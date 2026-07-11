Las vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Bariloche: día de ski, cabaña y romance en la nieve

Cinthia Fernández comparte sus vacaciones de invierno con sus hijas y Roberto Castillo

Lejos de sus cruces mediáticos o sus polémicas declaraciones, este fin de semana, Cinthia Fernández decidió vivir unas vacaciones invernales junto a su familia. Por esa razón, la panelista viajó a Bariloche junto a sus hijas y su pareja, Roberto Castillo. Fiel a su estilo, utilizó sus redes sociales para documentar el paso a paso de su viaje y mostrar sus aventuras en la nieve.

“Llegamos al paraíso”, escribió la mediática junto a una story en la que se observaba un imponente paisaje: pinos, naturaleza y una montaña nevada. Acto seguido, Fernández mostró dónde iba a alojarse junto a su familia: “Mi sueño siempre fue tener una cabaña en el bosque, pero nunca me hospedé en una cabaña. Así que dije, voy a vivirla para ver si realmente sostengo mi sueño”. Fue así como la bailarina realizó un ‘cabaña tour’ y mostró todos los rincones del lugar.

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Cinthia empezó por el inicio, la entrada a la cabaña: “Empezamos la experiencia acá, tenés para dejar toda la ropa de ski, esto es importantísimo en los lugares de nieve. Así no mojás todo adentro. Miren lo que es la entrada. Tenemos tres pisos, dos habitaciones arriba. Es una cabaña equipada para ocho personas. También tenemos un baño de recepción. Para este lado tenemos el cuarto de las chicas, para que duerman todas juntas. En capital quieren dormir separadas, acá no sé, la magia de la nieve”.

Una vez ya instalada, Fernández mostró la primera actividad de su viaje. “Hoy a esquiar, qué hermosa sos Argentina”, escribió junto a una vista del paisaje desde la cabaña. Una vez en el cerro Bayo, ya con todo el equipo necesario, Cinthia compartió una foto junto a su pareja. “Te amo mi compañero de locuras”, escribió la mediática. En la imagen se la veía bajo un cielo nublado, luciendo casco y antiparras junto a Roberto Castillo. En otra de sus storys, la bailarina mostró su outfit invernal, compuesto por una campera blanca, pantalón térmico negro y botas de esquiar del mismo color.

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Cinthia Fernández se instala en Bariloche y muestra su “cabaña tour” en la nieve (Instagram)

Cinthia Fernández realizó una jornada de esquí en el cerro Bayo y compartió imágenes del paisaje y del equipo de nieve (Instagram)

A mediados de abril, Cinthia Fernández y Roberto Castillo se vieron involucrados en el caso de la muerte de Ángel, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia. La situación los acercó aún más y generó una fuerte repercusión pública debido a la exposición mediática que ambos asumieron. Castillo, abogado, tomó la defensa de Luis, el padre biológico del menor, mientras que Fernández, estudiante de abogacía, acompañó activamente la estrategia legal y participó en diferentes medios.

La relevancia del caso generó opiniones divididas. Entre las voces más críticas se destacó Moria Casán, quien cuestionó abiertamente el rol de Fernández y Castillo. En una entrevista con LAM (América), Casán señaló: “Cinthia sabemos cuál es su personalidad, no me parece mal lo que hace, cada uno tiene su estilo. Yo siempre dije que para mí está cooptada por este señor y me parece que, tal vez, si no estuviera con él, sería más creíble”.

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Cinthia Fernández mostró el paisaje que disfruta en Bariloche (Instagram)

Casán profundizó su postura respecto al impacto que tiene la presencia de la pareja en el caso. Reconoció la intención de ayudar, pero remarcó: “Si estuviera sola me parecería más copado, pero de momento es la pareja de él, se los ve como muy oportunistas. Igual me parecen un meme esos dos, me parecen los chihuahuas loyers”.

El protagonismo de Castillo creció tras su llegada a Comodoro Rivadavia, donde encabezó la defensa de Luis. Fernández lo acompañó en el proceso y, lejos de evitar la exposición, participó de manera activa en la causa.

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Consultada sobre la posibilidad de reincorporar a Fernández a su programa, Casán descartó esa opción y sostuvo que la decisión fue tomada por la producción. “Mi programa está instaladísimo con o sin Cinthia y tengo un staff maravilloso de gente profesional. No, yo estoy contenta con mi programa y la producción decidió que no esté y me parece que no aportaría nada nuevo”, concluyó.