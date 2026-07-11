Teleshow

Mirtha Legrand se animó a publicar su frase ‘prohibida’ para alentar a la Scaloneta antes del duelo con Suiza

El ciclo se emite este sábado a las 20 para acomodarse al cruce mundialista de las 22, con una mesa integrada por Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el cardiólogo Mario Maurice

Guardar
Google icon
Mirtha Legrand, mujer mayor con cabello blanco corto, sonríe vestida con un largo vestido celeste brillante con volantes en los hombros, de pie en un estudio con fondos decorados
Mirtha Legrand expresa su respaldo a la selección argentina en la previa del cruce con Suiza

A tan solo horas del cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Mirtha Legrand mostró todo su apoyo a la Scaloneta. Con un look inspirado en la bandera nacional, la Chiqui utilizó su frase “prohibida” para reflejar los sentimientos que le generan este duelo.

A través de sus redes sociales, la histórica conductora publicó una imagen en la que se la ve sentada en una mesa, vestida con una blusa celeste con detalles de volados y pedrería. En ese marco, Legrand sonreía ampliamente. Además llevaba el pelo peinado y unos pendientes grandes de color claro. Sobre la imagen, la Chiqui escribió su famosa frase: “¡Vamos Argentina! Caraj..., mier...”. En la parte inferior derecha, se observaba una ilustración de una figura femenina de pelo rubio, vestida con una camiseta celeste y blanca, y una falda negra con detalles dorados, que sostenía dos banderas de Argentina.

PUBLICIDAD

Además, en la parte inferior de la imagen, un recuadro dorado contiene un mensaje sobre el horario especial que el programa tendrá este sábado: “Nos vemos hoy a las 20”. Así las cosas, este fin de semana, La Noche de Mirtha se acomodará al partido entre la selección argentina y Suiza, programado para las 22.

La mesa de Mirtha Legrand contará con la presencia de Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el cardiólogo Mario Maurice. Al día siguiente, el domingo 12, Juana Viale recibirá a sus invitados en el horario habitual de las 13:45: Gabriel Corrado, Diego Reinhold, Yuyito González, Muni Seligmann y Benicio Gravier.

PUBLICIDAD

La frase de Marta Fort antes del partido de Argentina contra Suiza
La conductora publica en redes una imagen con vestuario celeste y detalles de pedrería (Instagram)

Juan Gil Navarro participa en el programa en un período de intensa actividad teatral. El actor encabeza la obra Misery junto a Julia Calvo en el Teatro Metropolitan. La función prevista para este sábado fue reprogramada para el 8 de agosto debido al partido de la selección argentina. A sus 52 años, Gil Navarro alterna su labor actoral con una relación sentimental con Rosario Páscolo, de 27 años.

Marta González llega a la mesa con una agenda extensa y una trayectoria que trasciende el ámbito artístico. Integra el elenco de Tango Para Tres, una comedia con Arnaldo André y Romina Fernandes, bajo la dirección de Hernán Krasutzky y producción de Damián Sequeira, actualmente en gira. Además, compartirá su experiencia en la lucha contra el cáncer, enfermedad que enfrenta desde hace años.

Gabriela Sari también proviene del teatro. Forma parte del elenco de El Secreto, obra que se representa en el Teatro Multitabaris junto a Gerardo Román, Ana María Picchio y Rodrigo Noya. Su participación en el programa permitirá difundir esta propuesta teatral.

Mirtha Legrand sentada a una mesa, lleva un saco blanco con brillos. Hay copas, un jarrón con flores blancas, una carpeta dorada y el logo ML
El programa reúne a Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y Mario Maurice como invitados

El Dr. Mario Maurice completa la nómina de invitados del sábado. Es cardiólogo, director del Instituto Nacional de Diseño de Áreas Cardioasistidas (INADEA), profesor universitario y ex jefe de la sección de arritmias en el Hospital Rivadavia. Maurice compartirá su experiencia personal tras practicar maniobras de reanimación a su padre durante 35 minutos y abordará la problemática de la muerte súbita en Argentina, donde se registra un caso cada quince minutos. Además, destacará la importancia de contar con espacios cardioprotegidos y de promover el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar.

En su último programa, Mirtha brilló con un vestido de terciopelo y strass y celebró el resultado del último partido de la Selección. Antes de presentar a sus invitados, Mirtha celebró el triunfo de la selección argentina de fútbol sobre Cabo Verde: “¡Ganó Argentina! La Scaloneta dejó afuera a Cabo Verde. Felicitaciones, campeones, sigan adelante. ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo!”.

El vestido, firmado por Iara, fue largo hasta el piso, de manga larga y escote en V. La tela de terciopelo negro le dio al conjunto un peso visual que equilibró la figura sin recargarla. El corte fue recto, sin vuelo ni ornamentos en la falda, lo que concentró toda la atención en la parte superior.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche De MirthaMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así vivió Eva Bargiela la previa del partido de Argentina y Suiza

Junto a Gianluca Simeone e Irene Ariza, la pareja de Giuliano, fueron parte del banderazo que se hizo en la ciudad de Kansas City

Así vivió Eva Bargiela la previa del partido de Argentina y Suiza

Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

La empresaria llegó al primer destino de sus vacaciones europeas y comenzó a compartir las fotos en sus redes sociales

Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

Las esposas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico llegaron a la ciudad de Misuri para estar presentes en el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

En una charla con Catalina Dlugi, la letrada habló de la causa judicial entre el delantero y Wanda Nara, el depósito de la cuota alimentaria y las polémicas que sostiene el futbolista a través de sus redes sociales

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero y el futbolista de Vélez Sarsfield afianzan su relación y se mostraron en una producción de fotos

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

DEPORTES

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: vibrante desarrollo del partido en Miami

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: vibrante desarrollo del partido en Miami

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El emotivo minuto de silencio en Inglaterra-Noruega tras la muerte de Jayden Adams, el futbolista sudafricano de 25 años que había disputado este Mundial 2026

El detalle en una publicación de la selección de Francia que generó repudio en Paraguay

Vigilia albiceleste en Kansas: a qué hora partirá el micro de la Selección hacia el estadio y dónde verán Noruega-Inglaterra

TELESHOW

Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Diputado pide destitución de maestra señalada de agredir a estudiante y propone instalar cámaras en escuelas

Honduras: Diputado pide destitución de maestra señalada de agredir a estudiante y propone instalar cámaras en escuelas

Crece el interés por invertir en Panamá para obtener la residencia permanente

Guatemala multiplica en 280% las detecciones de falsificaciones, pero sigue entre los países de riesgo en Centroamérica

Un grupo de científicos halló un volcán de lodo frente a Trinidad y Tobago formado por los terremotos de Venezuela

Adiós a Akiko Hayashi, la ilustradora que dio vida a Kiki, la aprendiz de bruja