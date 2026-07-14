Qué es el fútbol gaélico: el deporte de origen irlandés que combina aspectos del balompié, rugby y handball

Qué es el fútbol gaélico

En el vasto universo de los deportes, algunas disciplinas capturan la atención del público de manera inmediata, no solo por su dinámica, sino también por la singularidad de sus reglas y movimientos. Pocas escenas resultan tan intrigantes como la de un grupo de jugadores llevando la pelota en la mano, esquivando rivales y rematando al arco con el pie, como si se tratara de un partido de fútbol. La imagen desafía los hábitos deportivos más conocidos y despierta la curiosidad de quienes la observan por primera vez.

Este espectáculo corresponde al fútbol gaélico, una disciplina que hunde sus raíces en la tradición irlandesa y que, aunque poco difundida fuera de su lugar de origen, suma adeptos y despierta interés a nivel internacional. Esta disciplina fusiona elementos del fútbol tradicional, el rugby y el handball, creando un juego vibrante que desafía tanto el físico como la destreza técnica de sus participantes. Con reglas propias y una historia centenaria, este deporte se ha convertido en un símbolo cultural de Irlanda y una ventana hacia una forma de entender el juego distinta a la que domina las canchas del mundo.

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El fútbol gaélico combina reglas del fútbol, el rugby y el handball en un deporte tradicional de Irlanda (Captura de video)

Fútbol gaélico: qué es, sus reglas y la dinámica del juego

El deporte se distingue por una combinación de velocidad, contacto físico y destreza técnica que lo convierte en un espectáculo singular. Los partidos se disputan sobre un campo rectangular de entre 130 y 145 metros de largo y entre 80 y 90 metros de ancho, con arcos en forma de H en cada extremo, como en el rugby, pero que incorporan una red en la parte inferior, como en el fútbol.

Cada equipo está conformado por 15 jugadores y puede contar con hasta 15 suplentes, de los cuales cinco pueden ingresar durante el encuentro. La pelota, ligeramente más pequeña y pesada que una de fútbol convencional, puede ser pateada o impulsada con las manos, según explica la Asociación Atlética Gaélica (GAA por sus siglas en inglés). El desarrollo del juego exige que los jugadores alternen entre correr con el balón en la mano durante un máximo de cuatro pasos, sin poder picarlo dos veces consecutivas.

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Las medidas y líneas de un campo de fútbol gaélico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las faltas técnicas incluyen:

Agarrar la pelota directamente del piso

Tirar la pelota con la mano sin golpearla

Caminar más de cuatro pasos sin soltarla o picarla,

Picar la pelota dos veces consecutivas

Convertir un gol tras un pase de manos que no vaya en el aire.

La puntuación se obtiene de dos formas: un punto se consigue cuando el balón pasa por encima del travesaño, mientras que un gol, como en el fútbol tradicional, equivale a tres puntos. El sistema de anotación se refleja en un formato combinado de goles más puntos, de modo que un equipo con 1 gol y 12 puntos sumaría 15 puntos en total. El árbitro principal, asistido por jueces de línea y jueces de gol, es el encargado de supervisar el cumplimiento de las reglas y la correcta anotación, según detalla la GAA.

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Origen del fútbol gaélico

La disciplina hunde sus raíces en la antigua tradición irlandesa, con referencias que se remontan al juego del caíd practicado en 1597. Aunque existen pocas menciones documentales previas al siglo XVII, hay registros de partidos en el condado de Meath en 1670, donde ya era posible agarrar y patear la pelota, según narra la Gaelic Athletic Association. Durante la Edad Media, esta disciplina convivió con otras formas de juegos de balón en Europa, aportando elementos que, con el tiempo, dieron origen tanto al fútbol como al rugby modernos.

La pelota del fútbol gaélico puede patearse o impulsarse con las manos, pero los jugadores solo pueden correr cuatro pasos antes de soltarla o picarla (Captura de video)

Crónicas de la época, como la del poeta ciego de Louth Seamus Dall Mac Cuarta, describen partidos entre equipos de distritos vecinos, reflejando la dimensión social y comunitaria del deporte. En el siglo XIX, antes de la hambruna de la papa, el fútbol autóctono experimentó una notable popularidad, especialmente en el este de Munster y en localidades como Kerry y Dublín.

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El auge del rugby y el fútbol con reglas británicas a mediados del siglo XIX, junto con el apoyo institucional de las clases altas y la influencia de la iglesia y las autoridades, llevó a un declive del fútbol gaélico en ámbitos urbanos. Sin embargo, clubes locales como el Commercials Club de Limerick mantuvieron viva la tradición, estableciendo reglas propias y organizando competiciones intraurbanas.

La fundación de la Asociación Atlética Gaélica en 1884 marcó un punto de inflexión para el deporte. Bajo el liderazgo de Michael Cusack y Maurice Davin, la GAA formalizó los códigos de juego y promovió la cohesión organizativa de los deportes autóctonos irlandeses. Desde entonces, el fútbol gaélico ha evolucionado en sus tácticas y reglamentos, modernizándose pero conservando su carácter distintivo, como destaca la asociación.

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La Asociación Atlética Gaélica regula el fútbol gaélico desde 1884 y organiza torneos como la Liga Nacional y el Campeonato Irlandés (Captura de video)

Por lo tanto, el deporte está regulado por la GAA, que organiza torneos como la Liga Nacional de Fútbol Gaélico, los campeonatos provinciales y el Campeonato Irlandés de Fútbol Gaélico, principal certamen del país. Existen ligas masculinas y femeninas, con competencias tanto de clubes como de condados, y comités regionales que supervisan el deporte fuera de Irlanda, como el Campeonato Ibérico en la península ibérica, indican el Mediterranean Sport Hub y el Departament of Creative Industries, Tourism and Sport del Gobierno de Australia.