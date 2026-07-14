Crimen y Justicia

Tragedia en la ruta 88: un remisero murió tras chocar contra un camión y una joven jugadora de vóley está grave

Ocurrió a la altura del kilómetro 55. El conductor fue identificado como Santiago Irigoyen (58), que falleció en el momento del accidente. La deportista herida tiene 15 años y pelea por su vida

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Así terminó el remis en la ruta 88, luego del accidente Credito: @Fernando Casco

Santiago Irigoyen, un remisero de 58 años, murió el domingo en la noche, tras chocar el auto Fiat Siena que manejaba contra un camión frigorífico en la ruta provincial 88, a la altura del kilómetro 55, cerca del paraje San José. En el remis viajaban otros tres pasajeros, entre los que se encontraba una adolescente de 15 años, jugadora de vóley de un club marplatense, que está internada en grave estado.

De acuerdo con medios locales, la menor sufrió un neumotórax y un traumatismo de cráneo, por lo que fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado muy delicado.

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Una segunda adolescente, también jugadora de vóley, recibió el alta médica tras ser atendida por los servicios de emergencia, y una mujer adulta permanece bajo observación médica por una fractura de costilla.

El remisero tenía 58 años
El remisero tenía 58 años

El choque, cuyas causas aún se investigan, provocó la intervención de personal policial, Bomberos y servicios de emergencia. En cuanto al remisero, trascendió que murió en el acto y su cuerpo tuvo que ser sacado de entre los hierros retorcidos.

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El conductor del camión frigorífico, que también resultó lesionado, fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una pierna, indicaron fuentes oficiales citadas por el diario La Capital de Mar del Plata.

Desde el club Once Unidos de Mar del Plata, donde jugaba la chica de 15 años, se convocó a una cadena de oración para la recuperación de la adolescente. “Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos corazones por A.. Vamos, campeona, vos podés”, publicaron en su cuenta de Instagram.

“Hagamos una cadena de oración por A. Tuvo un accidente en la ruta volviendo de un torneo, ya la operaron pero necesita de nuestra fuerza y fe para que salga adelante”, continuaron.

Dos jugadoras de voleibol de pie en una cancha, una con camiseta verde y número 16, la otra con camiseta negra, verde y blanca
La joven accidentada en la ruta 88

De acuerdo con lo que trascendió, la joven regresaba desde Mar del Plata, junto a una compañera, a Necochea, luego de participar de un partido de uno de los torneos organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV).

Desde la entidad emitieron un comunicado al respecto. “La familia de la Asociación se encuentra consternada y en vigilia por la salud de Anita, luego del accidente sucedido en el día de ayer [por el domingo] en la ruta 88, cuando retornaba junto a otra jugadora del C.A. Once Unidos a su ciudad de origen. Acompañamos con respeto a todos quienes se vieron afectados por este lamentable hecho”, expresaron.

De acuerdo con el diario N de N, de Necochea, la joven viajaba dos veces por semana desde su ciudad hacia Mar del Plata para entrenarse. Actualmente, se desempeña como líbero.

Joven con rostro difuminado, camiseta deportiva verde con dos rayas blancas, posa frente a fondo de franjas verticales azules y blancas
La menor de 15 años pelea por su vida

Se inició en el Club Rivadavia de Necochea, llegó a jugar en Primera con apenas 14 años, integró la Preselección Bonaerense Sub 16 y fue ternada en la Fiesta del Deporte local durante 2024. Desde el año pasado forma parte de Once Unidos y participa en competencias regionales y nacionales.

En una entrevista concedida al medio de Necochea hace algún tiempo, la joven jugadora había contado que nunca faltaba a los entrenamientos, que el deporte le hacía bien y que sueña con llegar lo más lejos posible, incluso vestir algún día la camiseta de la Selección Argentina.

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