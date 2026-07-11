Qué se conecta primero, el celular o el cargador: el secreto que protege tu batería

Conectar primero el cargador a la corriente ayuda a evitar picos de tensión en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los usuarios de teléfonos móviles suelen pasar por alto un detalle que puede impactar la vida útil de la batería. El orden en que se conecta el cargador y el celular determina la protección de la batería y los circuitos internos. A pesar de la rutina diaria de recarga, la forma correcta de enchufar los componentes no es siempre intuitiva ni conocida por todos.

La secuencia para cargar un celular marca la diferencia en cuanto a seguridad y durabilidad. El procedimiento adecuado comienza por conectar el cargador a la toma de corriente antes de unir el cable al teléfono móvil. Esta acción permite que la electricidad fluya de manera estable hacia el cargador, preparando el circuito y minimizando el riesgo de picos de tensión. Si el cable se conecta primero al celular y después a la corriente, el dispositivo puede sufrir los efectos de estos picos iniciales de energía.

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Esta exposición a fluctuaciones eléctricas afecta no solo la batería, sino también otros componentes electrónicos internos del equipo, además de reducir la vida útil de los cables de carga. “Pequeños detalles, como la presencia de chispas en los conectores o la posible corrosión, pueden surgir por un simple cambio en el procedimiento”.

El desgaste de cables y conectores suele asociarse a prácticas inadecuadas al cargar el móvil. (Gemini)

Riesgos eléctricos y desgaste de cables

La conexión fuera de orden puede producir chispas en los conectores, especialmente cuando el cargador ya está energizado. Este fenómeno se debe al contacto repentino entre el voltaje positivo y negativo, lo que puede acelerar la oxidación y la corrosión, sobre todo en ambientes húmedos o con polvo. Cables Lightning y USB-C suelen presentar signos de desgaste prematuro si no se siguen las recomendaciones al conectar el cargador y el celular.

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En dispositivos que emplean conectores Lightning, no es raro observar que los extremos se ennegrecen y dificultan la carga, obligando a los usuarios a posicionar el cable de formas poco habituales para lograr conexión. En los cables USB-C, la acumulación de polvo en la cavidad representa otro factor de desgaste si el procedimiento de conexión es incorrecto.

También se subraya el peligro de los picos de corriente asociados a cargadores defectuosos o de baja calidad. Si el cargador no es original o certificado, conectar primero el móvil puede exponerlo a sobrecargas potencialmente dañinas.

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Usar cargadores originales minimiza riesgos eléctricos y extiende la vida útil del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso ideal para una carga segura

El método recomendado para cargar correctamente el móvil se basa en pasos simples. Primero, se debe enchufar el cargador a la toma de corriente; luego, conectar el cable al teléfono. Esto estabiliza el flujo eléctrico antes de que alcance la batería y los circuitos sensibles del dispositivo.

Al terminar la carga, el orden de desconexión es igual de importante: primero se retira el cable del celular y después el cargador del enchufe. Esta secuencia corta el flujo de energía de forma limpia y reduce el riesgo de chispas o tensiones bruscas que puedan dañar los componentes internos o el cable de carga.

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El uso de cargadores originales o certificados también resulta fundamental, ya que los productos genéricos suelen tener fluctuaciones eléctricas más marcadas y elevan la probabilidad de fallos. “Más allá del orden, se recomienda usar siempre cargadores originales o certificados”, señala el medio.

Mantener la carga entre el 20 % y el 80 % contribuye a preservar la salud de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prácticas recomendadas para alargar la vida de la batería

Para extender la durabilidad de la batería, se recomienda mantener la carga entre el 20 % y el 80 % y evitar la carga al 100 % de manera habitual. Dejar el celular conectado toda la noche puede provocar calor excesivo y acelerar el desgaste de la batería.

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Muchos modelos actuales ya integran tecnologías de carga inteligente que ajustan el proceso según los hábitos del usuario. Estas funciones ayudan a reducir el estrés acumulado en la batería y favorecen su longevidad.

Otra recomendación clave consiste en desconectar el cargador de la corriente cuando no se utilice, ya que los cargadores viejos o dañados pueden sobrecalentarse y suponer un riesgo, a pesar de que los modelos modernos son más seguros. “Evitar dejar el cargador conectado a la corriente si no se utiliza”, insiste el medio.

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