde, Sinaproc extendió hasta las 8:00 de la noche del miércoles 15 de julio el aviso de prevención por lluvias y tormentas.

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La entidad explicó que la inestabilidad atmosférica persistirá debido al ingreso de la onda tropical número 24, que reforzará la Zona de Convergencia Intertropical y mantendrá condiciones favorables para lluvias fuertes sobre gran parte del territorio nacional.

Las provincias y comarcas bajo este aviso incluyen Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Guna Yala y la comarca Emberá-Wounaan.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas montañosas debido al riesgo de nuevos deslizamientos de tierra provocado por la saturación de los suelos tras varios días de lluvias. Tomada de Instagram

El pronóstico advierte que los mayores acumulados de lluvia podrían concentrarse en Bocas del Toro, el Caribe de la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y el noreste de Chiriquí, incrementando el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra y anegaciones puntuales.

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Como medida adicional, Sinaproc emitió un aviso de prevención por mareas máximas en la costa del Pacífico panameño, vigente hasta la mañana del domingo diecinueve de julio.

Durante ese período, las mareas podrían alcanzar 16.9 pies de altura (5.15 metros), con el punto máximo previsto para la tarde del jueves dieciséis de julio.

La institución advirtió que, si estas mareas coinciden con las lluvias pronosticadas, podrían registrarse aumentos en los niveles de ríos y quebradas cercanas a las desembocaduras, inundaciones en zonas costeras bajas, anegaciones y afectaciones en comunidades del litoral Pacífico.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del IMHPA y Sinaproc, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, no permanecer en zonas propensas a deslizamientos y asegurar techos, objetos sueltos y sistemas de drenaje en las viviendas.

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También pidieron evitar actividades recreativas o de pesca durante las horas de marea alta, no ingresar al mar cuando existan condiciones meteorológicas adversas y tener preparado un plan familiar de emergencia, especialmente en comunidades vulnerables.

Sinaproc reiteró que mantiene activos sus centros de operaciones y el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas, mientras exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades para reducir riesgos durante un episodio meteorológico que, según los pronósticos oficiales, seguirá afectando al país durante buena parte de la semana.