Los atletas Roberto Hernández y Alisson Montano serán los abanderados de El Salvador para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Roberto Hernández y Alisson Montano fueron elegidos como abanderados del Team ESA para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto: Team ESA)

La emoción y el orgullo de portar la bandera nacional marcan el inicio de una nueva travesía para Roberto Hernández y Alisson Montano, quienes han sido elegidos como abanderados del Team ESA para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La noticia, confirmada por el Comité Olímpico de El Salvador, encontró eco inmediato en las voces de los atletas, que recibieron el anuncio como un reconocimiento a años de esfuerzo y entrega.

Alisson Montano, taekwondista de la modalidad de combate -62 kilogramos y oriunda de Chalchuapa, Santa Ana, confesó que la designación como abanderada es una experiencia inédita y profundamente emotiva. “Cuando me confirmaron que sería la abanderada me sentí muy feliz, muy emocionada y, sobre todo, muy orgullosa de poder representar los colores de mi país”, expresó. Será la segunda vez que Montano compita en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero la primera que portará el estandarte en la inauguración, prevista para el 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en República Dominicana.

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A su lado, Roberto Hernández, referente del arco compuesto masculino, asume la responsabilidad por segunda ocasión, tras liderar la delegación en Lima 2019. “Siempre es un orgullo, creo que el máximo orgullo que puede tener un deportista a la hora de ir a unos juegos… esto es producto del buen desempeño que he tenido este año”, valoró el arquero, consciente de la responsabilidad extra que impone la banda tricolor y de la atención que recae sobre su figura.

Ambos atletas coinciden en que la preparación para Santo Domingo 2026 ha sido integral y exigente. Montano explicó que se ha enfocado en el aspecto físico, técnico y táctico para llegar en plenitud y buscar la ansiada medalla. “Me estoy preparando de manera física, técnico, táctica, todo para poder dar lo mejor en estos juegos y poner en alto a nuestro país”, relató. Reconoce que el proceso clasificatorio fue exigente y que cada atleta debió ganarse su lugar entre las rivales más fuertes: “Las que entramos en primera en el clasificatorio se supone que somos las rivales más fuertes. Entonces, en realidad espero dar lo mejor en cada combate y cada país se está preparando, yo también. Entonces, vamos muy fuertes”.

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Alisson Montano competirá por segunda vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y portará por primera vez la bandera de El Salvador en la inauguración. (Foto: Team ESA)

Su objetivo no es otro que alcanzar el podio y darle a El Salvador la alegría que quedó pendiente en la edición anterior. “Siento que va a ser mi revancha, voy a poder mostrar más mi talento y espero lograr esa medalla para El Salvador”, subrayó Montano, quien destaca el valor simbólico de los Juegos de ciclo olímpico y la motivación extra que suponen para los representantes del país. “Mi compromiso es dar lo mejor, poner nuestra bandera en lo más alto del podio y esperemos que el país, El Salvador, que aunque es chiquito en estos Juegos Centroamericanos, sea representado de manera muy grande”.

El enfoque de la experiencia y la determinación

Por su parte, Roberto Hernández afronta el reto con la serenidad que da la experiencia, pero sin perder la determinación de competir al máximo nivel. “Siempre tratamos en tiro con arco de llevar el objetivo de estar en esa disputa de medallas… con los años esto se ha hecho más difícil. Tenemos 20 medallistas mundiales en la línea de tiro en mi categoría, entonces esto complica mucho la competencia, pero sin duda nosotros estamos dándolo todo y siempre vamos con el objetivo de poner el país en lo más alto posible y entregarlo todo”, aseguró. El arquero reconoce que estar en el top ya es un logro importante y que su preparación ha implicado cambios personales y en los métodos de entrenamiento: “He trabajado mucho, he hecho muchos cambios a nivel personal, a nivel de método de entrenamiento, forma de entrenamiento. Tengo un buen equipo de trabajo a mi alrededor, entonces creo que… espero que todo eso hasta el final se note y conlleve a un gran resultado”.

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Roberto Hernández asumirá por segunda vez el rol de abanderado de El Salvador, después de encabezar la delegación en Lima 2019. (Foto: Team ESA)

Hernández no es ajeno a la presión que implica su rol, pero ha optado por priorizar el disfrute y la confianza en el proceso. “Si bien sé que voy a tener un poquito más de foco, los resultados… solo voy a enfocarme en disfrutar y tratar de dejar pasar las presiones que pueden llegar, sino que a tratar de hacer lo mejor que estoy haciendo en mi deporte, disfrutarlo haciendo el cien por ciento en cada flecha y confiando mucho en mi equipo”, reflexionó. La clave, dice, está en “afrontar estos juegos desde un punto de vista donde yo me la pase bien, yo pueda disfrutarlos y que la esencia sea que si yo disfruto, eso va a conllevar a un buen resultado”.

Orgullo nacional y legado deportivo

El recuerdo de sus logros y caídas recientes también pesa en la mochila del arquero. “La última vez que había logrado un podio en individual en el Campeonato Panamericano había sido en 2016. Después de eso he sido campeón de Juegos Panamericanos, campeón de Juegos Panamericanos en equipos, pero en un campeonato panamericano tenemos el triple de competidores de alto nivel. Haber tenido la posibilidad de lograr esta medalla me motiva mucho”, relató, convencido de que la preparación y el compromiso serán determinantes en Santo Domingo.

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El Comité Olímpico de El Salvador confirmó la designación de los abanderados del Team ESA para Santo Domingo 2026. (Foto: Team ESA)

Ambos abanderados comparten un mensaje para sus compañeros de delegación y para quienes siguen el camino del deporte en El Salvador. “Que no pierdan esa oportunidad de tomarse el tiempo de disfrutar, de darse cuenta que están ahí porque tuvieron que clasificar, tuvieron que dar el cien por ciento, tuvieron que hacer algo extra para estar ahí… como salvadoreños tenemos la capacidad de lograr grandes cosas… que den su máximo”.

El Comité Olímpico de El Salvador felicitó a los atletas por aceptar el compromiso y les deseó el mejor desempeño en los Juegos, en una cita que para Montano y Hernández significa mucho más que una competencia: es la oportunidad de llevar la bandera hasta lo más alto y demostrar, una vez más, el potencial deportivo de un país que nunca deja de soñar.

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