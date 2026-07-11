Apple prepara su primer iPhone plegable y una filtración adelanta la capacidad de su batería

Una persona sostiene en sus manos un prototipo de iPhone plegable sobre una mesa iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple continúa avanzando en el desarrollo de su esperado primer iPhone plegable y una nueva filtración habría revelado uno de sus principales componentes. El dispositivo, mencionado de manera extraoficial como iPhone Ultra, podría incorporar una batería cercana a los 5.000 mAh, una capacidad elevada para los estándares de la compañía y necesaria para alimentar una pantalla de mayor tamaño.

La información procede del conocido informante Digital Chat Station, quien publicó en la plataforma china Weibo datos sobre la supuesta certificación de dos baterías fabricadas por un proveedor habitual de Apple. Los componentes tendrían capacidades nominales de 1.921 mAh y 2.962 mAh, que en conjunto sumarían 4.883 mAh.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la capacidad comercial anunciada podría situarse alrededor de los 5.000 mAh. De confirmarse, sería una de las baterías de mayor capacidad utilizadas hasta ahora en un iPhone y reforzaría los rumores sobre el desarrollo de un teléfono plegable.

Apple podría presentar su nuevo iPhone plegable en setiembre, junto al iPhone 18 Pro y Pro Max.

Por el momento, Apple no ha confirmado oficialmente la existencia del dispositivo, su nombre comercial, sus especificaciones ni una fecha de lanzamiento. Por tanto, los datos deben considerarse información no oficial hasta que la compañía realice un anuncio.

PUBLICIDAD

Una batería dividida reforzaría los rumores sobre el iPhone plegable

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de la filtración es la utilización de dos módulos de batería separados. Esta configuración es habitual en los teléfonos plegables debido a su diseño interno.

A diferencia de un smartphone convencional, los dispositivos plegables distribuyen sus componentes entre dos mitades conectadas mediante una bisagra. Esto obliga a los fabricantes a reorganizar elementos como la placa base, las cámaras y la batería.

PUBLICIDAD

En este caso, los dos módulos filtrados tendrían capacidades diferentes: uno de 1.921 mAh y otro de 2.962 mAh. La suma alcanza los 4.883 mAh de capacidad nominal, aunque el valor promocionado podría redondearse o situarse cerca de los 5.000 mAh según la capacidad típica del producto final.

El primer iPhone plegable tendría dos baterías para una mejor autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una batería de este tamaño sería especialmente relevante en un dispositivo plegable, ya que las pantallas grandes suelen requerir un mayor consumo energético. El software, la eficiencia del procesador y la tecnología utilizada en el panel también serán factores determinantes para conocer la autonomía real.

PUBLICIDAD

Cómo se compararía con otros celulares plegables

La supuesta capacidad del iPhone Ultra lo situaría en un rango competitivo frente a otros teléfonos plegables de gama alta.

Según las filtraciones, futuros modelos de Samsung también podrían apostar por baterías cercanas a esa cifra. El Galaxy Z Fold8 estándar tendría una capacidad aproximada de 4.800 mAh, mientras que una posible versión Ultra podría acercarse a los 5.000 mAh.

PUBLICIDAD

No obstante, comparar únicamente la capacidad de la batería no permite determinar qué dispositivo ofrecerá una mayor autonomía. El tamaño y la resolución de la pantalla, el procesador, la gestión térmica y la optimización del sistema operativo pueden modificar significativamente el consumo.

Apple lanzaría su primer iPhone plegable para empezar a competir en modelos más exclusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple suele apoyarse en la integración entre hardware y software para optimizar la autonomía de sus dispositivos, por lo que una batería cercana a los 5.000 mAh podría ofrecer un rendimiento diferente al de otros equipos con una capacidad similar.

PUBLICIDAD

El iPhone plegable podría llegar junto a los iPhone 18 Pro

La aparición de estos supuestos componentes certificados también ha sido interpretada como una señal de que el desarrollo del dispositivo continúa avanzando.

Rumores anteriores habían planteado la posibilidad de retrasos en el proyecto, pero las informaciones más recientes apuntan a que Apple mantendría sus planes de lanzamiento. Según estas versiones, el primer iPhone plegable podría presentarse en septiembre junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

PUBLICIDAD

Alrededor de Apple siempre se han mantenido rumores acerca de posibles dispositivos plegables. (Future)

La compañía tendría así una nueva categoría dentro de su catálogo de teléfonos, dirigida al segmento más premium del mercado.

El nombre iPhone Ultra tampoco ha sido confirmado oficialmente. Apple podría utilizar otra denominación cuando presente el producto, en caso de que finalmente llegue al mercado.

PUBLICIDAD