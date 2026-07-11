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Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

La herramienta soluciona un problema habitual de almacenamiento sin necesidad de perder los mensajes

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WhatsApp permite borrar fotos, videos, documentos y stickers de un chat sin eliminar los mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp permite borrar fotos, videos, documentos y stickers de un chat sin eliminar los mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp integra función que permite eliminar todos los archivos multimedia de un chat, fotos, videos, documentos y stickers, sin borrar el historial de mensajes, con el objetivo de liberar espacio de almacenamiento de forma inmediata y sin perder conversaciones.

Qué hace exactamente la función

La herramienta responde a uno de los problemas más frecuentes entre los usuarios de la aplicación: el almacenamiento del teléfono se llena de archivos recibidos por WhatsApp, pero vaciar un chat completo implica perder también el hilo de la conversación.

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Con esta actualización, ambas acciones se desvinculan. El usuario puede conservar todos sus mensajes de texto y eliminar únicamente el contenido multimedia acumulado en ese chat.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
La función resuelve uno de los inconvenientes más comunes de la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se usa

Desde cualquier conversación, hay que tocar el nombre del chat en la parte superior de la pantalla, seleccionar la opción ‘Vaciar chat’ y, dentro de ese menú, elegir ‘Borrar archivos multimedia’. La operación libera espacio de manera instantánea y el historial de mensajes permanece intacto.

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Por qué WhatsApp desarrolló esta herramienta

Los grupos de WhatsApp concentran la mayor parte del almacenamiento consumido por la aplicación, debido al intercambio constante de imágenes y videos.

Hasta ahora, la única alternativa para recuperar espacio era eliminar conversaciones enteras o revisar archivo por archivo desde la Administración de almacenamiento de la app. La nueva función simplifica ese proceso al permitir actuar directamente desde el chat, sin necesidad de acceder a menús secundarios.

El espacio se libera al instante y la conversación queda intacta. REUTERS/Ann Wang/File Photo
El espacio se libera al instante y la conversación queda intacta. REUTERS/Ann Wang/File Photo

En qué dispositivos está disponible

La función se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y se distribuye de forma gradual entre los usuarios. Quienes no la vean aún en su versión de la aplicación, es recomendable actualizar la plataforma.

De qué otras formas ahorrar espacio en WhatsApp

Otras alternativas para ahorrar espacio en WhatsApp son:

  • Desactivar la descarga automática de multimedia.

La descarga automática es la principal razón por la que el almacenamiento de WhatsApp crece sin que el usuario tome ninguna acción deliberada. Por defecto, la aplicación guarda fotos y videos en el dispositivo cada vez que se reciben, en todos los chats y grupos.

Para desactivarla, hay que ir a Ajustes → Almacenamiento y datos → Descarga automática de multimedia y configurar cada opción —datos móviles, WiFi y roaming— en “Sin multimedia”.

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
La novedad permite actuar desde el propio chat, sin pasar por menús adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese momento, los archivos solo se descargan si el usuario los toca de forma manual. Este ajuste tiene el mayor impacto inmediato, sobre todo en grupos activos donde el intercambio de imágenes y videos es constante.

  • Revisar y eliminar archivos desde la Administración de almacenamiento.

WhatsApp incluye una herramienta propia que organiza el contenido multimedia por conversación y tamaño, sin necesidad de aplicaciones externas. Se accede desde Ajustes → Almacenamiento y datos → Administración de almacenamiento.

La pantalla muestra el espacio total que ocupa la aplicación y lista los chats ordenados de mayor a menor según el peso de sus archivos. Dentro de cada conversación, el contenido aparece clasificado por tipo: videos, fotos, GIFs, notas de voz y documentos.

Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)
En chats donde no importa guardar el historial, los mensajes temporales evitan tener que limpiar a mano. (WhatsApp)
  • Activar los mensajes temporales en chats con mucho tráfico.

Para conversaciones donde no es necesario conservar el historial a largo plazo, los mensajes temporales eliminan la necesidad de limpiezas manuales periódicas.

La función se activa desde el nombre del chat → Mensajes temporales, con opciones de 24 horas, 7 días o 90 días. Los mensajes nuevos se borran de forma automática al vencer el plazo elegido; los anteriores no se ven afectados, por lo que conviene hacer una limpieza manual antes de activar la opción.

  • Limpiar el caché de la aplicación

El caché de WhatsApp almacena archivos temporales como miniaturas, imágenes de perfil y restos de contenido ya visualizado. Con el tiempo, puede ocupar entre 200 MB y 1 GB sin que el usuario lo note.

Para vaciarlo en Android, hay que ir a Ajustes del teléfono → Aplicaciones → WhatsApp → Almacenamiento → Limpiar caché. Esta acción no elimina chats ni archivos guardados.

En iPhone, la alternativa es desinstalar y reinstalar la aplicación, aunque WhatsApp también permite liberar parte de ese espacio desde su propia sección de almacenamiento.

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