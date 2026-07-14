Sin banderas ni carteles con mensajes provocativos: cómo será el operativo de seguridad para Argentina-Inglaterra

Declaraciones de Alejandra Monteoliva sobre el operativo de seguridad en Atlanta.

La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. Así lo confirmó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien precisó que habrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, tras calificarse el partido de alto riesgo.

En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, como parte de la agenda de trabajo diaria del Mundial.

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Durante esa reunión, Monteoliva indicó que se elaboró el documento “pre match”, con una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y puntos de concentración de aficionados. En ese marco, se definió que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.

“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, deslizó la ministra, al precisar el sentido de la participación de Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y del programa “Tribuna Segura”, y Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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Otra de las decisiones centrales fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la medida busca evitar cruces en los accesos principales.

Un policía se para frente a una bandera de Lionel Messi, durante el partido que disputaron Argentina y Suiza en Kansas (REUTERS/Lee Smith)

Además, Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.

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Las entradas para el partido ya fueron vendidas en su totalidad y las zonas asignadas, por lo que las autoridades insistieron en que quienes no cumplan con las normas podrán enfrentar sanciones inmediatas.

El derecho de admisión sobre la hinchada argentina

La ministra precisó que, a diferencia de otros mundiales, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos es mínima, resultado de un trabajo coordinado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Compartimos con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a 33.000 personas”, detalló.

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Además de esa nómina, durante el torneo unos 13 argentinos fueron identificados e incorporados al registro por intentar eludir controles, ingresar con entradas falsas o generar disturbios. “A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, dijo Monteoliva.

Por otro lado, informó que el sistema de alerta Halcón, que está activo, permitió detectar casos de personas potencialmente conflictivas en el Mundial. “Es una alerta temprana, pero silenciosa. Es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella en Migraciones. Nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos, que pueden salir del país porque no tienen una restricción” para viajar, explicó.

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"Lo que queremos es que el festejo sea en paz", expresó Monteoliva

El operativo en el centro porteño

Ahora bien, también habrá controles específicos en la Ciudad de Buenos Aires, ante posibles disturbios o descontrol en el marco del partido. El operativo está coordinado con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, y pondrá especial atención al Obelisco, punto tradicional de reunión.

“Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Eso tiene que quedar muy claro. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias”, sentenció la ministra.

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En la previa, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, intentó poner paños fríos al partido, al afirmar que solo se trata de “un partido de fútbol” y que no deben entrar en juego factores externos.