Así vivió Eva Bargiela la previa del partido de Argentina y Suiza

La modelo se encuentra con toda la familia Simeone alentando a la Scaloneta (Video: Instagram)

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Carolina Baldini, Irene Ariza y el pequeño Faustino convirtieron el Mundial 2026 en una expedición familiar. Desde que arrancó el torneo, el grupo se instaló en Estados Unidos con un objetivo preciso: acompañar a Giuliano Simeone en cada paso de su debut con la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Eva es pareja de Gianluca, hermano del jugador; Carolina es la madre de ambos; Irene, la novia de Giuliano; y Faustino, el hijo de Eva y Gianluca.

Los cinco asisten a cada partido del seleccionado y se suman a los banderazos que los hinchas argentinos organizan en cada ciudad sede. No se pierden nada: ni los estadios, ni las concentraciones de hinchas en las calles, ni los momentos previos al pitido inicial que convierten cada jornada mundialista en una celebración colectiva.

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Kansas City los recibió una vez más. La ciudad, que ya había alojado en varias ocasiones al vigente campeón del mundo durante el torneo, volvió a llenarse de celeste y blanco. Banderas, camisetas y cánticos tomaron los espacios verdes de la ciudad antes del partido, y el grupo familiar no faltó a la cita.

Eva Bargiela celebra junto a aficionados argentinos en un banderazo

Eva llevó una bandera con la cara de Diego Maradona

Irene, Eva y Gianluca fueron parte del aliento en la previa del partido ante Suiza

Las primeras imágenes del banderazo muestran a Eva sola entre la multitud, con la camiseta alternativa de la Selección —negra con trazos azules— y una vincha negra que se convirtió en su marca del día. La modelo se plantó en medio de miles de hinchas que coparon la ciudad y posó para la cámara con la naturalidad de quien ya lleva varias semanas recorriendo estadios y plazas de Estados Unidos.

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Pero el momento que concentró todas las miradas llegó cuando Eva apareció con Faustino en brazos. El bebé, vestido con la camiseta celeste y blanca de la Selección argentina, fue el hincha más pequeño del banderazo. Eva alzó a Faustino entre la multitud y el niño respondió con una sonrisa que se robó el protagonismo de la jornada.

Las fotos con su hijo se multiplicaron. En una, Eva lo besa en la mejilla mientras él ríe a carcajadas con la camiseta puesta. En otra, los dos se miran de frente, cómplices, rodeados de banderas y cánticos. Faustino alternó looks durante el día: en una imagen llevaba la camiseta celeste y blanca clásica, con el escudo de la AFA y el sello de la FIFA; en otra, la versión alternativa negra que hacía juego con la de su madre.

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La tierna foto madre e hijo

Faustino es el primer nieto de la familia y el único que viajó a Estados Unidos

Eva y Faustino vivieron el momento a pura emoción

La postal del grupo llegó después. Eva, Irene y Gianluca posaron juntos en medio del banderazo, con una bandera gigante con la imagen de Diego Maradona ondeando sobre sus cabezas. Detrás, el cielo azul de Kansas City y un mar de banderas argentinas completaron el cuadro. Los tres sonrieron para la cámara con la misma camiseta de la Selección, rodeados de una marea de hinchas que no dejó de cantar en ningún momento.

Fue también Eva quien tomó el mástil. En varias imágenes se la ve con la bandera de Maradona en alto, el brazo extendido hacia el cielo, rodeada de hinchas y con la misma sonrisa de siempre. La escena se repitió en distintos ángulos: Eva entre la gente, la bandera al viento, el ambiente del banderazo como fondo. Una de las fotos la muestra de espaldas, en medio de la multitud, con el mástil bien firme mientras a su alrededor ondeaban decenas de banderas argentinas.

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Irene Ariza también tuvo su momento. La novia de Giuliano apareció en el banderazo con la camiseta celeste y blanca clásica —la número 10 de Messi en la espalda— y se metió de lleno en la celebración. Bailó, cantó y se fundió con la multitud como una hincha más. Sus propias historias de Instagram registraron el ambiente desde adentro: banderas por todos lados, cánticos y una marea de celeste y blanco que no paró en ningún momento.

Irene es la pareja de Giuliano hace varios años y decidió acompañarlo en su primer mundial

Irene junto a Faustino en el banderazo que se vivió el viernes por la tarde en Kansas (Instagram)

El último registro del día fue de Irene con Faustino. La novia de Giuliano cargó al bebé en brazos y posó para la foto con él en medio del parque, con el banderazo todavía en pleno desarrollo a sus espaldas. Faustino, con su camiseta de la Selección, sonrió para la cámara de Irene, que etiquetó la imagen con su nombre seguido de un corazón azul.

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